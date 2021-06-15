أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان إحجام بكركي والقوات اللبنانيّة عن المساهمة في وضع لائحة أسماء يختار ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منها اسمي الوزيرين المختلف عليهما تعبير عن مجرد ترفع ‏لا يتناسب مع الأزمة الوطنيّة أم أنه موقف يحظى بتشجيع خارجي؟‎

ـ كواليس‎

أبدى مسؤولون أوروبيون خشيتهم من تعثر صندوق البنى التحتية الذي أقرته قمة السبعة الصناعيين الكبار باقتراح ‏من الرئيس الأميركي جو بايدن لأن التجاذب قائم بين الرغبة بمنافسة الصين وخطة الحزام والطريق التي تتقدّم ‏بسرعة وقوة وبين الخشية من وقوع هذه البنى تحت سيطرة حكومات مناوئة تنضمّ للصين وروسيا سياسياً‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تتابع جهات غربية بإهتمام الترتيبات القائمة لعقد اجتماع للمنظمات اللبنانية في الخارج في 23 الجاري في ‏واشنطن لبحث تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية للبنان‎.

ـ قال مسؤول كبير إن الإنتخابات النيابية المقبلة ستخسر فيها كل الأطراف لأن مجموعات المجتمع المدني ‏‏”خرقتنا كلنا‎”.

ـ أبدى نائب إنزعاجه الشديد من مواقف زميل له كانت تربطه به علاقة تحالفية وصداقة شخصية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ وضعت الوجهة المالية الداخلية في ما خص السحوبات وتمويل الدولة، على ما آلت إليه قمّة بايدن – ماكرون حول ‏صندوق سيادي دولي لحماية نقد لبنان‎!

ـ فوجئ مهتمون باقتراحات تخرج عملية تسمية الوزراء عن اطارها المعروف، مع العلم ان هذا الفريق يُركّز دائماً ‏على الأصول والدستور‎!

ـ ظهر تمايز واضح داخل “الثنائي” حول مسؤولية رئيس تيّار موالٍ في تعطيل مبادرات تأليف الحكومة‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ يسود إرباك لدى عدد من شركات التأمين، لا سيما ما يتعلق بحوادث السير حيث يعاني المضمونون صعوبة في ‏الحصول على مستحقاتهم‎.

ـ قلصت مرجعيات سياسية تقديماتها الاجتماعية والصحية، على خلفية عدم تمكّنها من تلقّي الدعم المالي من دول ‏صديقة وهيئات اغترابية‎.

ـ تبين ان مشروع اعادة تأهيل طرق في لبنان بتمويل من البنك الدولي اقر في مجلس الوزراء وجرى تمرير خطة ‏توزيع الطرق في الامانة العامة من دون اقرارها في طاولة

الحكومة‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ اعتبرت جهات متابعة ان عرقلة وزارة الطاقة للتحقيقات في صفقة البواخر تشكل مخالفة لنص المادة 25 من ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على معاقبة سلوك الأشـخاص الـذين يقومون بترهيب المعنيين ‏بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة أو تهديدهم أو إيذائهم أو التأثير عليهم‎.

ـ رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي ‏المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في ‏مخصصاتهم‎.

ـ حتى الآن لم ينجح “التيار الوطني الحر” في تأمين موافقة اي كتلة نيابية أخرى على إدراج نص في اقتراح قانون ‏الشراء العام، يبعد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء القادم‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎اجراءات خجولة

إجراءات خجولة لوزارة حياتية في ظل قضايا التهريب والاحتكار والجشع التجاري الذي يستدعي استنفاراً أكبر بكثير‎.‎

‎*‎سفرات رغم الازمة

مشاركات رسمية لافتة في مؤتمرات خارجية رغم أوضاع مالية الدولة الصعبة جداً والتي تستدعي ربما تقشفاً أكبر في ‏المصاريف بالعملة الصعبة‎.‎