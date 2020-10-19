أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ تمنى زعيم سياسي على رئيس حزب خصم، التعاون معاً من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بعدما وصلت الأرقام في منطقتهما إلى ما يثير المخاوف في ظل عدم التزام الإجراءات المطلوبة.
ـ تساءلت أكثر من جهة سياسية عن سر هجوم رئيس حزب ونائب جبلي على الرئيس سعد الحريري وتماهيه مع الموقف الذي يعبّر عنه النائب جبران باسيل.
ـ بدأ الحديث همساً عن ضرورة مطالبة الامم المتحدة بالاشراف المباشر على الوضع اللبناني اذا استمر الوضع على ما هو عليه خصوصا اذا كان التعثر سيكون سيد الموقف في السنتين الاخيرتين من عمر العهد.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال ديبلوماسي أوروبي إن دور حزب الطاشناق والأرمن اللبنانيين الذي ظهر محلياً في تأجيل الاستشارات النيابية هو تعبير عن صعود المكانة الإقليميّة للحزب والأرمن في ضوء ما يجري في القوقاز ومكانتهم الجديدة في ضوء حجم اتصالاتهم مع القوى الدولية، وخصوصاً الفرنسية والروسية والإيرانية المتقاطعة في هذا الصراع وذات الصلة بملفي لبنان والقوقاز خلافاً لما يجري تداوله عن بُعد محلي داخلي لهذا الدور.
ـ كواليس
قال مسؤول إيراني إن رفع العقوبات الأمميّة عن شراء وبيع السلاح بالنسبة لإيران لن تعطل تطبيقه العقوبات الأميركية الأحادية رغم محاولات توصيفها كالتزام أممي فشل الأميركيون في فرضه، وإن هناك عشرة دول على الأقل مهتمة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية الإيرانية، ومستعدة لتجاوز العقوبات الأميركية.
صحيفة الجمهورية
ـ عبّر عضو كتلة نيابية عن إستياء شديد من مواقف رئيس كتلته وقال: “لماذا هذا العناد وهو يعرف أننا كلنا محشورون”.
ـ سئل قطب حزبي بارز عما حمله على تبديل موقفه من مسألة حساسة، فقال: أبو مصطفى بيمون.
ـ تراجع أحد الوزراء عن طلب إجراء تحقيق في مؤسسة تابعة لوزارته بانتظار قرار مرجع إداري طلب رأيه في ملف حساس.
صحيفة اللواء
ـ لم تنفع المساعي والمحاولات التي بُذلت على أكثر من صعيد رسمي وسياسي لتأمين عقد لقاء لرئيس تيار حزبي مثير للجدل مع ديبلوماسي غربي رفيع المستوى قام بمروحة واسعة من الزيارات السياسية خلال وجوده في لبنان!
ـ اعترض ثلاثة نواب في تكتل مسيحي بارز على قرار رئيسهم بعدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العتيدة في الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، وذلك تفادياً لاستمرار المراوحة المدمرة في الوضع الحكومي حالياً!
ـ تساءل وزير عدل سابق عن خلفيات انتهاء تحقيقات خبراء الـ”FBI” في كارثة مرفأ بيروت التي اعتبرت ان سبب الانفجار هو مجرد الإهمال فقط، في حين أن التحقيقات الفرنسية واللبنانية ما زالت جارية على قدم وساق!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتغيّب عدد من النواب الحزبيين القدامى منذ أسابيع عن اجتماعات حزبية على مستوى القيادة.
ـ لم يتردد ديبلوماسي غربي في تسمية فريق محدد خلال حديثه عن تعطيل الإصلاحات، مؤكداً في لقاءاته عدم قدرة أي حكومة على تنفيذ الاصلاحات في ظل مشاركة هذا الفريق.
ـ إنقطعت العلاقة نهائياً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير دميانوس قطار، الذي يتهمه دياب بالعمل ضده لتعزيز مصالحه السياسية وحظوظه الرئاسية
صحيفة الأنباء
*تخبّط وتدخل
تخبّط واضح في ملف وطني كبير واشارات الى تدخل سياسي في عمل القضاء.
*اللقاء حصل
تبين أن لقاء تم نفي حصوله، انعقد بالفعل وكان النقاش فيه مطوّلاً وبالتفاصيل.