أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يُنقل عن أحد كبار مسؤولي شركة بريد خاصة عالمية، أنّ عدد طلبات الهجرة والتوظيف المقدمة إلى شركات وجامعات ومدارس خليجية، يفوق الوصف.

تقلصت التقديمات والمساعدات من بعض الأحزاب والمرجعيات السياسية لمناصريها ومحازبيها، بسبب شح الأموال وانعدام ثقة المغتربين بطالبي الخدمات وإشرافهم شخصياً على المساعدات التي تصل إلى لبنان.

غردت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي معلنة تقديم الأمم المتحدة مئة الف ليتر من المازوت إلى عشرة مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

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الجمهورية

لوحِظ أنّ مرجعية روحية عمدت الى إيصال رسالة من منبر رسمي الى مرجعية دينية حيال ملف أساس إشكالي.

يعتبر تيار بارز أنّ مسؤولاً لا يملك أي معطيات إضافية أو تتوافر له عوامل أفضل من سلفه، بل على العكس، إلاّ أنّه قام بما رفض سلفه القيام به.

تساءلت أوساط مراقبة ومتابعة عن سبب غياب المرجعيات الروحية الأساسية والمعنية عن مسيرة عنّايا التي حشدت الآلاف تحت عنوان جامع “طريق عنّايا ما بَدها بنزين”.

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اللواء

لم تظهر أية إشارة إيجابية من دول خليجية ينوي رئيس الحكومة زيارتها في إطار جولاته الخارجية لتحريك عجلة المساعدات العاجلة لمواجهة الصعوبات المالية المتزايدة!

لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع روحي لتخفيف التوتر بين حزبين مسيحيين بعدما بلغت الحملات الإعلامية المتبادلة ذروتها وتطرقت إلى موضوعات شخصية تنال القياديين من الطرفين!

إعتبر مسؤول قضائي سابق أن التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت تواجه خطر التمييع بعدما دخلت الدهاليز السياسية الضيقة، وتحولت إلى تراشق شبه يومي بين الأطراف الحزبية المعنية!

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نداء الوطن

توقعت مصادر في وزارة الطاقة والمياه ان تتجاوز القوى السياسية كافة التحفظات السابقة على مشروعي معمل سلعاتا ومحطة التغويز في البترون على غرار تجاوز الاعتراضات السابقة على وصلة المنصورية.

بعد ظاهرة هيمنة المستشارين على العمل الحكومي برزت ظاهرة تدخل افراد عائلات عدد من الوزراء الجدد في تسيير عمل الوزارات لدرجة حضور بعضهم الاجتماعات الرسمية مع سفراء ونواب.

توقعت مصادر وزارية ان يصار الى اقرار سلة تعيينات ادارية على دفعات وخلال جلسات متتالية لمجلس الوزراء.

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الأنباء

خطوة ناقصة جديدة برسم الحكومة السابقة رغم اظهارها على انها انجاز واذ بها تتحوّل من تأجيل الى تأجيل.

زيارة على خط بيروت ستشكل فاتحة لسلسلة زيارات لمسؤولين خارجيين مهتمين بالملف اللبناني.

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البناء

قال مصدر أمني إنّ إعلان نتائج التحقيقات في مصدر ونوعية وخلفيات قضية نيترات البقاع يرتبط بكيفية تعامل مرجع قضائي لا يزال يتفادى ضمّها الى ملف التحقيق الحساس الذي يتحمّل مسؤوليته رغم ثبات التشابك بين الملفين، وتوقع المصدر ان يكون لذلك تداعيات كبيرة على المشهدين السياسي والقضائي…

قال مصدر دبلوماسي في نيويورك انّ اللقاءات المعلنة وغير المعلنة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزراء الخارجية العرب رسمت خارطة طريق فتح السفارات العربية في سورية، وعودة سورية الى الجامعة العربية، وانّ اللقاء مع وزير الخارجية المصري كان ثمرة لتحضير يضمن نجاحه.