أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ تمنى زعيم سياسي على رئيس حزب خصم، التعاون معاً من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بعدما وصلت ‏الأرقام في منطقتهما إلى ما يثير المخاوف في ظل عدم التزام الإجراءات المطلوبة‎.

ـ تساءلت أكثر من جهة سياسية عن سر هجوم رئيس حزب ونائب جبلي على الرئيس سعد الحريري وتماهيه مع ‏الموقف الذي يعبّر عنه النائب جبران باسيل‎.

ـ بدأ الحديث همساً عن ضرورة مطالبة الامم المتحدة بالاشراف المباشر على الوضع اللبناني اذا استمر الوضع ‏على ما هو عليه خصوصا اذا كان التعثر سيكون سيد الموقف في السنتين الاخيرتين من عمر العهد‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال ديبلوماسي أوروبي إن دور حزب الطاشناق والأرمن اللبنانيين الذي ظهر محلياً في تأجيل الاستشارات ‏النيابية هو تعبير عن صعود المكانة الإقليميّة للحزب والأرمن في ضوء ما يجري في القوقاز ومكانتهم الجديدة في ‏ضوء حجم اتصالاتهم مع القوى الدولية، وخصوصاً الفرنسية والروسية والإيرانية المتقاطعة في هذا الصراع ‏وذات الصلة بملفي لبنان والقوقاز خلافاً لما يجري تداوله عن بُعد محلي داخلي لهذا الدور‎.

ـ كواليس‎

قال مسؤول إيراني إن رفع العقوبات الأمميّة عن شراء وبيع السلاح بالنسبة لإيران لن تعطل تطبيقه العقوبات ‏الأميركية الأحادية رغم محاولات توصيفها كالتزام أممي فشل الأميركيون في فرضه، وإن هناك عشرة دول على ‏الأقل مهتمة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية الإيرانية، ومستعدة لتجاوز العقوبات الأميركية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عبّر عضو كتلة نيابية عن إستياء شديد من مواقف رئيس كتلته وقال: “لماذا هذا العناد وهو يعرف أننا كلنا ‏محشورون‎”.

ـ سئل قطب حزبي بارز عما حمله على تبديل موقفه من مسألة حساسة، فقال: أبو مصطفى بيمون‎.

ـ تراجع أحد الوزراء عن طلب إجراء تحقيق في مؤسسة تابعة لوزارته بانتظار قرار مرجع إداري طلب رأيه في ‏ملف حساس‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ لم تنفع المساعي والمحاولات التي بُذلت على أكثر من صعيد رسمي وسياسي لتأمين عقد لقاء لرئيس تيار حزبي ‏مثير للجدل مع ديبلوماسي غربي رفيع المستوى قام بمروحة واسعة من الزيارات السياسية خلال وجوده في ‏لبنان‎!

ـ اعترض ثلاثة نواب في تكتل مسيحي بارز على قرار رئيسهم بعدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة في ‏الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، وذلك تفادياً لاستمرار المراوحة المدمرة في الوضع الحكومي ‏حالياً‎!

ـ تساءل وزير عدل سابق عن خلفيات انتهاء تحقيقات خبراء الـ‎”FBI” ‎في كارثة مرفأ بيروت التي اعتبرت ان ‏سبب الانفجار هو مجرد الإهمال فقط، في حين أن التحقيقات الفرنسية واللبنانية ما زالت جارية على قدم وساق‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتغيّب عدد من النواب الحزبيين القدامى منذ أسابيع عن اجتماعات حزبية على مستوى القيادة‎.

ـ لم يتردد ديبلوماسي غربي في تسمية فريق محدد خلال حديثه عن تعطيل الإصلاحات، مؤكداً في لقاءاته عدم ‏قدرة أي حكومة على تنفيذ الاصلاحات في ظل مشاركة هذا الفريق‎.

ـ إنقطعت العلاقة نهائياً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير دميانوس قطار، الذي يتهمه ‏دياب بالعمل ضده لتعزيز مصالحه السياسية وحظوظه الرئاسية

صحيفة الأنباء

‎*‎تخبّط وتدخل

تخبّط واضح في ملف وطني كبير واشارات الى تدخل سياسي في عمل القضاء‎.‎

‎*‎اللقاء حصل

تبين أن لقاء تم نفي حصوله، انعقد بالفعل وكان النقاش فيه مطوّلاً وبالتفاصيل‎.‎