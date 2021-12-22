أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء
كواليس
توقعت مصادر روسية تبلور الصورة في شمال سورية مطلع العام المقبل لجهة فتح المسار السياسي في جبهة والمسار العسكري في أخرى. وقالت إن الفرصة المتاحة في الشرق أمام قسد ليست مفتوحة، وقد تودي إلى فتح فرصة معاكسة في الغرب يسعى إليها الأتراك وتنتهي بخسارة قسد.
خفايا
قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص.
نداء الوطن
يجهد “التيار الوطني الحر” في عكار لإيجاد شخصيات سنية ذات حضور انتخابي أمام إحجام الكثير من الشخصيات عن الترشح على لائحته خوفاً من ردة فعل الشارع السني تجاهها، وأمام إحجام الجماعة الإسلامية التي ترفض التحالف معه مجدداً.
عُلم ان طرفاً سياسياً استمزج رأي قضاة من طائفته في امكان الاستقالة الجماعية فصُدم من عدم تجاوب الأكثرية الساحقة منهم.
تعتقد مصادر مطلعة أن “حزب الله” كان الطرف الخفي في عملية إتمام الصفقة التي سقطت في المجلس الدستوري وأنه دفع إلى الواجهة “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، لأنه بات يحتاج إلى الخروج من أزمتي القاضي البيطار وتعطيل الحكومة اللتين انقلبتا عليه سلباً.
اللواء
فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه!
تولّت قناة “المنار” نقل وقائع المؤتمر الصحفي لجبران باسيل، والذي اتهم فيه “الثنائي الشيعي” بإحباط قرار المجلس الدستوري.
عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض منهم فترت.
النهار
يشكو اعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد من تقنين شديد في المصاريف يمارسه امين الصندوق شمل ضبط كميات البن المستعمل.
احد المدعى عليهم من القاضي البيطار يعمل على نقل مقر اقامته الى المربع الأمني لمرجعه السياسي تحسبًا من أقدام الأجهزة الأمنية على توقيفه بعد صدور مذكرة في حقه.
لوحظ أن توزيع المازوت الإنتخابي والمساعدات خفّ نسبيًا من قبل بعض الأحزاب والمرجعيات، بانتظار وضوح مشهد هذا الإستحقاق.
تمنى أحد المحازبين المخضرمين من الحرس القديم، من رئيس حزبه، أن يكون نجله على لائحة الحزب، فرد موافقًا من باب الوفاء لوالده.
الأنباء
*
عدم اهتمام
لوحظ عدم الاهتمام الاعلامي باطلالة سياسية معنية بشكل اساسي بتطور شهدته الساعات الماضية.
*الرسالة نفسها
الرسالة نفسها تتكرر للمرة الالف على لسان موفد دولي الى لبنان وعنوانها الأساس: “لا مساعدات بلا اصلاحات”.