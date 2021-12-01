أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء‎

خفايا‎

قال مرجع سياسي بارز تعليقاً على التوقعات الانتخابية التي تحدث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية إن استبدال ‏السعودية لمجموع كتلتي القوات والمستقبل بمجموع من 35 نائباً بكتلة يقودها سمير جعجع تتشكل من 25 نائباً ‏بعد فرط المستقبل لحسابه لا يبدل موقع الأكثرية‎

كواليس‎

قال دبلوماسي أميركي سابق في إحدى ورشات العمل البحثية حول الملف النووي الإيراني تعليقاً على الخيار ‏الإسرائيلي، لقد كان هذا الخيار هو رهان واشنطن في السنوات التي أعقبت الانسحاب الأميركي من الاتفاق ‏بالاغتيالات وعمليات التخريب ولم ينجح بوقف البرنامج النووي لإيران

النهار‎

يصر مرجع سياسي على بقاء مقرَبين إليه وإلى الحرس القديم على ترشحهما مجددًا، على خلفية خبرتهما السياسية ‏داخليًا وخارجيًا ولأكثر من سبب‎.

لوحظ أن سفيرة دولة أوروبية عادت لتتحرك باتجاه مرجعيات سياسية، ويرتقب أن تتفقد قريبًا إحدى مناطق ‏الجبل وتلتقي أحد الزعماء السياسيين‎.

يتردد ان مسؤولاً استخباراتيًا سابقًا قرر الترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة في دائرة البقاع الغربي وراشيا‎.

قال مسؤول سياسي ان تحركات اول من امس كانت ضعيفة في كل المناطق بما يريح الطبقة السياسية الحاكمة‎.‎

الجمهورية‎

اعتبر أحد نواب حزب فاعل أن النيابة أصبحت كناية عن أشغال شاقة بسبب كثرة الطلبات وصعوبة تلبيتها وسط ‏الظروف القاسية‎.

أكد احد السفراء ان ليس على جدول اعمال مرجعية دولية مؤثرة زيارة محددة الموعد قريباً للبنان‎.

تدور أزمة صامتة بين مسؤولين كبيرين على خلفية عدم توافقهما على صيغة للخروج من أزمة حساسة‎. ‎

اللواء‎

تعمل دولة إقليمية طامحة إلى انتزاع موافقة تشريعية أميركية على أي اتفاق يتم التوصّل إليه، عملاً بنصائح خبراء ‏وأصدقاء‎.

طُلب إلى وزير معني عدم الردّ على كلام مرجع روحي، منعاً لسجالات لا طائل منها في هذه المرحلة‎

يحجم مودعون لديهم حسابات مصرفية عن فتح حسابات بالدولار، أو أيّ من العملات الصعبة على خلفية فقدان ‏الثقة “بالفرش موني‎”‎

نداء الوطن‎

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أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الأوضاع المالية في لبنان ان الاصلاح يستوجب تحديث الحوكمة في ‏الجمارك والحد من تفويض المجلس الأعلى للجمارك والإدارة اليومية للجمارك إلى المديرية العامة للجمارك‎.

تُحضِّر بلدية كبرى لفرض رسوم بدل دفن الموتى في مدافن المدينة وذلك بحجة صيانة وتنظيف المقابر والحفاظ ‏على مقتضيات الصحة العامة‎.

تعاني منظمات نسوية من أداء رئيس مصلحة في وزارة التربية والتعليم العالي في حالة النزاعات الزوجية، حيث ‏يقوم الاخير بالتواصل مع المدارس الخاصة ومنع تسجيل الاولاد الا بعد موافقة الاب ووفقاً لشروطه، مما يهدر ‏حق الاطفال بالتعليم وحقوق الامهات بالرؤية والحضانة‎.‎

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الأنباء

موقف محرج

الموقف الاعلامي المحرج لمرجعية رسمية كان خير دليل على حجم التخبط الرسمي في مقاربة أزمة بالغة الخطورة‎.‎

ايجابية

مبادرات فردية متواضعة لبث الروح الايجابية لكنها تعيد بعض الأمل والثقة بقدرة البلد على النهوض