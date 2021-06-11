أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

توقفت مصادر مراقبة عند التحركات الشعبية الأخيرة متسائلة: هل هي رسائل مرمزة قبل انتهاء أسبوع الحسم؟

ألغى أحد المسؤولين لقاء مع مجموعة وصفت بأنها من المفكرين ليكتشف أنها مجموعة حزبية من بلد يشهد خضات أمنية كبيرة.

لوحظ أنّ الهدنة التي طلبها مسؤول يعمل على خط ملف أساس بين جهتين معنيتين بهذا الملف لم يجرِ الإلتزام بها.

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اللواء

لا تخفي دوائر إقليمية معلومات عن تطورات اقليمية – دولية، ذات اتصال مباشر بإعادة إحياء مؤسسات الدولة في لبنان!

لا ينسق معظم الوزراء مع مسؤول مستنكف، لأسباب يعزوها كل وزير لحسابات خاصة به.

تساءلت أوساط اقتصادية عن أسباب الغياب الكامل لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ومؤسسات المجتمع المدني عن مراقبة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع؟

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نداء الوطن

علم ان زيارة نائبة رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون السياسية مي خريش الى الشوف والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل، قد تم ارجاؤها لأسباب عائلية محض تتعلق بها، وان جولتها لم تلغَ بل ارجئت الى موعد يحدد لاحقاً.

ينشغل بعض الوزراء بالإعلان عن مشاريع واقتراحات لا تزال قيد المناقشة في إطار التسويق السياسي والانتخابي لأنفسهم، خشية حدوث خرق في ملف التأليف وتنفيذ تلك المشاريع في عهد من يخلفهم في تولي الحقيبة الوزارية.

تردد ان وزيراً سيادياً اختصاصياً يخصص اكثر من ساعة يومياً لأخذ قيلولة في مكتبه خلال اوقات الدوام الرسمي على الرغم من أهمية الملفات التي تُعنى بها وزارته.

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الأنباء

تتولى جهة محددة ترويج معلومات مغلوطة بقصد التشويه مسبقاً على مضمون زيارة مرتقبة لمرجعية سياسية إلى دولة كبرى.

تغيب الهيئات المعنية بشكل تام عن مراقبة الفوضى المخيفة في تسعير المستلزمات الطبية التي يعمد بعض المستوردين الى وضع اسعار خيالية لها.

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البناء

عقّب مصدر سياسيّ على تعليق جعجع حول استيراد البنزين الإيرانيّ بالليرة اللبنانية أنه إذا صدقنا كل تحليل جعجع حول ان الاستيراد يؤمن لحزب الله المساعدة الإيرانية عبرالبنزين فلمَ لا يتوسط جعجع مع السعودية لتفعل ذلك وعدم الدفع بالدولار وحدَه يخفض سعر الصرف فيستفيد اللبنانيون مرتين. وصحتين على قلبه بالعائدات.

أبدى إعلاميون استغرابهم لدرجة الالتزام العقائدي لقناة الجزيرة مع جبهة النصرة لدرجة أنها نقلت خبر اغتيال احد قادة النصرة في ادلب عبر رسالة مباشرة تقول إن غارات استهدفت مدنيين و”صودف” مرور مسلحين في المنطقة قاموا بمحاولة إسعاف المدنيين و”صودف” أن بينهم مسؤول النصرة فقتل في الغارة الثانية.