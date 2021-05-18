أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقرّرة في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطلاق مصرف لبنان ‏لمنصة صرف الدولار، وفيما كان بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها بالأمس كان آخرون يقولون إنها ‏ستبدأ اليوم‎.

ـ كواليس‎

سجلت مصادر دبلوماسية غربية باهتمام ما ظهر من حضور شعبي وأصوات سياسية في كل من الأردن والكويت ‏لمناهضة التطبيع ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين واعتبرت أن البلدين شكّلا دائماً بارومتر التحوّلات في ‏الشارع العربي والمشهد السياسي العربي‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد قيادي في حزب بارز ضمن مجلس خاص الإستمرار الآن في دعم شخصية سياسية هي على خلاف كبير ‏مع حليف هذا الحزب‎.

ـ يدرس مسؤول كبير توقيع مرسوم حسّاس في انتظار رد خارجي على استكمال ملف مرتبط به‎.

ـ حذرت مراجع روحية من البرمجة التي يتعاطى من خلالها أحد الأحزاب مع مرجعية روحية ونبهت من ‏مخاطرها اليوم وغدًا‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتوقع أوساط نيابية تأخر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة‎.

ـ استغربت جهات سياسية، امتناع مرجع عن الاتصال بمرجع آخر للمعايدة بالفطر السعيد، كما كان متوقعاً‎.

ـ استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال ‏الأسبوع الطالع‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ هدد وزير التربية باللجوء الى تعليق التدريس ووقف مستحقات الاساتذة المتعاقدين في حال عدم نجاح خطة ‏وزارته للعودة الى التعليم المدمج او في حال عرقلتها من قبل الاساتذة والاهالي‎.

ـ تبين ان وزارة المالية ولمحاباة بعض كبار المكلفين، تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام ‏والمستهلكين، من خلال السماح للتجار بتحصيل ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة على ‏اساس قيمتها، على سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يقوم هؤلاء التجار بتسديد الضريبة للخزينة على ‏اساس سعر الصرف الرسمي، ليكون الفارق بين الضريبة المحصلة والمسددة حوالى 10 اضعاف‎.

ـ تتحضر وزارة المالية لاستبدال آلية الشراء العام المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، بوسائل اخرى ‏من خلال التعميم بتطبيق نظام السلفات الطارئة والدائمة والشراء بالتراضي من خلالها والدفع النقدي‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎خطوة متعثرة

خطوة مالية أساسية كان من المفترض أن تحدث تحوّلا نوعياً يبدو أنها لا تزال متعثرة حتى اليوم‎.‎

‎*‎بازار البدائل

تسابق على بث أسماء في البازار السياسي كبدائل لمهمة وطنية رغم ان أي جديد جدّي لم يحدث ليستدعي ذلك‎.‎