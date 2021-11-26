أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن السلوك القضائي الذي فرق الحلفاء بخلفية محاكاة شوارع متباينة سيوحدهم تحت عنوان عدم تدخل القضاء ‏في السياسة بدلاً من عدم تدخل السياسة في القضاء، بعدما ظهرت مشاريع رئاسية وسياسية لمخاطبة الخارج والداخل تحت شعار ‏القضاء هو الحل بديلاً لشعار الجيش هو الحل‎.‎

كواليس

قال مسؤول إقليمي فاعل إن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله موجهة لواشنطن وليس لإيران والحزب اللذين يعرفان قدرتهما ‏على الرد الموجع والرادع، لكن الرسالة لواشنطن تقول إذا تركتمونا وحدنا سنقلب الطاولة فوق الجميع ونورطكم بالمواجهة التي ‏تهربون منها‎.‎

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الجمهورية

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استفسر سفير دولة عربية من مسؤول كبير عن مسار معالجة أزمة لبنان مع دول خليجية مبديا قلقه من تأخر المعالجة ومن الوضع في ‏لبنان‎.‎

تواصل جهات أوروبية بالتعاون مع متمولين لبنانيين دعم مشروعات إعلامية لغايات سياسية واقتصادية‎.‎

يطمح مسؤول بارز لإقناع جهة دينية فاعلة بتسييل مواقفها الداعمة للبنان عبر اتصالات مع العواصم الدولية المؤثرة في الشؤون ‏اللبنانية‎.‎

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النهار

الماكينة الانتخابية

أنجز رئيس حزب مسيحي تصوره للتحالفات الانتخابية واختيار مرشحيه، وسيطلق الماكينة الانتخابية قريباً‎.‎

ضرورة التقاعد

شرعت قيادات سياسية ورؤساء كتل نيابية في إبلاغ بعض نوابهم بضرورة التقاعد في هذه المرحلة‎.‎

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نداء الوطن

فوجئت مرجعية بنتائج استطلاع يخص الرابطة المارونية، أظهر تقدماً لمرشح الدورة الماضية إلى رئاستها على سائر المرشحين ‏الحاليين، علماً انه لم يعلن عن ترشحه بعد‎.‎

يتردّد ان نتائج انتخابات نقابة المحامين زادت الشرخ بين مجموعات معارضة والكتائب من جهةٍ والمعارضة ومجموعة «كلنا ارادة» ‏بعد تصويت الكتائب لمصلحة المرشح المدعوم من السلطة نكاية بالقوات‎.‎

اكثر من لائحة من الدرجة الثانية في دائرة في جبل لبنان الشمالي تتنافس على خطب ود مرشح ليس لانه الاقوى بل لكونه صاحب ‏حضور ويمكنه أو يوصل غيره بتأمين الحاصل الإنتخابي‎.‎

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اللواء

همس

تواجه المساعدات الاجتماعية والمنح التي أعلن عنها للقطاع العام أزمة سيولة قد تؤجلها إلى ما بعد السنة الجديدة؟

غمز

فشل نائب عن بيروت، في إحداث خرق مع مجموعات 17ت1، بحيث يتزعم الحركة المعارضة في العاصمة إذا جرت الانتخابات‎.‎

لغز

بلغ عدد القضاة من طائفة معينة الراغبين بالاستقالة، ما لا يقل عن 20 قاضياً من الرتب العالية‎.‎

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الأنباء

انسداد الآفاق

يبدي مرجع سياسي قلقه من انسداد كل الآفاق أمام اقتراحات عديدة تم تقديمها حيال أزمة سياسية‎.‎

غموض مريب

لا تزال حالة غموض مريب تسيطر على مجريات ملف يتعلق بمناقصات في قطاع حيوي يتم بموجبها استقدام مواد أساسية من دولة ‏عربية، دون أي نتيجة تذكر حتى الساعة‎.‎