أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

• تؤكد معلومات إحدى السفارات الغربية أن فرضية عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا تزال قائمة وأن استهلاك مهل الطعون والبت بها يزيد هذا الاحتمال، وأنه عندما يفتح الباب لتمديد ولاية مجلس النواب تقنياً لشهور يكون قد فتح الباب لتمديد سياسي أطول.

• تدور الأسئلة حول مستقبل العراق من الزاوية الأمنية على خلفية أحداث اليومين الأخيرين سواء مقتل المتظاهرين أو استهداف منزل رئيس الحكومة، ويقول مرجع أمني إن قضية الحدود السورية- العراقية هي العامل المحرك لكل هذه الأحداث وصولاً لفرضية الفوضى.

النهار

• تجنب رئيس حزب الرد على سؤال حول الانتخابات النيابية، على خلفية أنه يرى صعوبة إجرائها في موعدها لأكثر من اعتبار ومعطى داخلي وخارجي

• أُفيد أن مرجعية روحية والمحيطين بها، استشفّوا صعوبة جمع قيادات ورؤساء أحزاب الطائفة في خضم الأزمة الخليجية وتنامي الإنقسام في ما بينهم، والأهم الحسابات الانتخابية لكل طرف.

اللواء

• أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان وأدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!

• تساءل خبير دستوري مخضرم عن نتائج الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات أمام المجلس الدستوري غير تأخير حسم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، وصولاً إلى تبرير تأجيلها إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي!

• فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة!

الجمهورية

• نقل عائدون من دولة كبرى أنهم سمعوا من مسؤولين كبار كلاماً يثير الشكوك حول نجاعة العقوبات التي تفرض بين حين وآخر

• وصف صمت مرجع رسمي بأنه موقف بالغ الأهمية بانتظار أن تظهر أهمية الصمت وسط تعدّد الأخطاء.

• أجرى أحد السفراء الذي ترك بيروت سلسلة إتصالات مع أصدقائه مستكشفاً خلفيات بعض المواقف وما يمكن أن تؤدي اليه.