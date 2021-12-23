أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء
كواليس
قالت مصادر احصائية أن تصويت المغتربين في دوائر الانتخابات كالمقيمين سيشمل حوالى 100 ألف ناخب، بسبب تباعد المسافات التي يفترض بالناخبين قطعها للتصويت، وأن توازنات الانتخابات الماضية ستحكم 80 في المئة منها، بينما 20 ألف صوت ستتوزع على 15 دائرة لن تؤثر في الشكل الذي يتم تداوله..
خفايا
توقعت مصادر يمنية تصاعداً في المواجهات على الجبهات العسكرية ونقلات نوعية في الهجوم على مأرب وعبر الحدود البرية السعودية، ولم تستبعد تطوراً جديداً في استهدافات الصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة في منطقة الخليج
الأنباء
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لا حرارة
تراجع الحديث عن تداعيات أزمة عابرة للحدود لا سيما وأن الحرارة لم تعد بعد على خط بيروت ولا حتى القنوات المعنية.
*خطوة غير موفقة
خطوة دستورية بخلفية سياسية غير موفقة وتبدو وكأنها وُلدت ميتة ولا تتعدى كونها مناورة.
نداء الوطن
يتردد أن وزير الاتصالات يسعى لتمرير مستحقات شركة باورتاك من خلال دفع 30 % من قيمة العقد بالدولار الفريش بالتفاهم مع بعض اعضاء مجلس ادارة تاتش علماً أن الوزير السابق كان قد عرض على الشركة 20 % فقط من الدولار الفريش.
تحاول وزارة الطاقة والمياه توسيع صلاحيات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان خلافاً لرأي ديوان المحاسبة.
بعض المؤسسات العامة والبلديات لم تصرح عن الفروقات الايجابية التي حققتها من خلال سحب أموال نقدية من حساباتها في مصرف لبنان على أساس سعر الصرف وفقاً لمنصة “Sayrafa”، لتقوم بعدها ببيع تلك الدولارات وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية، مما رتب فوارق إيجابية بحدود //4,000 ل.ل// للدولار الواحد.