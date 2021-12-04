أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
جددت مصادر حكومية وصفها لوضع الحكومة بعد استقالة الوزير جورج قرداحي أنها لا معلقة ولا مطلقة على حبال قضية القاضي طارق بيطار، واستقالة الوزير قرداحي كانت شرط رئيس الحكومة لإنعقادها وليست شرطاً للمقاطعين الذين اكتفوا برفض الإقالة.
ـ كواليس
قال دبلوماسي فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الرد على استقالة الوزير جورج قرداحي بإعادة السفير السعودي إلى بيروت، على أن تبدأ عبر القنوات الدبلوماسية مباحثات تتصل بسائر بنود الأزمة وتداعياتها بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.
صحيفة الجمهورية
ـ بعد محاولات مستمرة لفتح كوة في جدار الأزمة قرر المعنيون الإستعانة بالصبر والرهان على عامل الوقت لحلحلة العقد.
ـ قالت جهات سياسية إنّ حزباً فاعلاً يتدخل مع رئيس تيار بارز للمساعدة في حلّ ملف أساس.
ـ رجّح عاملون على خط المساعي الحميدة بين لبنان ودول الخليج مبادرة الرياض الى تلقّف استقالة قرداحي إيجاباً.
صحيفة اللواء
ـ همس
تقدمت الاتصالات الدولية والإقليمية بإتجاه ضرورة عقد مؤتمر دولي حول لبنان، لكن الخلاف على التوقيت المناسب!
ـ غمز
تتحدث دوائر في المالية عن تحضيرات تجري لدفع نصف راتب ومنحة للموظفين والمتقاعدين، قبل 20 ك1.
ـ لغز
ثبت لمراقبين خطورة الدور الذي تلعبه التطبيقات في سحب الدولارات من أيدي الجمهور في عملية هبوط سريع وارتفاع أسعار!
صحيفة نداء الوطن
ـ تبين ان بعض الكليات في الجامعة اللبنانية واجهت اضراب الاساتذة المتعاقدين بالساعة من خلال عرض محاضراتهم المسجلة من العام الماضي على الطلاب في اطار التعليم عن بُعد.
ـ إستدعت مرجعية دينية في بيروت شخصية دينية في أحد مراكز البقاع للتحقيق معها على خلفية فقدان موجودات تعود لشخص وضعها بالأمانات في المركز المسؤول عنه..
ـ مرشح سابق على لائحة “التيار الوطني الحر” في المتن شكا من تعرضه للطعن بالظهر يسرّب أنه لن يترشح مع التيار ثانية وأنه يتواصل مع “القوات اللبنانية” باعتبار أن الأصوات التفضيلية التي حصل عليها أسهمت في فوز نائب آخر من “التيار”.
جريدة الأنباء
أقل من المتوقع
تفاعل فريق معني بشكل أساسي مع خطوة تجاهه جاء أقل بكثير من المتوقع وبعض وسائل الاعلام كانت أوضح بعكس الموقف.
بعيدا عن الأضواء
جهة سياسية اساسية بقيت بعيدة عن الأضواء تجاه خطوة احد الحلفاء ولو يصدر عنها اي تصريح.