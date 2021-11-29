أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصعيد الأميركي بوجه روسيا تحت عنوان أوكرانيا وجورجيا، ورأت فيه محاولة لشد العصب الأوروبي إلى جانب الموقف الأميركي عشية مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعت لترقب المسار التفاوضي ورؤية تبدلات الموقف الأميركي.
خفايا
قالت مصادر متابعة للانتخابات إن أرجحية قبول طعن المجلس الدستوري لتعديلات قانون الانتخابات وصعوبة إنجاز تعديلات توافق اعتراضات المجلس الدستوري، ستعني العودة للقانون الأصلي وتفرض على وزارة الداخلية استعدادات لدائرة الاغتراب والميغاسنتر يصعب إنجازها ضمن ولاية المجلس الحالي
صحيفة الأنباء
*التباين الواضح
التباين الواضح بين مرجعية دولية وأخرى إقليمية حليفة يربك الساحة المحلية بشكل إضافي.
*الخاص والعام
التطورات التي تعيق عمل مؤسسة دستورية تضع مرجعاً رسمياً أمام تحدّ مفصلي تتوقف عليه الكثير من القضايا الخاصة والعامة على السواء.
صحيفة نداء الوطن
لم تسفر عن نتيجة اتصالات يجريها التيار الوطني الحر لضم مرشح بديل من زياد اسود الى جانب امل ابو زيد في قضاء جزين، خصوصاً ان الاستطلاعات تشير الى حصول التيار على حاصل واحد فقط.
إستهجنت أوساط طرابلسية التعزيزات الأمنية الكبيرة التي يحيط وزير الداخلية بسام المولوي منزله بها والحديث عن تركيب حاجز الكتروني عند دوار المئتين حيث يقع الشارع الذي يضم بيت الوزير، بالإضافة إلى تركيب بوابة حديدية ضخمة عند المدخل المؤدي إلى منزل وزير الداخلية، في حين أن سوق الخضار وهو مرفق حيوي للمدينة، سُرق في وضح النهار ولم توضع أي نقطة مراقبة أمنية عليه.
يحاول وزير سابق ينتمي إلى الخط الممانع اختراق الصف السيادي عبر الاتصال ببعض القوى وحثها على التعاون الانتخابي في دائرة تُعتبر الأكبر من حيث عدد المقاعد.
صحيفة اللواء
يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات صدرت عن مرجعياتهم الحزبية!
لعبت المنح الجامعية التي يقدمها حزب مسيحي لشريحة واسعة من الطلاب الجامعيين دوراً مؤثراً في تقرير نتائج انتخابات الروابط الطلابية في عدد من الجامعات!
لا يملك المقربون من رئيس تيار سياسي جواباً حاسماً حول قراره النهائي بالعودة من الخارج وخوضه الإنتخابات النيابية .. في حال حصولها في موعدها!
صحيفة الجمهورية
اعتبرت جهة دبلوماسية أنّ هناك مبالغات في تقدير حجم المساهمة الممكنة لدولة وازنة في تنفيذ مشاريع داخل لبنان.
يجري استمزاج شخصيات نقابية في شأن ترشحها إلى الإنتخابات النيابية لكنها لا تُبدي أي حماسة.
أوقفَ عدد من السفارات العربية والأفريقية سِمات الدخول الى أراضيها من فئات لبنانية محددة تحت عنوان “تفشّي جائحة كورونا”.
صحيفة النهار
يجري تداول اسم رئيس نادٍ رياضي شاب ليكون مرشحاً عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، بتوافق بين حزبين سيتحالفان في الاستحقاق المقبل.
بدأت شركات طيران تركية وعربية خفض أسعار تذاكر السفر للبنانيين، في ظل تدنّي حجوزاتهم قبل الأعياد ربطاً بالأزمة مع الخليج.
ظهر تناقض داخل عائلة ابرهيم الصقر حيال القوات، ففيما كان الوالد يمدح الحزب خرجت الابنة تشكو نائب القوات ومسؤول الحزب في زحله وتتهمهما بعدم الوفاء.
مورست ضغوط سياسية على أحد المواقع الالكترونية بعد نشره تقريرا عن خلافات داخل عائلة الرئيس بري مما ادى الى ازالة المقال عن الموقع .