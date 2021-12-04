أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ خفايا

جددت مصادر حكومية وصفها لوضع الحكومة بعد استقالة الوزير جورج قرداحي أنها لا معلقة ولا مطلقة على حبال قضية القاضي ‏طارق بيطار، واستقالة الوزير قرداحي كانت شرط رئيس الحكومة لإنعقادها وليست شرطاً للمقاطعين الذين اكتفوا برفض الإقالة‎.‎

ـ كواليس

قال دبلوماسي فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الرد على استقالة الوزير جورج قرداحي بإعادة ‏السفير السعودي إلى بيروت، على أن تبدأ عبر القنوات الدبلوماسية مباحثات تتصل بسائر بنود الأزمة وتداعياتها بما في ذلك العلاقات ‏الاقتصادية‎.‎

صحيفة الجمهورية

ـ بعد محاولات مستمرة لفتح كوة في جدار الأزمة قرر المعنيون الإستعانة بالصبر والرهان على عامل الوقت لحلحلة العقد‎.‎

ـ قالت جهات سياسية إنّ حزباً فاعلاً يتدخل مع رئيس تيار بارز للمساعدة في حلّ ملف أساس‎.‎

ـ رجّح عاملون على خط المساعي الحميدة بين لبنان ودول الخليج مبادرة الرياض الى تلقّف استقالة قرداحي إيجاباً‎.‎

صحيفة اللواء

ـ همس

تقدمت الاتصالات الدولية والإقليمية بإتجاه ضرورة عقد مؤتمر دولي حول لبنان، لكن الخلاف على التوقيت المناسب‎!‎

ـ غمز

تتحدث دوائر في المالية عن تحضيرات تجري لدفع نصف راتب ومنحة للموظفين والمتقاعدين، قبل 20 ك1‏‎.‎

ـ لغز

ثبت لمراقبين خطورة الدور الذي تلعبه التطبيقات في سحب الدولارات من أيدي الجمهور في عملية هبوط سريع وارتفاع أسعار‎!‎

صحيفة نداء الوطن

ـ تبين ان بعض الكليات في الجامعة اللبنانية واجهت اضراب الاساتذة المتعاقدين بالساعة من خلال عرض محاضراتهم المسجلة من ‏العام الماضي على الطلاب في اطار التعليم عن بُعد‎.‎

ـ إستدعت مرجعية دينية في بيروت شخصية دينية في أحد مراكز البقاع للتحقيق معها على خلفية فقدان موجودات تعود لشخص ‏وضعها بالأمانات في المركز المسؤول عنه‎..‎

ـ مرشح سابق على لائحة “التيار الوطني الحر” في المتن شكا من تعرضه للطعن بالظهر يسرّب أنه لن يترشح مع التيار ثانية وأنه ‏يتواصل مع “القوات اللبنانية” باعتبار أن الأصوات التفضيلية التي حصل عليها أسهمت في فوز نائب آخر من “التيار‎”.‎

جريدة الأنباء

أقل من المتوقع

تفاعل فريق معني بشكل أساسي مع خطوة تجاهه جاء أقل بكثير من المتوقع وبعض وسائل الاعلام كانت أوضح بعكس الموقف‎.‎

بعيدا عن الأضواء

جهة سياسية اساسية بقيت بعيدة عن الأضواء تجاه خطوة احد الحلفاء ولو يصدر عنها اي تصريح‎.‎