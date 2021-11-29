أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصعيد الأميركي بوجه روسيا تحت عنوان أوكرانيا وجورجيا، ‏ورأت فيه محاولة لشد العصب الأوروبي إلى جانب الموقف الأميركي عشية مفاوضات فيينا ‏الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعت لترقب المسار التفاوضي ورؤية تبدلات الموقف ‏الأميركي‎.‎

خفايا

قالت مصادر متابعة للانتخابات إن أرجحية قبول طعن المجلس الدستوري لتعديلات قانون ‏الانتخابات وصعوبة إنجاز تعديلات توافق اعتراضات المجلس الدستوري، ستعني العودة ‏للقانون الأصلي وتفرض على وزارة الداخلية استعدادات لدائرة الاغتراب والميغاسنتر يصعب ‏إنجازها ضمن ولاية المجلس الحالي

صحيفة الأنباء

‎*‎التباين الواضح

التباين الواضح بين مرجعية دولية وأخرى إقليمية حليفة يربك الساحة المحلية بشكل إضافي‎.‎

‎*‎الخاص والعام

التطورات التي تعيق عمل مؤسسة دستورية تضع مرجعاً رسمياً أمام تحدّ مفصلي تتوقف عليه الكثير من القضايا ‏الخاصة والعامة على السواء‎.‎

صحيفة نداء الوطن

لم تسفر عن نتيجة اتصالات يجريها التيار الوطني الحر لضم مرشح بديل من زياد اسود الى ‏جانب امل ابو زيد في قضاء جزين، خصوصاً ان الاستطلاعات تشير الى حصول التيار على ‏حاصل واحد فقط‎.‎

إستهجنت أوساط طرابلسية التعزيزات الأمنية الكبيرة التي يحيط وزير الداخلية بسام المولوي ‏منزله بها والحديث عن تركيب حاجز الكتروني عند دوار المئتين حيث يقع الشارع الذي يضم بيت ‏الوزير، بالإضافة إلى تركيب بوابة حديدية ضخمة عند المدخل المؤدي إلى منزل وزير الداخلية، ‏في حين أن سوق الخضار وهو مرفق حيوي للمدينة، سُرق في وضح النهار ولم توضع أي نقطة ‏مراقبة أمنية عليه‎.‎

يحاول وزير سابق ينتمي إلى الخط الممانع اختراق الصف السيادي عبر الاتصال ببعض القوى ‏وحثها على التعاون الانتخابي في دائرة تُعتبر الأكبر من حيث عدد المقاعد‎.‎

صحيفة اللواء

يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات ‏صدرت عن مرجعياتهم الحزبية‎!‎

لعبت المنح الجامعية التي يقدمها حزب مسيحي لشريحة واسعة من الطلاب الجامعيين دوراً مؤثراً في تقرير نتائج ‏انتخابات الروابط الطلابية في عدد من الجامعات‎!‎

لا يملك المقربون من رئيس تيار سياسي جواباً حاسماً حول قراره النهائي بالعودة من الخارج وخوضه الإنتخابات ‏النيابية .. في حال حصولها في موعدها‎!‎

صحيفة الجمهورية

اعتبرت جهة دبلوماسية أنّ هناك مبالغات في تقدير حجم المساهمة الممكنة لدولة وازنة ‏في تنفيذ مشاريع داخل لبنان‎.‎

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‎يجري استمزاج شخصيات نقابية في شأن ترشحها إلى الإنتخابات النيابية لكنها لا تُبدي ‏أي حماسة‎.‎

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أوقفَ عدد من السفارات العربية والأفريقية سِمات الدخول الى أراضيها من فئات لبنانية ‏محددة تحت عنوان “تفشّي جائحة كورونا‎”.‎

صحيفة النهار

يجري تداول اسم رئيس نادٍ رياضي شاب ليكون مرشحاً عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، بتوافق بين ‏حزبين سيتحالفان في الاستحقاق المقبل‎.

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بدأت شركات طيران تركية وعربية خفض أسعار تذاكر السفر للبنانيين، في ظل تدنّي حجوزاتهم قبل الأعياد ربطاً ‏بالأزمة مع الخليج‎.

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ظهر تناقض داخل عائلة ابرهيم الصقر حيال القوات، ففيما كان الوالد يمدح الحزب خرجت الابنة تشكو نائب القوات ‏ومسؤول الحزب في زحله وتتهمهما بعدم الوفاء‎.‎

مورست ضغوط سياسية على أحد المواقع الالكترونية بعد نشره تقريرا عن خلافات داخل عائلة الرئيس بري مما ادى ‏الى ازالة المقال عن الموقع .‏