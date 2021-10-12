أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

علم أن حزباً قديماً ما زال مُربَكاً بتسمية بعض المرشحين لاعتبارات مناطقية وعائلية وحزبية.

ينقل بأن جولة مسؤولة بارزة في تيار سياسي على منطقة جبلية، يؤكد بقاء الوضعية الإنتخابية كما هي دون أي تغيير في نواب المنطقة.

بدأ مرجع سياسي التصعيد تجاه فريق الممانعة ونظام مجاور، ويعزو البعض ذلك إلى دعم هذين الفريقين خصماً سياسياً من طائفته.

عُلم أن بعض القياديين في المجتمع المدني والداعمين له، قاموا بجولات في دول أوروبية لمؤازرتهم في مراقبة نزاهة الإنتخابات وعدم تطييرها.

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الجمهورية

نصحت جهات روحية رفيعة بالتدخل لعدم تسييس استحقاق يتعلق برابطة علمانية عائدة لطائفة مسيحية وإبعاد انتخاباتها عن تجاذبات مؤذية لها وللطائفة.

إعتبر مرجع رسمي أنّ طريقة تعاطي مرجع آخر معه اختلفت عن تعاطي من سبقه.

يشكو موظفو لجنة رقابية من تدخّل شقيق أحد الوزراء بأعمالها اليومية ويقولون انّ علاقتهم يجب أن تنحصر بالوزير المختص لا بأقربائه.

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اللواء

خضعت أسماء المدعوين للقاء الدبلوماسية الأميركية، ضمن برنامج الزيارة إلى تدقيق، لا سيما لجهة العدد والفعالية والانتماء الطائفي.

بدأ حزب مسيحي إصلاحي تكتيكاً انتخابياً مغايراً للانتخابات الماضية، لجهة نطاق الترشيحات والشخصيات المرشحة.

يتجه “الثنائي” إلى “ربط نزاع” وزاري، وعدم التوقيع على بياض في أي موضوع يُطرح على بساط البحث.

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نداء الوطن

تبين ان وزير المالية قد ابقى على كافة مستشاري سلفه في الوزارة بالاضافة الى تثبيت توزيع الاعمال والملفات على نفس الاشخاص.

حذرت جمعيات بيئية من خطوة سماح وزير الزراعة باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) كونها من العوادم غير القابلة للمعالجة وتزيد من كميات النفايات الصلبة في لبنان.

اعترض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على تولي النيابة العامة الاستئنافية التحقيق في حادث الحريق في منشآت الزهراني باعتبار ان الصلاحية تعود له كون المحروقات عائدة للجيش اللبناني.

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الأنباء

مرجعية غير مدنية تواضب على تصويبها ضد مسؤول عن ملف وطني كبير والاتهام بات يطاله بالشخصي.

حادثة أمنية اثارت الكثير من الشبهات وذكّرت بأحداث مشابهة وان كانت لم تُكشف حقيقته.

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البناء

قالت مصادر مالية إنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تستطيع الاعتماد على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ودعوة الناس لانتظار نتائجها، لأنّ ثنائية سعر المحروقات وسعر صرف الدولار ستتكفل بتفجير الأوضاع قبل أن يكون هناك أيّ نتيجة للتفاوض مع صندوق النقد.

توقعت مصادر عراقية تجديد التسوية التي جاءت بالرئيس مصطفى الكاظمي كرئيس للحكومة في ضوء نتائج الانتخابات، خصوصاً أنه يلعب دوراً في الوساطة بين إيران وأميركا كطرفين رئيسيين معنيين بموقع العراق في الإقليم.…