أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء‎

كواليس‎

توقعت مصادر روسية تبلور الصورة في شمال سورية مطلع العام المقبل لجهة فتح المسار السياسي في جبهة ‏والمسار العسكري في أخرى. وقالت إن الفرصة المتاحة في الشرق أمام قسد ليست مفتوحة، وقد تودي إلى فتح ‏فرصة معاكسة في الغرب يسعى إليها الأتراك وتنتهي بخسارة قسد‎.

خفايا‎

قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما ‏هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ‏ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص‎.‎

نداء الوطن‎

يجهد “التيار الوطني الحر” في عكار لإيجاد شخصيات سنية ذات حضور انتخابي أمام إحجام ‏الكثير من الشخصيات عن الترشح على لائحته خوفاً من ردة فعل الشارع السني تجاهها، وأمام ‏إحجام الجماعة الإسلامية التي ترفض التحالف معه مجدداً‎.‎

عُلم ان طرفاً سياسياً استمزج رأي قضاة من طائفته في امكان الاستقالة الجماعية فصُدم من عدم ‏تجاوب الأكثرية الساحقة منهم‎.‎

تعتقد مصادر مطلعة أن “حزب الله” كان الطرف الخفي في عملية إتمام الصفقة التي سقطت في ‏المجلس الدستوري وأنه دفع إلى الواجهة “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، لأنه بات يحتاج ‏إلى الخروج من أزمتي القاضي البيطار وتعطيل الحكومة اللتين انقلبتا عليه سلباً‎.‎

اللواء‎

فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه‎!

تولّت قناة “المنار” نقل وقائع المؤتمر الصحفي لجبران باسيل، والذي اتهم فيه “الثنائي الشيعي” بإحباط قرار ‏المجلس الدستوري‎.

عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض ‏منهم فترت‎.‎

النهار‎

يشكو اعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد من تقنين شديد في المصاريف يمارسه امين الصندوق شمل ضبط ‏كميات البن المستعمل‎.

احد المدعى عليهم من القاضي البيطار يعمل على نقل مقر اقامته الى المربع الأمني لمرجعه السياسي تحسبًا من ‏أقدام الأجهزة الأمنية على توقيفه بعد صدور مذكرة في حقه‎.

لوحظ أن توزيع المازوت الإنتخابي والمساعدات خفّ نسبيًا من قبل بعض الأحزاب والمرجعيات، بانتظار ‏وضوح مشهد هذا الإستحقاق‎.

تمنى أحد المحازبين المخضرمين من الحرس القديم، من رئيس حزبه، أن يكون نجله على لائحة الحزب، ‏فرد موافقًا من باب الوفاء لوالده‎.‎‎

الأنباء

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‎عدم اهتمام

لوحظ عدم الاهتمام الاعلامي باطلالة سياسية معنية بشكل اساسي بتطور شهدته الساعات الماضية‎.‎

‎*‎الرسالة نفسها

الرسالة نفسها تتكرر للمرة الالف على لسان موفد دولي الى لبنان وعنوانها الأساس: “لا مساعدات بلا اصلاحات‎”.