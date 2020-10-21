أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الأنباء
*توقف المساعي
توقفت مساعي شخصية غير مدنية بسبب طارئ منعها من إكمال لقاءاتها وأعاق انتقالها الى دولة أخرى معنية بالملف اللبناني.
*معالجة سريعة
لم تهضم جهة سياسية المعالجة السريعة التي حصلت من مرجع لعلاقته بزعيم سياسي.
صحيفة البناء
خفايا
قال سفير أوروبي في بيروت إن الخاسر الأكبر من إصابة اللواء عباس إبراهيم بكورونا هو مشروع التفاهم الداخلي الذي كان يُعدّ له في زياراته وينتظر عودته للبدء بالتحرّك على أساسه، والذي كان سيسهل عملية تكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة برئاسته برضى الجميع.
كواليس
قال مسؤول روسي بارز إن اشتراك واشنطن في إنتاج حل سياسي لأزمة القوقاز سيجعل من موضوع الانسحاب الأميركي من أذربيجان موضوعاً من مواضيع هذا الحل بدلاً من أن يتحول الوجود الأميركي إلى سبب لتصعيد الحرب، ولذلك ستشجع موسكو شراكة واشنطن في الحل السياسي.
صحيفة النهار
لم يُحسم حتى الآن موضوع دعم الدول المانحة لتعليم السوريين وتأمين الأموال اللازمة، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من أن ينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والأمني لآلاف الفتيان من النازحين المنتشرين على معظم الأراضي اللبنانية.
سأل نائب سابق عن السبب الذي يمنع محاكمة اصحاب المستودعات الذين خبأوا الادوية وحجبوها عن اللبنانيين ولماذا لا يتم فضحهم اقله.
يشكو مواطنون مسجلون في الضمان الاجتماعي ولديهم تأمين خاص من عدم استقبال المستشفيات لهم اذا كان مشتبها باصابتهم بالكورونا.
لوحظ أنّ اللجنة الثلاثية التي شُكلت في عين التينة لتسوية الملف الدرزي، شلّتها التطورات والمتغيرات ولم يعد لها أي حراك أو لقاءات واجتماعات.
صحيفة نداء الوطن
ابلغ حزب سياسي عتبه على رئيس تيار سياسي ومرشح رئاسي لاصراره على تمايزه في ملف العقوبات التي طاولت احد الوزراء المحسوبين عليه بحيث حرص على تبيان ان هذه العقوبات لا تمسه مباشرة.
علم أن مرجعاً بارزاً تواصل مع وزير سابق في محاولة للاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الحكومة لكن قيادة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير قطعت الطريق على المحاولة.
يسعى عدد من النواب المستقلين الى اعادة تفعيل العمل لاقامة جبهة سياسية يشكلون نواتها لتتعامل مع الاستحقاقات المقبلة.
صحيفة اللواء
وزير وحزبي سابق، لا يتوقع ان يوقع رئيس الجمهورية مرسوم لا تتمثل فيه “الثنائية المسيحية” القوية في الحكومة؟
يكاد أحد الوزيرين اللذين لحقت بهما العقوبات الأميركية، ان يتوارى عن الأنظار والانشطة العامة!
سعى مستشار قطب سياسي إلى معرفة ما توصلت إليه اتصالات عاصمة كبرى، قبل موعد الاستحقاق التكليفي.
صحيفة الجمهورية
قال وزير سابق أن رئيس تيار كبير لم يعد لديه ما يتنازل عنه لتلبية مطالب الافرقاء.
تبين أن حزبا بارزا لم يكن على علم مسبق بقرار مرجع رسمي بتأجيل استحقاق رئاسي ولم يطلب هذا التأجيل.
يجري الحديث عن تكليف أحد الأجهزة الأمنية بمراقبة المحلات التجارية لتسطير محاضر ضبط لمنع الاحتكار.