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أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

30 - نوفمبر - 2021
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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الجمهورية

ألغى موفد غربي زيارة مقررة الى بيروت الى مطلع العام الجديد لأسباب وصفت بأنها مرتبطة بشلّ العمل الحكومي.

يتوقع أن تشهد عملية تحضير لائحة حزب كبير في منطقة حسّاسة تقلبات حادة شملت تغييرات لمعظم أعضائها.

يحاول مسؤول بارز إقناع مسؤول آخر بوجوب الفصل بين قضايا حسّاسة وعمل مؤسسة فاعلة.

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اللواء

قرَّرت عاصمة قريبة، آخذة بالتعافي، التدخل لترتيب وضع حلفائها في لبنان في المرحلة المقبلة، عبر الشخصيات اللصيقة بها تاريخياً..

قرّر طرفان وقف الحملات غداة انفجار الخلاف بينهما بعد الاشتباك الذي أدى إلى إلغاء انتخابات نقابية..

تواجه قوى وأحزاب في 8 آذار مشكلة ترشيح “الرموز النافرة” في الانتخابات النيابية المقبلة..

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نداء الوطن

ذكرت معلومات ان وزارة المالية قد رفضت موازنات كافة المؤسسات العامة الخاضعة للوصاية المالية بموجب المرسوم 4517 المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة، ورأت مصادر متابعة ان الهدف من تعطيل الموازنات قد يكون التحضير لخصخصة تلك المرافق العامة الاستثمارية.

نقلت مصادر أن امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر يعتبر ان الحملة التي يتعرض لها من قبل بعض الجهات هي بسبب موقفه العلني من قضية انفجار مرفأ بيروت، ورفضه تحميله مسؤولية عدم مناقشة المجلس الاعلى لقضية شحنة النيترات. يذكر أن معلومات تحدثت عن أن مديرية المخابرات كانت أوقفت في طرابلس قبل أيام مدير مكتب الأسمر وهو مدني وقيل أن شبهات فساد وسمسرات تدور حوله.

قال مرجع اسلامي روحي كبير لأحد زواره ان بكركي معنية مباشرة بإعلاء الصوت ورفض أي تمديد لرئيس الجمهورية تحت أي ظرف.

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الأنباء

محاولات توضيح مرجع رسمي لتصريح سابق أثار تساؤلات أكبر حول مقاصده من تصريحاته الجديدة.

مرجعية رسمية تتكتم على فحوى اتصالاتها ومشاوراتها لحل أزمة مستفحلة وتكتفي بالعموميات.

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البناء

قال دبلوماسي خليجي إن خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي بات محسوماً بعدما أبلغه مسؤول إماراتي كبير رسالة سعودية بالابتعاد عن السياسة إذا كان يريد الحفاظ على خط الرجعة، وموقفاً إماراتياً بعدم المواقفة على الجمع بين اتخاذه الإمارات مقراً والعودة للسياسة.

تقول معلومات جهة متابعة للانتخابات النيابية إن القرار السعودي بإخراج الرئيس سعد الحريري من الانتخابات يواكب قراراً آخر بالسعي لضم أصوات ونواب إلى كتلة القوات اللبنانية وإلزام النائب السابق وليد جنبلاط بالتحالف مع القوات إذا رغب ببقاء شعرة معاوية مع الرياض.

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