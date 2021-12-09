أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يبدي مرجع سياسي قلقه في حال استمرّ غياب مرجع حكومي سابق عن لبنان، باعتبار أن لذلك تأثيرات سلبية على التحالف الإنتخابي ‏المقبل في أكثر من دائرة، والسؤال يتمحور حول مَن سيملأ هذا الغياب؟

ان قول حاكم مصرف لبنان ان الدولار يمكن ان ينخفض سعره اذا تبنت الحكومة خطة مالية واصلاحية واضحة يعني ان لا امل قريبا ‏في انخفاض هذا السعر ما دامت الحكومة معطلة.‏

قال نائب عن زميل له “يروّج” لارتفاع مخيف في سعر الصرف انه “لا يفهم بالسياسات المالية”.‏

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الجمهورية

يبدي مرجع بارز استياءه من مواقف كتل نيابية وأقطاب لجهة قضايا يعمل لمعالجتها، متهماً هؤلاء بوضع العصي في الدواليب.‏

عمّم حزب بارز على نوابه وكوادره عدم مقاربة حدث إقليمي لا سلباً و لا إيجاباً.‏

نُقل عن مسؤول كبير قوله: دعونا لا نضحك على بعضنا البعض.. لا حل للأزمة أقلّه الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية.‏

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اللواء

طُلب من وزير سابق المشاركة في “زيارة اجتماعية” لمرجع روحي، قامت بها سفيرة دولة كبرى.‏

يواجه حاملو بطاقات السحب الالكترونية من المصارف أزمة الأموال الورقية الممزقة أو التالفة، التي ترفض الـA.T.M‏ في المصارف ‏إعادة استقبالها.‏

لم يستبعد مصدر مطلع أن تتزايد الأخبار “المفبركة” التي تستهدف شخصيات، قيل إنها، ستكون خارج المشهد، بعد الانتخابات ‏النيابية.‏

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نداء الوطن

ذكرت معلومات ان النائب في تكتل “لبنان القوي” العميد انطوان بانو قد ينسحب من الحياة النيابية ويلتحق بعائلته في لندن. والملاحظ ‏ان بانو منكفئ عن المشاركة في الاجتماعات الحزبية والحياة السياسية ولم يتقدم بترشيحه في الإنتخابات الداخلية في “التيار الوطني ‏الحر” ويستعدّ للسفر، لكن تمنيات وجِّهَت إليه بان يبقى حتى ولو لم يشارك في اي نشاط نيابي او سياسي.‏

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لم يبدِ وزير الداخلية بسام مولوي تجاوباً مع مطلب تجار طرابلس بضرورة إنارة الشوارع الرئيسية والطرقات في المدينة في شهر ‏الأعياد، علّ ذلك يسهم بإنعاش الحركة الإقتصادية التي تفتقدها المدينة في هذه الأيام.‏

مسؤول أمني ذهب في رحلة صيد إلى إحدى الدول الأوروبية يرافقه ضابطان صرّحا عن الرحلة انها مهمة رسمية على حساب الجهاز ‏الأمني.‏

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الأنباء

مراكز تجارية ومؤسسات مهمة لا تزال ترفض قبول الطبعات القديمة من الدولار رغم كل التوضيحات الرسمية الداخلية والخارجية.‏

بيان غير محلي حول لبنان جاء ليؤكد ما تم اعلانه في موقف معني سابق لجهة المبادئ والشروط المطلوبة لعودة الأمور الى نصابها. ‏

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البناء

تسبب تصريح نائب بارز في كتلة يقودها زعيم سياسي اعترف خلاله بقيام زعيمه بتحويل أموال طائلة إلى الخارج بإحراج زميل له ‏في الكتلة كان تعهد بالاستقالة من العمل السياسي، إذا ثبتت عملية التحويل يوم كشف باحث اقتصادي معلومات عن هذه التحويلات ‏وواجه الباحث دعوى قضائية بسببها.‏

تساءلت أوساط صحافية عن وظيفة توزيع الحكومة الأميركية لجوائز تقديرية على إعلاميين ترغب بتسويقهم ومنحهم المصداقية. ‏وذكرت الأوساط المهنية أن الحكومة التي تلاحق أبرز صحافيي التحقيقات الاستقصائية في العالم وأيقونتها جوليان أسانج، بعدما ‏حاولت اغتياله، تملك مصداقية منح الجوائز.‏

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