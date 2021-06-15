أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان إحجام بكركي والقوات اللبنانيّة عن المساهمة في وضع لائحة أسماء يختار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منها اسمي الوزيرين المختلف عليهما تعبير عن مجرد ترفع لا يتناسب مع الأزمة الوطنيّة أم أنه موقف يحظى بتشجيع خارجي؟
ـ كواليس
أبدى مسؤولون أوروبيون خشيتهم من تعثر صندوق البنى التحتية الذي أقرته قمة السبعة الصناعيين الكبار باقتراح من الرئيس الأميركي جو بايدن لأن التجاذب قائم بين الرغبة بمنافسة الصين وخطة الحزام والطريق التي تتقدّم بسرعة وقوة وبين الخشية من وقوع هذه البنى تحت سيطرة حكومات مناوئة تنضمّ للصين وروسيا سياسياً.
صحيفة الجمهورية
ـ تتابع جهات غربية بإهتمام الترتيبات القائمة لعقد اجتماع للمنظمات اللبنانية في الخارج في 23 الجاري في واشنطن لبحث تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية للبنان.
ـ قال مسؤول كبير إن الإنتخابات النيابية المقبلة ستخسر فيها كل الأطراف لأن مجموعات المجتمع المدني ”خرقتنا كلنا”.
ـ أبدى نائب إنزعاجه الشديد من مواقف زميل له كانت تربطه به علاقة تحالفية وصداقة شخصية.
صحيفة اللواء
ـ وضعت الوجهة المالية الداخلية في ما خص السحوبات وتمويل الدولة، على ما آلت إليه قمّة بايدن – ماكرون حول صندوق سيادي دولي لحماية نقد لبنان!
ـ فوجئ مهتمون باقتراحات تخرج عملية تسمية الوزراء عن اطارها المعروف، مع العلم ان هذا الفريق يُركّز دائماً على الأصول والدستور!
ـ ظهر تمايز واضح داخل “الثنائي” حول مسؤولية رئيس تيّار موالٍ في تعطيل مبادرات تأليف الحكومة.
صحيفة النهار
ـ يسود إرباك لدى عدد من شركات التأمين، لا سيما ما يتعلق بحوادث السير حيث يعاني المضمونون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم.
ـ قلصت مرجعيات سياسية تقديماتها الاجتماعية والصحية، على خلفية عدم تمكّنها من تلقّي الدعم المالي من دول صديقة وهيئات اغترابية.
ـ تبين ان مشروع اعادة تأهيل طرق في لبنان بتمويل من البنك الدولي اقر في مجلس الوزراء وجرى تمرير خطة توزيع الطرق في الامانة العامة من دون اقرارها في طاولة
الحكومة.
صحيفة نداء الوطن
ـ اعتبرت جهات متابعة ان عرقلة وزارة الطاقة للتحقيقات في صفقة البواخر تشكل مخالفة لنص المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على معاقبة سلوك الأشـخاص الـذين يقومون بترهيب المعنيين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة أو تهديدهم أو إيذائهم أو التأثير عليهم.
ـ رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في مخصصاتهم.
ـ حتى الآن لم ينجح “التيار الوطني الحر” في تأمين موافقة اي كتلة نيابية أخرى على إدراج نص في اقتراح قانون الشراء العام، يبعد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء القادم.
صحيفة الأنباء
*اجراءات خجولة
إجراءات خجولة لوزارة حياتية في ظل قضايا التهريب والاحتكار والجشع التجاري الذي يستدعي استنفاراً أكبر بكثير.
*سفرات رغم الازمة
مشاركات رسمية لافتة في مؤتمرات خارجية رغم أوضاع مالية الدولة الصعبة جداً والتي تستدعي ربما تقشفاً أكبر في المصاريف بالعملة الصعبة.