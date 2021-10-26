أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

تحدثت معلومات عن فتح ملفات تتعلق ببعض المرشحين إلى إحدى الروابط للرئاسة أو العضوية في مؤشر لتصاعد المعركة قبل أشهر من الإستحقاق.

علّق مرجع سياسي على الملفات المطروحة بالقول: إن كل الذي نسمعه اليوم هو حديث إنتخابات.

رُفعت لائحة إتهامية في وجه أحد مسؤولي حزب كبير وهو يتجه الى الإستقالة إن لم تسبقه إجراءات التوقيف أو الإبعاد.

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اللواء

تدقق جهات معنية بما يكشف عنه بشأن تفاهمات بين دولة كبرى ودولة إقليمية نافذة بشأن تنظيم الاشتباك في بلد عربي!

أعد وزير سيادي مسودة تشكيلات شاملة على أن يبدأ التشاور حولها الاسبوع الجاري.

دخلت مسألة المنح الاجتماعية أو المساعدات دوار التجاذب ليس الانتخابي وحسب بل السياسي أيضاً.

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نداء الوطن

قام التيار الوطني الحر بشراء عشرات آلاف بطاقات التعبئة للهواتف الخلوية في اطار التحضير اللوجستي للانتخابات النيابية في ظل الخشية من ارتفاع أسعارها.

تم توزيع أشرطة فيديو جديدة تظهر لحظات اقتحام متظاهري الثنائي الشيعي منطقة عين الرمانة وقد تم تصويرها من جهتهم وهم يدعون للتقدم والتكسير ويطلقون الشتائم قبل أن تحصل أي مواجهة.

بدأت دوائر رئاسة مجلس الوزراء التحضير لوضع معادلة حسابية لتسوية حقوق المتعهدين والمقاولين على اساس سعر صرف خاص يخفف من خسائرهم.

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الأنباء

في توجّه متمايز عن مختلف الأحزاب والجهات، فإن حزباً سياسياً عريقاً لم يبدأ بعد مرحلة التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية.

يُرجّح أن يضغط حزب فاعل على حلفائه لإعادة النظر في موعد إجراء استحقاق أساسي، لكي يمنح تياراً حليفاً نوعاً من الانتصار الشكلي.

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البناء

تتابع الجهات الدبلوماسية والسياسية ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية أمام مخابرات الجيش اللبناني ساعة بساعة من دون وضع توقعات مع تكليف مكاتب قانونية برسم كل السيناريوهات الافتراضية لكل من الاحتمالات، وتعترف هذه الجهات بأن هذا الملف يتقدم على ملف القاضي طارق بيطار.

توقفت جهات دبلوماسية أمام سرعة التراجع الغربي أمام أردوغان بعد تلويحه بإبعاد سفراء 10 دول يتقدمهم السفير الأميركي، ومثلها سرعة تراجع أردوغان عن قراره وتحدثه عن اعتذار لم يصدر عن المعنيين، واعتبرت أن الطرفين وجدا أن المواجهة أشد كلفة من التراجع.

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