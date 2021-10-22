أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن قيادات سياسية وحزبية بدأت تتخذ إجراءات أمنية مشددة في تنقلاتها، وبعضها غيّر مكان سكنه بعد أحداث الطيونة.

تركت الأحداث الأخيرة عوامل سلبية على معظم المدارس الواقعة في منطقة الإشتباكات الأخيرة، إن على الصعيد النفسي أو العملي والإداري، تحسباً لأي احتمالات جديدة وحفاظاً على الكادر الإداري والتعليمي والطلاب.

يتردد في اوساط سياسي ان نائبا دخل قاعة قصر الاونيسكو حيث جلسة مجلس النواب بسلاحه الذي نزع منه عند خروجه ولم يصدر اي تعليق من المجلس او من النائب المتهم.

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الجمهورية

أجرت إحدى القوى السياسية تقويماً مركّزاً لبحث تداعيات أحداث الطيونة على المشهد الانتخابي والوضع العام في لبنان.

لا تزال وزارة خدماتية أساسية تعاني تدخلات شقيق الوزير ما أحدث توترات كبيرة داخلها.

علّق وزير في الحكومة على اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وإمكان عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالقول: سننتظر ونَرى.

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اللواء

استبعدت مصادر دبلوماسية البدء الجدي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل منتصف المقبل.

تدقق هيئة التفتيش الخاصة بمخالفات قاض تولى الحكم في ملف لاوقاف خيرية ذرية وذلك منذ سنوات!

لاحظ مراقبون إرباكا ظهر على ملامح شخصية قيادية في معرض الإجابة عن أسئلة ذكرته بمرحلة قاسية منذ سنوات!

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نداء الوطن

أشارت مصادر متابعة ان وزير الطاقة والمياه يقدم على اصدار الجداول الاسبوعية التي تتضمن رفع اسعار المحروقات من دون مراجعة رئاسة مجلس الوزراء او مصرف لبنان وهو يعتقد ان البطاقة التمويلية قد دخلت حيز التنفيذ منذ اشهر.

تبين ان السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تتطرقا الى مسالة الانتخابات البلدية والاختيارية والتي يقتضي أن تسبق الانتخابات النيابية بانتهاء ولاية المجلس البلدية والاختيارية المنتخبة في عام 2016 في 8 أيار 2022.

يتردد ان مستشاراً رئاسيا خضع لجلسة استجواب امام القضاء على خلفية قضية ترتبط بملف الاتصالات.

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الأنباء

يسجل ارتياح بارز لدى مختلف الروابط والهيئات المعنية بقطاع أساسي بفعل أداء مقنع للوزير الجديد.

يتحدث وزير بارز عن فراغ عميق في وزارته بفعل أداء الوزير السابق.

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البناء

قال أكثر من مرجع دستوري انّ إحداث دائرة خاصة بالمغتربين كان يشكل مخالفة للدستور تمّ إلغاؤها بعكس حفظ حقّ غير المقيمين بالانتخاب أسوة بالمقيمين، فالنص الدستوري واضح حول تقسيم الدوائر وتحديد النواب وفق حفظ التوازن بين الطوائف والمناطق وهذا محقق في قوام الـ 128 نائباً ومفقود في النواب الستة المضافين…

بدأ الحديث دولياً لتوصيف وضع إيران النووي أسوة بدول كاليابان وجنوب أفريقيا تقف على العتبة النووية فتمتلك قدرة إنتاج قنبلة وتمتنع عن إنتاجها بخلاف دول تنتهك حظر السلاح النووي كالهند وباكستان وكوريا الشمالية و”إسرائيل”، وفئة ثالثة تمثلها الدول الخمس المعترف بحقها في امتلاك سلاح نووي.…