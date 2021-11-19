أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

تساءل مسؤول أمني عربي عن سر توقيت الانفجار الكبير للحرب الأهلية في إثيوبيا وظهور تهديد جدي للحكومة وفرضيات سقوط العاصمة، وربط ذلك بوصول كميات ضخمة من الأموال والأسلحة، معبراً عن تمنياته بأن يكون الأمر رداً مخابراتياً مصرياً على العبث الإثيوبي بشأن سد النهضة.

خفايا

توقعت جهات معنية بالانتخابات النيابية قيام الأحزاب الكبرى بتغييرات لما يقارب نصف مرشحيها للانتخابات المقبلة وظهور تحالفات مع أسماء وازنة من المستقلين سواء من العائلات او الشخصيات العاملة في الشأن العام، وقالت إن هذه التغييرات ستحسن حظوظ اللوائح بنسب تعادل الخسائر المتوقعة.

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اللواء

همس

حصرت دولة كبرى اتصالاتها بأطراف محددين، في السلطة والمجتمع المدني والمعارضة السياسية..

غمز

يعتبر مصرفيون أن موظفاً نقدياً رفيعاً قلب ظهر المجن، وسقطت الحسابات المتصلة بتأثير الاشتباك مع تيار حاكم!

لغز

تدور مواجهات سياسية وإعلامية بين الكتل والتيارات على خلفية الانتخابات المقبلة، بدءًا من بلاد الاغتراب، وكأن المعركة تكسب هناك أولاً!

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نداء الوطن

تفيد معلومات أن مؤسسة كهرباء لبنان استعانت بوزير سابق للطاقة لتحديد الزيادة المنتظرة على التعرفة ويحكى عن أن هناك دراسة لتحديد قيمة الكيلواط للشطور الدنيا بألف ليرة وللشطور العليا بثلاثة آلاف ليرة لبنانية كمرحلة أولى، وهناك مراهنة على أن المواطنين سيتقبلون هذه الزيادة مقارنة مع تسعيرة المولدات الخاصة.

على رغم تحديد أكثر من موعد لعودة مرجع حكومي إلى لبنان إلا أن أياً منها لم يصحّ بعد.

تردّد ان ابن أحد مسؤولي الإنتخابات في “التيار الوطني الحر”، هو المسؤول عن تسجيل المغتربين للإنتخابات النيابية في السفارة اللبنانية في باريس.

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الجمهورية

أعرب أحد الأحزاب عن إعتقاده أن التهليل لإرتفاع عدد المغتربين المسجلين في الخارج للإنتخابات ستبدده نتائج الإقبال والصناديق.

شكا أحد الوزراء لدى المراجع المعنية مما يساق ضده من إتهامات وتزوير بيانات جرى تعميمهًا بإسمه طالبًا الملاحقة.

طلب مرجع رسمي إجراء التحقيقات الضرورية للتحقق من مسؤولية من سرب مضمون التحقيقات في قضية حساسة وخصوصا أنها هدفت الى تحريف الوقائع.

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الأنباء

تضارب واضح

تضارب واضح في المعطيات بين المسؤولين المعنيين حيال إجراء حيوي أساسي.

إقرار

ينقل أحد الإعلاميين عن حزب فاعل إقراره بأن فريقاً حليفاً له يواجه مشكلة أساسية بحال إجراء استحقاق أساسي.