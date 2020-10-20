أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يستخدم وزيران حالي وسابق كل انواع الاسلحة الاعلامية بينهما ويتهم الثاني الاول بالهروب من الحقيقة ‏والتهرب من المواجهة‎.

ـ تحاذر موسكو إرسال أي موفد للبنان قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية، وينقل عن ديبلوماسي روسي، بأن ‏زيارة سيرغي لافروف إلى بيروت معلّقة حالياً‎. ‎

– تحدثت مصادر مطلعة عن مسرحية امنية جرت امس في لاسا اذ ان الحضور الكثيف للقوى الأمنية سبقته اتصالات قضت بازالة المنزل المسبق الصنع ونقله الى مكان آخر بغطاء حزبي وتطبيقا للمثل الشعبي ” لا يموت الراعي ولا يفنى الغنم ” .

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

لفت مصدر أمني واكب زيارتي معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت تركيزه قبل شهرين ‏على مهاجمة حزب الله والعقوبات وتجاهلهما في زيارته الأخيرة، وبالمقابل تجاهله لقاءات المسؤولين السياسيين ‏قبل شهرين وتوسيع نطاق اتصاله بهم هذه المرة‎.

ـ كواليس‎

دعت أحزاب في أميركا اللاتينية الى قراءة بداية موجة معاكسة في الرأي العام لمصلحة اليسار بعد الموجة اليمينيّة ‏التي أطاحت بالكثير من القيادات المناوئة للأميركيين بعد رحيل زعيم فنزويلا هوغو شافير، كحالة وصول ‏اليساري لويس آرسي المدعوم من الرئيس السابق ايفو موراليس الى رئاسة بوليفيا‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عادت مجموعات للإنتشار في منطقة لبنانية للإتجار بالدولار بعدما لجأت الى خطة جديدة لاصطياد زبائن ‏مؤسسة أقفلت أبوابها أخيرا‎.

ـ بدأت إدارة مؤسسة ضمت الى القطاع العام، إتخاذ ترتيبات تثير الريبة والإعتراضات وتنذر بأزمة مع الموظفين ‏قريبا‎.

ـ إعتبر وزير سابق أن مفهوم الميثاقية يتطلب إعادة تعريفه بنحو حاسم وواضح إذ إنه يُستخدم إستنسابيا عن حق ‏أو للتعطيل‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ وفقاً لمصادر دبلوماسية غربية، فإن عاصمة كبرى انتزعت دوراً حاسماً بترتيبات الوضع في لبنان، والاكتفاء ‏باعلام دولة كبرى منافسة، بما يحصل استعداداً للمرحلة المقبلة‎!

ـ تمتلك الأجهزة الأمنية خارطة وداتا معلومات للاحياء والشقق والمستودعات، حيث تمّ تخزين “محروقات ‏بمخاطر مختلفة‎”.

ـ سادت في أوساط الصرافين والجمهور كلمة سر طاغية، ان سعر صرف الدولار إلى الهبوط‎?!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ ينفي رئيس حزب فاعل أن يكون مسؤول خارجي طلب منه تسمية أحد في الاستشارات، معتبراً ان الجو ‏الخارجي يختلف عما يروج في الداخل‎.

ـ يتردد أن اجتماعاً لتكتل بارز عقد بشكل استثنائي شهد اشتباكاً كلامياً بين رئيس التكتل وبعض النواب‎.

ـ علاقة متشنجة بين حزبين لبست رداء البرودة، ستنشط بعد التكليف للبحث مجدداً عن ثوابت حاضرة ومستقبلية‎.‎

صحيغة الأنباء

‎*‎عكس الحقيقة

تتعمّد قناة تلفزيونية اجتزاء مقطع لقيادي تاريخي ونشره في غير سياقه الذي جاء فيه، بقصد الإيحاء بعكس الحقيقة‎.‎

‎*‎التباسات بين وزيرين

وزير سابق لا يزال يشكل محور العديد من الالتباسات في داخل وزارة أساسية وآخر ما كشفه وزير حالي يتفاعل ‏قضائياً