أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يقول أحد السياسيين إنّ المعلومات المضللة لنائب سابق بحق “القوات اللبنانية” وتسلحها وتخزينها السلاح في ‏الاديار الرهبانية تؤكد ان الرجل لا يزال يعيش زمن ما قبل انتهاء الحرب الاهلية يوم فتح الرهبان اديارهم ‏لاحزاب الجبهة اللبنانية وقد طوي هذا الملف زمن حروب الساحة المسيحية‎.

ـ عُلم أنّ كلام البطريرك الراعي ورسالته إلى الرئيس المكلف إنّما كي لا تتكرر تجربة العام 1992 من خلال ‏تجاهل المسيحيين ودفعهم إلى المقاطعة في ظل “الترويكا” التي كانت سائدة حينذاك‎.

ـ سربت امس لوائح مفترضة باسماء وزراء الحكومة الجديدة اقل ما يقال في اكثرها انه مثير للاحباط ولا يمكن ان ‏يحدث صدمة ايجابية في المجتمع‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر مالية إن عملية ضخ الدولار في السوق السوداء بدأت مع تكليف الرئيس سعد الحريري ونجحت ‏باستدراج الذين يخزّنون دولاراتهم في البيوت للإفراج عنها نحو سوق العرض لتبدأ عملية دومينو يصعب وقفها، ‏طالما ان مصرف لبنان يتولى جمع السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، متوقعة اذا تشكلت الحكومة سريعاً أن يصل ‏سعر الصرف الى الـ 5000 ليرة‎.

ـ كواليس‎

أبدت مصادر أمنية خشيتها من توترات على خلفية الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد وأن تكون ‏ساحات عالمية عديدة مسرحاً لهذه التوترات وأن تنعكس هذه التوترات على الصراع الأرمني التركي فتضعه في ‏خانة طائفية في أكثر من ساحة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكدت مصادر حزبية أن المسائل في لبنان خرجت من أيدينا وحتى من أيدي الكبار في الشرق الأوسط‎.

ـ تخوّفت مصادر إقتصادية من الهجمة الجماعية على إقفال الشركات العالمية مؤسساتها في لبنان عبر وكلائها ‏المعتمدين معتبرة أنه مؤشر سيئ للمستقبل‎.

ـ ساءت العلاقة بين وزير ومدير عام عُيّن حديثا بالنظر الى رؤيتين مختلفتين حول كل موضوع بما فيها الشؤون ‏الحيوية المتصلة بأساس ومهمة الوزارة‎.‎

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صحيفة اللواء‎

ـ تجري اتصالات، بعيدة عن الأضواء، للحؤول دون انعكاسات سلبية للصدام بين فرنسا والعالم الإسلامي، على ‏مبادرة ماكرون للإنقاذ‎..

ـ تدقق جهات رسمية بالأسباب التي آلت بمرجع روحي إلى إعلان ما أعلنه عشية تأليف الحكومة‎..

ـ على الرغم من أهمية تكليف شخصية قوية تأليف الحكومة، لكن إجراءات إقفال مؤسسات ومتاجر لبنانية، ذات ‏امتداد عالمي‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ نقل مقربون من الثنائي الشيعي أنّ الموقف بات محسوماً لجهة رفض أي إجراء إصلاحي في الحكومة العتيدة ‏يقضي بتقليص عدد موظفي الإدارة العامة‎.

ـ رأت مصادر سياسية أنّ كلام كلودين عون المتعلق بالدعوة إلى “السلام مع إسرائيل” لم يأت في سياق منفصل ‏عن أجندة تعزيز حظوظ زوجها “أميركياً” كمرشح لرئاسة الجمهورية‎.

ـ تردد أنّ “حزب الله” بصدد إيفاد مسؤول حزبي رفيع للاجتماع مع أعضاء “اللقاء التشاوري” بهدف “تطييب ‏خاطرهم” إثر تهميشهم حكومياً‎. ‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎تمنيات لا وقائع

يؤكد مصدر دبلوماسي أن بعض ما نُقل عن مسؤول دولي زار لبنان مؤخراً كان تمنيات لا وقائع‎.‎