أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء:

-كواليس:

قال مصدر أمني انّ خطر التفجير الطائفي في لبنان والعراق يشكل أحد المخاوف مع الاستعداد الأميركي للانسحاب من المنطقة بعد الفشل في الحصول على تسوية تضمن الأمن “الإسرائيلي”، مشيراً الى القنبلة الموقوتة التي تمثلها نتائج الإنتخابات العراقية والمسار الخطير للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت…

-خفايا:

أكدت مصادر سياسية انّ نائبة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند تناولت مجرزة الطيونة في محادثاتها بصفتها نتيجة ما وصفته بتحريض حزب الله على التحقيق، ودعت الى ضبط النفس والتعامل مع الأمر بلغة الاحتواء، وانّ هذا التوصيف لعب دوراً في تعديل بعض المواقف…

الجمهورية

يعتزم أحد الوزراء سحب مشروع قانون يُدرس منذ سنوات يعود لتنظيم قطاع حيوي، لإعادة درسه وإدخال تعديلات إضافية عليه.

عُلم أنّ لبنان سيكون ضمن جدول أعمال زيارة رئيس حكومة ووزير خارجية دولة مؤثرة على الوضع اللبناني لدولة أخرى مرتبطة رمزياً بلبنان.

قالت جهات أمنية إنّ توافر الذخيرة للمسلحين الذين أطلقوا النار والقذائف على مدى أكثر من ثلاث ساعات من دون انقطاع، يؤكّد أنّ ما حصل في الطيونة لم يكن عفوياً.

خفايا نداء الوطن

لوحظ أن النائب السابق مصطفى علوش انتقد محاولة “حزب الله” فرض تغيير القاضي طارق البيطار بالقوة وتحدث عن مشاركة مئات المسلحين في التظاهرة التي حركها نحو قصر العدل بينما كان البيان الصادر عن رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري عاماً.

إعتبر مراقبون أنه كان على السلطة السياسية والأمنية أن تحدد طريق التظاهرة نحو العدلية وأن تضع حداً لا يمكن تجاوزه عند حدود مستديرة الطيونة، بدل الإكتفاء بتحديد وجهة السير على الطريق العام بين قصر العدل والطيونة.

أخذ مراقبون على وزير الداخلية بسام المولوي عدم إلمامه بحقيقة ما حصل في الطيونة الأمر الذي ظهر في تصريحه المنحاز بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي.

اللواء

– على الرغم من المخاوف من اندلاع “مواجهة مسلحة” في يوم التظاهر، فإن أية إجراءات لم تتخذ للحؤول دون وقوعها..

– تجنَّبت موفدة دولة كبرى الخوض في ما حدث أمنياً بالتزامن مع زيارتها، بناءً لنصائح أكثر من جهة!

– ما يزال عدد من الوزراء الجدد يجهل تماماً التعامل مع الإعلام، أو كيفية التعامل مع اتخاذ القرارات خلال الجلسات..

الأنباء:

*بعيد عن المنطق

مواقف شخصية معارضة تبدو بعيدة تمامًا عن المنطق، ما دفع بأحد الإعلاميين إلى دعوته على الهواء مباشرة للنزول إلى ارض الواقع.

*نقص

محطة تلفزيونية تعاني نقصاً في عداد عمالها التقنيين لأسباب غير معلومة.