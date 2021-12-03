أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

قال دبلوماسيون يتابعون مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني عن قرب، إن الوفدين الأميركي والإيراني يتقدمون بأوراق متقابلة لمعالجة نقاط الخلاف تظهر جدية السعي للتفاهم مع فارق تمسك إيراني بضوابط شديدة حول العقوبات وتمسك أميركي بضوابط مماثلة تجاه القيود النووية على إيران.

خفايا

أظهرت دراسة انتخابية احصائية انقسام معسكر المعارضة إلى أربع جماعات يصعب جمعها في لوائح انتخابية واحدة، هي مرشحو الأحزاب والعائلات التقليديون وجماعات «كلن يعني كلن» المسماة بالسيادية والمعادية لحزب الله والجماعة اليسارية المناهضة للمصارف وأخيراً مجموعة شخصيات مستقلة.

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النهار

يُحكى عن حالة ارتباك وضبابية تحيط بوزارة التربية والمدارس حول عودة اعتماد التدريس عن بُعد، إضافة إلى بلبلة مالية وإدارية تسود الوزارة والمدارس.

تشكيل لجنة فنية

صدر عن رئيس الحكومة قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الامني والسيبراني لمنصة “impact” تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية التي تتعامل في حفظ امنها الالكتروني مع الشركة نفسها التي تعمل لمصلحة المنصة موضوع البحث.

غياب الحماس للعيد

عُلم أنّ حجوزات الأعياد في الفنادق، هي الأدنى منذ سنوات طويلة، ربطاً بأجواء البلد المزرية، وكذلك الأزمة مع الخليج وعدم حماسة اللبنانيين الموجودين فيه للمجيء خلال فترة الأعياد إلى لبنان.

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اللواء

همس

تهتم دولة آسيوية بكيفية التعاطي مع مشكلة أثنية – دينية تواجهها في الشرق البعيد، للتقرب من دول الطاقة في المنطقة..

غمز

لا يزال مسؤول حكومي يعتبر أن مرجعاً وازناً بإمكانه السير باتجاه تسوية ممكنة، وهذا ما قاله لمرجع كبير..

لغز

بلغ الشلل في الإدارات حداً، باتت معه مصالح المواطنين في أبسطها مهددة بالتوقف، والسؤال: لمصلحة مَنْ ومن المسؤول؟

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الجمهورية

كشف موفدون دوليون أن الخلاف بين اللبنانيين على مواعيد استحقاق دستوري هو مجرد مناكفات ونكايات سياسية لا مبرر لها.

تتخوف جهات سياسية من أن يسبق طرح الوضع اللبناني على البحث الأزمات والانتخابات النيابية الموعودة.

وعدت مرجعية عالمية لبنان ببذل الجهود في كل الاتجاهات لإحداث انفراج لأنها ربطت تلبية دعوة وجهت اليها لزيارة لبنان بأن تكون تتويجاً لهذه الجهود.

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نداء الوطن

بعد مرور أكثر من أسبوع على زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى روسيا وتسلمه صوراً فضائية لم يعرف مصير هذه الصور التي قال الوزير انه وضعها في مغلف وأقفل عليها في خزنته وسيسلمها إلى وزير العدل.

يبدي ناشطون من عكار استياءً واعتراضاً واسعاً على زيارة وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى المنطقة، ويؤكدون أن زيارات وزراء الزراعة السابقة إلى عكار لم تكن إلا لتقديم الوعود غير القابلة للتنفيذ للمزارعين والمنطقة.

أكدت مصادر مطلعة ان أيا من اعضاء نادي رؤساء الحكومات لن يترشح الى الانتخابات.

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الأنباء

سحب الفتيل

كان لافتة حركة مرجع روحي عبر اتصاله بمرجعين آخرين لسحب فتيل التوتر الذي نتج عن تصريح أحدهما.

خشية من مقايضة

تخشى جهات متابعة ان تكون خطوة يقدم عليها وزير مرتبط بخيار سياسي في إطار مقايضة على خطوة مقابلة.