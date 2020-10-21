أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الأنباء

‎*‎توقف المساعي

توقفت مساعي شخصية غير مدنية بسبب طارئ منعها من إكمال لقاءاتها وأعاق انتقالها الى دولة أخرى معنية بالملف ‏اللبناني‎.‎

‎*‎معالجة سريعة

لم تهضم جهة سياسية المعالجة السريعة التي حصلت من مرجع لعلاقته بزعيم سياسي‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎سفير‎ ‎أوروبي‎ ‎في‎ ‎بيروت‎ ‎إن‎ ‎الخاسر‎ ‎الأكبر‎ ‎من‎ ‎إصابة‎ ‎اللواء‎ ‎عباس‎ ‎إبراهيم‎ ‎بكورونا‎ ‎هو‎ ‎مشروع‎ ‎التفاهم‎ ‎الداخلي‎ ‎الذي‎ ‎كان‎ ‎يُعدّ‎ ‎له‎ ‎في‎ ‎زياراته‎ ‎وينتظر‎ ‎عودته‎ ‎للبدء‎ ‎بالتحرّك‎ ‎على‎ ‎أساسه،‎ ‎والذي‎ ‎كان‎ ‎سيسهل‎ ‎عملية‎ ‎تكليف‎ ‎الرئيس‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎وتشكيل‎ ‎حكومة‎ ‎برئاسته‎ ‎برضى‎ ‎الجميع‎. ‎

كواليس

قال‎ ‎مسؤول‎ ‎روسي‎ ‎بارز‎ ‎إن‎ ‎اشتراك‎ ‎واشنطن‎ ‎في‎ ‎إنتاج‎ ‎حل‎ ‎سياسي‎ ‎لأزمة‎ ‎القوقاز‎ ‎سيجعل‎ ‎من‎ ‎موضوع‎ ‎الانسحاب‎ ‎الأميركي‎ ‎من‎ ‎أذربيجان‎ ‎موضوعاً‎ ‎من‎ ‎مواضيع‎ ‎هذا‎ ‎الحل‎ ‎بدلاً‎ ‎من‎ ‎أن‎ ‎يتحول‎ ‎الوجود‎ ‎الأميركي‎ ‎إلى‎ ‎سبب‎ ‎لتصعيد‎ ‎الحرب،‎ ‎ولذلك‎ ‎ستشجع‎ ‎موسكو‎ ‎شراكة‎ ‎واشنطن‎ ‎في‎ ‎الحل‎ ‎السياسي‎.‎

صحيفة النهار

لم يُحسم حتى الآن موضوع دعم الدول المانحة لتعليم السوريين وتأمين الأموال اللازمة، في انتظار تشكيل ‏الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من أن ينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والأمني لآلاف الفتيان من النازحين ‏المنتشرين على معظم الأراضي اللبنانية‎.‎

سأل نائب سابق عن السبب الذي يمنع محاكمة اصحاب المستودعات الذين خبأوا الادوية وحجبوها عن اللبنانيين ‏ولماذا لا يتم فضحهم اقله‎.‎

يشكو مواطنون مسجلون في الضمان الاجتماعي ولديهم تأمين خاص من عدم استقبال المستشفيات لهم اذا كان ‏مشتبها باصابتهم بالكورونا‎.‎

لوحظ أنّ اللجنة الثلاثية التي شُكلت في عين التينة لتسوية الملف الدرزي، شلّتها التطورات والمتغيرات ولم يعد لها ‏أي حراك أو لقاءات واجتماعات‎.‎

صحيفة نداء الوطن

ابلغ حزب سياسي عتبه على رئيس تيار سياسي ومرشح رئاسي لاصراره على تمايزه في ملف ‏العقوبات التي طاولت احد الوزراء المحسوبين عليه بحيث حرص على تبيان ان هذه العقوبات لا ‏تمسه مباشرة‎.‎

علم أن مرجعاً بارزاً تواصل مع وزير سابق في محاولة للاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة ‏الحكومة لكن قيادة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير قطعت الطريق على المحاولة‎.‎

يسعى عدد من النواب المستقلين الى اعادة تفعيل العمل لاقامة جبهة سياسية يشكلون نواتها لتتعامل ‏مع الاستحقاقات المقبلة‎.‎

صحيفة اللواء

وزير وحزبي سابق، لا يتوقع ان يوقع رئيس الجمهورية مرسوم لا تتمثل فيه “الثنائية المسيحية” القوية في ‏الحكومة؟

يكاد أحد الوزيرين اللذين لحقت بهما العقوبات الأميركية، ان يتوارى عن الأنظار والانشطة العامة‎!‎

سعى مستشار قطب سياسي إلى معرفة ما توصلت إليه اتصالات عاصمة كبرى، قبل موعد الاستحقاق التكليفي‎.‎

صحيفة الجمهورية

قال وزير سابق أن رئيس تيار كبير لم يعد لديه ما يتنازل عنه لتلبية مطالب الافرقاء.‏

تبين أن حزبا بارزا لم يكن على علم مسبق بقرار مرجع رسمي بتأجيل استحقاق رئاسي ولم ‏يطلب هذا التأجيل.‏

يجري الحديث عن تكليف أحد الأجهزة الأمنية بمراقبة المحلات التجارية لتسطير محاضر ضبط ‏لمنع الاحتكار.‏