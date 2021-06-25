أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أنّ مواطنين يتابعون مباريات اليورو عبر بطاريات سياراتهم، مثلما كان يحصل في مراحل الحرب، بعد التقنين الذي لجأ إليه أصحاب المولدات وانقطاع التيار بشكل مستمر.

علم أنّ زعيماً سياسياً سيزور بلدات في منطقة الجبل بعد لقاء خلدة غداً السبت، وسيتوّج ذلك بزيارة ولقاء مع مرجعية روحية بارزة.

لوحظ أن وسائل اعلام الثنائي الشيعي “المنار” و”ان بي ان” واذاعات تجنبت الترويج لكلام النائب جبران باسيل أو التعليق عليه أو اعطائه الأهمية اللازمة.

جرت محاولات لاصلاح ذات البين بين زعيم ومسؤول حزبي تم تعيينه في موقع اداري قبل مدة كما كان عيّن سابقاً في مؤسسة كبيرة حيث تقاضى رواتبه وتعويضاته من دون التزام الدوام.

اتصل ضابط بعنصر في قوى الامن لاستدعائه للخدمة فرد العنصر بأنه لا يريد الالتحاق بالسلك مجددا واقفل الهاتف.

اجتماع بين “حزب الله” وحركة “امل” أوصى الناشطين بعدم الدخول في اي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي “مما لا ينتج منه الا خلافات عقيمة بين ابناء البيت الواحد”.

بدأت مصارف تمتنع عن سداد الرواتب بالليرة اللبنانية الا بالزام المؤسسات تسديد نسبة معينة من الرواتب للمصرف او توفير الاموال نقداً لمصرف تجنباً لرسوم اضافية.

ناشطون في حركة “أمل” ينظمون حملة اعلامية على “حزب الله” والتيار الوطني الحر” معاً في قضية التحقيق مع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان والذي كلف وزير الطاقة موظفا محسوبا على الحزب ترؤس لجنة التحقيق معه.

***************************

الجمهورية

يواصل حزب فاعل الدفع لعناصره وتقديم مساعدات لمناصريه بالدولار.

نقل عن قيادي في حزب بارز قوله لنواب من تيار سياسي حليف: مشكلتنا ومشكلتكم أن رئيس تياركم وبعدما فشلت أحلامه الرئاسية قرر أن يمارس السادية السياسية.

قال دبلوماسي أوروبي إنّ المسؤولين يتلهون ويلهون الناس بمئة قضية حياتية يوميا فيما المطلوب واحد وهو توقيع مراسيم الحكومة.

***************************

اللواء

وقع إشكال كبير داخل “كتلة قوية” على خلفية تصرفات رئيسها!

تحرص جهة سياسية لمعرفة موقف كتلة من نائب حليف، لجهة وقوفه إلى جانب مرجع على خلاف حاد مع الجهة المعنية.

بات بحكم المؤكد أن حزباً بارزاً، بات قاب قوسين أو أدنى من الإتيان بالبنزين من دولة إقليمية نافذة؟

***************************

نداء الوطن

شبّه مرجع مالي التطمينات التي يتم تعميمها حول الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتلك التطمينات التي سبقت الانهيار تحت عنوان الليرة بخير والقطاع المصرفي متين، وحذر من مفاجأة منتظرة تتمثل بانهيار دراماتيكي لفروع الصندوق.

في مفارقات البطاقة التمويلية التي أقرتها اللجان المشتركة والتي تنص على اعطاء مساعدة بقيمة 93 دولاراً لمن تقل رواتبهم عن مليوني ليرة، سيصبح راتب الموظف الذي يتقاضى مليون وتسعماية الف ليرة ما يوازي ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ليرة، في حين ان الموظف الذي يتقاضى مليوني ليرة لن يستفيد من اي مساعدة.

تبين ان المتوجبات على مصرف لبنان من ملف الدعم للتجار توازي 1.4 مليار دولار بينما كلفة الدعم المدفوعة حتى تاريخه هي 15 مليار دولار، وبالتالي فإن تسديد هذه المتوجبات سيكون من الاحتياطي الالزامي من التوظيفات الالزامية للمصارف.

***************************

الأنباء

أزمة سيولة جديدة ولكن هذه المرة لا تتعلق بالعملات الأجنبية وتهديد مباشر للرواتب الشهرية.

خط أحمر عريض تم عملياً تجاوزه وعلى هذا الأساس تُتخذ معظم الإجراءات مؤخراً.

***************************

البناء

قالت مصادر فلسطينية إن عملية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات تمّت لحساب أجهزة الاحتلال لإحباط التحضيرات لشبكة دعم لمواجهة المستوطنين في بيتا والخليل، لكنها كشفت وجود شخصيات في النيابات العامة وعناصر منظمة في الأجهزة الأمنية تعمل بإمرة أجهزة أمن الاحتلال.

شكلت سفارات عربية وأجنبية لجان أزمة وغرف عمليات تبدأ العمل أول الشهر المقبل لمتابعة تطورات غير عادية يتوقع أن يشهدها لبنان ولمواكبة ما يجب فعله بصورة سريعة سواء بخصوص أمن الدبلوماسيّين أو الرعايا واتخاذ القرارات المناسبة إضافة لإخطار عواصمها بالتطورات.