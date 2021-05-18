أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقرّرة في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطلاق مصرف لبنان لمنصة صرف الدولار، وفيما كان بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها بالأمس كان آخرون يقولون إنها ستبدأ اليوم.
ـ كواليس
سجلت مصادر دبلوماسية غربية باهتمام ما ظهر من حضور شعبي وأصوات سياسية في كل من الأردن والكويت لمناهضة التطبيع ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين واعتبرت أن البلدين شكّلا دائماً بارومتر التحوّلات في الشارع العربي والمشهد السياسي العربي.
صحيفة الجمهورية
ـ أكد قيادي في حزب بارز ضمن مجلس خاص الإستمرار الآن في دعم شخصية سياسية هي على خلاف كبير مع حليف هذا الحزب.
ـ يدرس مسؤول كبير توقيع مرسوم حسّاس في انتظار رد خارجي على استكمال ملف مرتبط به.
ـ حذرت مراجع روحية من البرمجة التي يتعاطى من خلالها أحد الأحزاب مع مرجعية روحية ونبهت من مخاطرها اليوم وغدًا.
صحيفة اللواء
ـ تتوقع أوساط نيابية تأخر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة.
ـ استغربت جهات سياسية، امتناع مرجع عن الاتصال بمرجع آخر للمعايدة بالفطر السعيد، كما كان متوقعاً.
ـ استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال الأسبوع الطالع!
صحيفة نداء الوطن
ـ هدد وزير التربية باللجوء الى تعليق التدريس ووقف مستحقات الاساتذة المتعاقدين في حال عدم نجاح خطة وزارته للعودة الى التعليم المدمج او في حال عرقلتها من قبل الاساتذة والاهالي.
ـ تبين ان وزارة المالية ولمحاباة بعض كبار المكلفين، تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المال العام والمستهلكين، من خلال السماح للتجار بتحصيل ضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة على اساس قيمتها، على سعر الصرف في السوق السوداء، بينما يقوم هؤلاء التجار بتسديد الضريبة للخزينة على اساس سعر الصرف الرسمي، ليكون الفارق بين الضريبة المحصلة والمسددة حوالى 10 اضعاف.
ـ تتحضر وزارة المالية لاستبدال آلية الشراء العام المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، بوسائل اخرى من خلال التعميم بتطبيق نظام السلفات الطارئة والدائمة والشراء بالتراضي من خلالها والدفع النقدي.
صحيفة الأنباء
*خطوة متعثرة
خطوة مالية أساسية كان من المفترض أن تحدث تحوّلا نوعياً يبدو أنها لا تزال متعثرة حتى اليوم.
*بازار البدائل
تسابق على بث أسماء في البازار السياسي كبدائل لمهمة وطنية رغم ان أي جديد جدّي لم يحدث ليستدعي ذلك.