أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار

ـ مواقف كنسيّة

لوحظ ارتفاع منسوب المواقف الكنسية، رافضةً استنسابية استدعاء المعتدى عليهم، وشجبها التلويح باستدعاء بعض الرموز السياسية.

ـ تسمّم غذائي

تزداد حالات التسمم الغذائي من جراء سوء التبريد في عدد كبير من المحال في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن الحاق الأذى بأصحاب المطاعم والميني ماركت بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتها.

ـ نشاط انتخابي

بدأت حركة الترشيحات تنشط في المناطق من جهة مرشحين محتملين أو من الساعين إلى لفت أنظار رؤساء اللوائح.

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صحيفة البناء

ـ خفايا

توقفت مصادر دبلوماسية عند التحذير الواضح الذي أطلقه السيد حسن نصرالله بوجه احتمال الاستثمار الإسرائيلي في مناطق النفط والغاز قبل حسم المفاوضات، وحرصه على عدم الدخول على خط النقاش حول عناوين مثارة مثل خط الحدود الرسمي وإصدارها بمرسوم أو نتائج التفاوض وهوية المبعوث الأميركي.

ـ كواليس

قال مسؤول أوروبي بارز إن ملف اليمن الذي جاء من خارج جدول الأعمال المتوقع للغرب، لجهة الصعود الثابت لأنصار الله وطبيعة نظرتهم لموقع اليمن في المنطقة وحجم قدرتهم على تثبيت حضورهم، يشكل المتغير الكبير الذي يربك النظرة الغربية للمنطقة.

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صحيفة الجمهورية

ـ سخر أحد الديبلوماسيين من إتهامات شملت بلاده وصولاً الى تورطه في أحداث داخلية.

ـ لوحظ أنّ كتلة نيابية لحزب مؤثر دعت الوزراء الى تفعيل عملهم وليس الحكومة ولم تطالب بعقد مجلس الوزراء.

ـ قرّر مرجع رسمي نقل نشاطه الى مكتبه الخاص لتخفيف استهلاك الكهرباء والوقود عن الدولة.

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صحيفة اللواء

ـ همس

حسب مصدر دبلوماسي، حملت مواقف رئيس دولة كبرى إشارات عن منحى تصادمي مع دولة كبرى أخرى في لبنان بعد سوريا..

ـ غمز

فهم من قطب سياسي أن شخصيات ذات وزن قد تختفي عن المشهد، بصرف النظر عن مصير الانتخابات ونتائجها إذا حصلت..

ـ لغز

لاحظ معنيون أن رئيس سلطة على محك قرارات الإنقاذ، بدا في الأيام الماضية في وضع لا يحسد عليه!

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صحيفة نداء الوطن

ـ يردد مسؤولون في حزب الطاشناق انهم بدأوا العمل والاستعدادات للانتخابات النيابية منذ اكثر من شهرين.

ـ تعقد لقاءات بين محافظ من الشمال ومستشار سابق لرئيس حكومة للبحث في امكانية التلاقي الإنتخابي مع عدد من الشخصيات المعروفة في الشأن العام في طرابلس والمنية والضنية. ومن المعلوم، انه على المحافظ التقدم باستقالته خلال شهر اذا رغب بالترشح للإنتخابات النيابية.

ـ لوحظ ان مدير عام الضمان الاجتماعي يسوّق لتسديد تعويضات نهاية الخدمة على اساس سعر صرف 3900 ليرة لخدمة المصارف في ظل احتجاز المصارف لهذه التعويضات مما يزيد السيولة لديها؛ فيما يرفض الضمان زيادة سقف تقديمات فرع ضمان المرض والامومة مما يحرم المضمونين من الامن الصحي.

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الأنباء

*غياب الملف

ملف اكثر من ضروري غاب عن كلمة مرجعية سياسية أساسية، على أمل ان لا يعني ذلك استمرار الأزمة القائمة.

*تطابق في الموقف

تطابق شبه كامل بين موقف سياسي تم اعلانه مسبقاً وقرار مرجعية رسمية لجأت الى الحجج نفسها.