أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

قال ناشطون أميركيون يمثلون التيار التقدمي اليساري في الحزب الديمقراطي إنهم هزموا أمام التيار المحافظ الداعم لـ”إسرائيل” في فرض صور الصحافي جمال الخاشقجي ومعتقلي الرأي في البحرين والسعودية على مؤتمر الديمقراطية، واعتمدت مكانها جوائز لقنوات تلفزيونية عربية وإعلاميين.

خفايا

قال دبلوماسي عربي عتيق إن حال الأزمات تجد تعبيراتها عندما تصيب الدول في الإكثار من الزيارات الخارجية، وفقاً لنصيحة مكيافيلي للملوك والأمراء بإبهار الشعوب وإلهائها باستقبالات نظرائهم وزيارتهم، والإيحاء بإنجازاتها في زمن الأزمات. وأضاف أنظروا إلى كثيري الحركة تعرفون قلة البركة.

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النهار

حملات عنيفة

لوحظ أن إحدى وسائل الإعلام المحسوبة على رئيس حزب قديم، تشن منذ أيام حملات عنيفة على مرجعية نيابية.

لا لقاءات

غابت في الفترة الأخيرة لقاءات نادٍ رئاسي لأكثر من معطى سياسي، وفي ظلّ تباينات حول ملفات كثيرة.

أرقام غير دقيقة

يتردد ان الارقام التي اعلنتها وزارة الداخلية لأرقام المغتربين المقبولين للاقتراع غير دقيقة اذ لم يتمكن فريق عمل الوزارة من التدقيق في الطلبات بسبب ضعف الامكانات.

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الجمهورية

إتخذ حزب فاعل قراراً بتجاهل تطور إقليمي حصل أخيراً وبتفادي التعليق عليه حتى إشعار آخر.

قالت أوساط مسؤول كبير رداً على ما اعتبر رسالة من مسؤول آخر له بتمديد مقابل تمديد: نحن لن نقبل إلا بانتخابات نيابية.

تدور أزمة صامتة بين مرجعين وتنسحب على محيطهما وهي أحد الأسباب التي تعوق عودة مؤسسة دستورية إلى الالتئام.

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اللواء

همس

أخذ مرجع مسؤول على مسؤوليته تحريك المساعدات في مجال الطاقة، في ضوء تباطؤ التعهدات التي تلت المفاوضات الثنائية والرباعية حول الاستجرار سواء الكهرباء أو الغاز!

غمز

يحاول حزب بارز استخدام امكانياته للحؤول دون أن تكون الانتخابات المقبلة، قاصمة لظهر حليف يُعاني صعوبات جمة!

لغز

تحولت وزارة سيادية إلى سلطة فوق كل السلطات، لا سيما لجهة القرار بالتصريف والرواتب على النحو الذي تراه ملائماً للنيل من المستحقات التقاعدية وغيرها!

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نداء الوطن

يكاد رئيس حزب يجزم بأن الرئيس سعد الحريري لن يعود لخوض الإنتخابات وبأن مشاركة تيار “المستقبل” فيها ستكون عن طريق اعتماد طريقة الترشيح المناطقي المستقل لشخصيات من التيار من دون خطة دعم مركزية.

توقع مسؤول كبير ألّا يطرأ أي تطور على صعيد الأزمة الحكومية وتعطيل مجلس الوزراء على الأقل حتى ما بعد فترة الأعياد.

توقفت مصادر مراقبة عند إعادة رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” التذكير في حديث صحافي بأن النظام السوري هو الذي استورد باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

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الأنباء

تداعيات القرار

قرار مالي يثير الكثير من التساؤلات حول التداعيات السلبية التي يمكن ان يخلّفها.

تشكيلات مؤجلة

تشكيلات أساسية باتت بحكم المؤجلة في ظل استمرار أزمة تتحكم بمفاصل الدولة.