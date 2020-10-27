أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ يقول أحد السياسيين إنّ المعلومات المضللة لنائب سابق بحق “القوات اللبنانية” وتسلحها وتخزينها السلاح في الاديار الرهبانية تؤكد ان الرجل لا يزال يعيش زمن ما قبل انتهاء الحرب الاهلية يوم فتح الرهبان اديارهم لاحزاب الجبهة اللبنانية وقد طوي هذا الملف زمن حروب الساحة المسيحية.
ـ عُلم أنّ كلام البطريرك الراعي ورسالته إلى الرئيس المكلف إنّما كي لا تتكرر تجربة العام 1992 من خلال تجاهل المسيحيين ودفعهم إلى المقاطعة في ظل “الترويكا” التي كانت سائدة حينذاك.
ـ سربت امس لوائح مفترضة باسماء وزراء الحكومة الجديدة اقل ما يقال في اكثرها انه مثير للاحباط ولا يمكن ان يحدث صدمة ايجابية في المجتمع.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر مالية إن عملية ضخ الدولار في السوق السوداء بدأت مع تكليف الرئيس سعد الحريري ونجحت باستدراج الذين يخزّنون دولاراتهم في البيوت للإفراج عنها نحو سوق العرض لتبدأ عملية دومينو يصعب وقفها، طالما ان مصرف لبنان يتولى جمع السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، متوقعة اذا تشكلت الحكومة سريعاً أن يصل سعر الصرف الى الـ 5000 ليرة.
ـ كواليس
أبدت مصادر أمنية خشيتها من توترات على خلفية الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد وأن تكون ساحات عالمية عديدة مسرحاً لهذه التوترات وأن تنعكس هذه التوترات على الصراع الأرمني التركي فتضعه في خانة طائفية في أكثر من ساحة.
صحيفة الجمهورية
ـ أكدت مصادر حزبية أن المسائل في لبنان خرجت من أيدينا وحتى من أيدي الكبار في الشرق الأوسط.
ـ تخوّفت مصادر إقتصادية من الهجمة الجماعية على إقفال الشركات العالمية مؤسساتها في لبنان عبر وكلائها المعتمدين معتبرة أنه مؤشر سيئ للمستقبل.
ـ ساءت العلاقة بين وزير ومدير عام عُيّن حديثا بالنظر الى رؤيتين مختلفتين حول كل موضوع بما فيها الشؤون الحيوية المتصلة بأساس ومهمة الوزارة.
صحيفة اللواء
ـ تجري اتصالات، بعيدة عن الأضواء، للحؤول دون انعكاسات سلبية للصدام بين فرنسا والعالم الإسلامي، على مبادرة ماكرون للإنقاذ..
ـ تدقق جهات رسمية بالأسباب التي آلت بمرجع روحي إلى إعلان ما أعلنه عشية تأليف الحكومة..
ـ على الرغم من أهمية تكليف شخصية قوية تأليف الحكومة، لكن إجراءات إقفال مؤسسات ومتاجر لبنانية، ذات امتداد عالمي!
صحيفة نداء الوطن
ـ نقل مقربون من الثنائي الشيعي أنّ الموقف بات محسوماً لجهة رفض أي إجراء إصلاحي في الحكومة العتيدة يقضي بتقليص عدد موظفي الإدارة العامة.
ـ رأت مصادر سياسية أنّ كلام كلودين عون المتعلق بالدعوة إلى “السلام مع إسرائيل” لم يأت في سياق منفصل عن أجندة تعزيز حظوظ زوجها “أميركياً” كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ـ تردد أنّ “حزب الله” بصدد إيفاد مسؤول حزبي رفيع للاجتماع مع أعضاء “اللقاء التشاوري” بهدف “تطييب خاطرهم” إثر تهميشهم حكومياً.
صحيفة الأنباء
*تمنيات لا وقائع
يؤكد مصدر دبلوماسي أن بعض ما نُقل عن مسؤول دولي زار لبنان مؤخراً كان تمنيات لا وقائع.