أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

رفعت شعارات على الجدران في بعض المناطق الموصوفة بمقاومتها المعروفة للوصايات المختلفة مؤيدة لموقف “لقاء سيدة الجبل” من الهيمنة الإيرانية والدعوة الى أنهائها .

تفيد معلومات ان حالة فتور شديدة تسود العلاقة بين حزب وتيار سياسي، ما قد يؤدي إلى غياب التحالف الإنتخابي بينهما ساحلاً وبقاعاً وفي العاصمة.

فوجئ زعيم سياسي، بمدى استياء محازبيه وجمهوره من انفتاحه على مرجع رئاسي وتياره، في الوقت الذي لا يزال هؤلاء يتمسّكون بالتحالف والتواصل مع حزب مسيحي مناهض له .

الجمهورية

طرح بعض المتحدثين في مناسبة شهدها صرح روحي الصيغة الإتحادية بديلاً بما يعني أن بيئة هذا الصرح لا تعتبر النقاش في “الطائف” خطاً أحمر.

تعتقد بعض الأوساط المتابعة أن الحكومة الجديدة التي ستُشَكَّل ستكون حكومة إنتخابات وعندها لن تكون هوية رئيسها موضع جدل وتجاذب.

حصلت حالات تسمُّم في أحد المطاعم الراقية وأدخِل بعضهم إلى المستشفيات وسارع صاحب المطعم إلى لفلفة الموضوع ما يطرح علامة إستفهام عن الأمن الغذائي.

اللواء

نقل مطلعون على الأجواء في بلد غربي، داعم لبنان أن مسؤوليه منشغلون، وخلال عام بالانتخابات المصيرية فيه!

يتكتم مرجع رسمي على الخيارات المتاحة لديه، تاركاً الأمر غامضاً، مع إدراك أن المواجهة كأس عليه أن يشربه..

خلافاً لرهانات متعددة، يُعزّز حزب بارز تحالفه مع تيّار موالٍ حسابات ما تزال قيد التمحيص لدى الخصوم.

نداء الوطن

عُلِم ان احدى المدارس العريقة في بيروت قد فرضت زيادة على الأهالي للعام الدراسي المقبل تبلغ 300 دولار اميركي عن كل طالب في ظل تخلي وزارة التربية عن القيام بواجباتها بتنظيم زيادات الاقساط.

عبَّر رئيس كتلة نيابية عن تضامنه مع اعضاء تكتل لبنان القوي واعتبر ان وضعهم يُشبه الرهائن واعتبر ان الخاطف هو رئيس تكتلهم الذي يستعمل رصيدهم وشخصيتهم ومستقبلهم في معاركه الخاصة وحساباته الشخصية.

لاحظت مصادر معنية بالتحضير لمؤتمر رجال الدين في الفاتيكان ان بندَي حياد لبنان ومؤتمر دولي من اجل لبنان ربما لم يدرجا على جدول اعمال المؤتمر.

الانباء

مؤشرات أمنية خطيرة جداً بدأت بالظهور وبعضها غير بريء من أياد فتنوية مقلقة.

تصريحات ايجابية شكلاً لكنها في مضمونها لم تقدم أي حل عملي على خط مهمة وطنية ملحة.