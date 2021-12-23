أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

قالت مصادر احصائية أن تصويت المغتربين في دوائر الانتخابات كالمقيمين سيشمل حوالى ‏‏100 ألف ناخب، بسبب تباعد المسافات التي يفترض بالناخبين قطعها للتصويت، وأن توازنات ‏الانتخابات الماضية ستحكم 80 في المئة منها، بينما 20 ألف صوت ستتوزع على 15 دائرة لن ‏تؤثر في الشكل الذي يتم تداوله‎..‎

خفايا

توقعت مصادر يمنية تصاعداً في المواجهات على الجبهات العسكرية ونقلات نوعية في ‏الهجوم على مأرب وعبر الحدود البرية السعودية، ولم تستبعد تطوراً جديداً في استهدافات ‏الصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة في منطقة الخليج

الأنباء

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‎لا حرارة

تراجع الحديث عن تداعيات أزمة عابرة للحدود لا سيما وأن الحرارة لم تعد بعد على خط ‏بيروت ولا حتى القنوات المعنية‎.‎

‎*‎خطوة غير موفقة

خطوة دستورية بخلفية سياسية غير موفقة وتبدو وكأنها وُلدت ميتة ولا تتعدى كونها ‏مناورة‎.‎

نداء الوطن

يتردد أن وزير الاتصالات يسعى لتمرير مستحقات شركة باورتاك من خلال دفع 30 % من قيمة ‏العقد بالدولار الفريش بالتفاهم مع بعض اعضاء مجلس ادارة تاتش علماً أن الوزير السابق كان قد ‏عرض على الشركة 20 % فقط من الدولار الفريش‎.‎

تحاول وزارة الطاقة والمياه توسيع صلاحيات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان خلافاً ‏لرأي ديوان المحاسبة‎.‎

بعض المؤسسات العامة والبلديات لم تصرح عن الفروقات الايجابية التي حققتها من خلال سحب ‏أموال نقدية من حساباتها في مصرف لبنان على أساس سعر الصرف وفقاً لمنصة‎ “Sayrafa”‎، ‏لتقوم بعدها ببيع تلك الدولارات وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية، مما رتب فوارق إيجابية ‏بحدود /‏/‏4,000 ل.ل/‏/‏ للدولار الواحد‎.‎