أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

أسرار النهار

رغم الكلام عن مقاطعة سعودية للبنان الا ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قوبل بالترحاب في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في المملكة

قالت المسؤولة الاعلامية الجديدة لجمعية مصارف لبنان ان المصارف لا تملك شيئا من الودائع بالدولار ولا يوجد سوى الاحتياط الالزامي والذهب لدى مصرف لبنان ما ولّد استياء لدى مسؤولي المصارف لانها اظهرتهم في حالة افلاس وزادت الشكوك حول ادائهم وكفاءاتهم الإدارية

لوحظ أنّ شبكات توسع انتشارها تخدع الكثيرين على خلفية تأمين تأشيرات للخارج والسفر براً وبحراً، فيأخذون الأموال من الناس ويتوارون عن الأنظار.

للمرة الاولى يلجأ موظف رسمي هو رئيس هيئة اوجيرو الى تهديد مصارف بقطع الاتصالات عنها

على رغم اعلام المشاركين في مناسبة اجتماعية ميلادية باتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا فقد تبين للحاضرين ان كل الاجراءات كانت مستباحة ولو في حدها الأدنى

قال مصدر سياسي متابع ان “حزب الله” انتقل من مرحلة الدفاع الى الهجوم بدليل ما غرد به غرّد المستشار السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” النائب السابق حسين الموسوي امس، والذي يأتي بعد كلام للشيخ نبيل قاووق واخر لنصرالله نفسه، يفسره المصدر بانه نفاد لصبر الحزب في ظل متغيرات تحصل في المنطقة

قال وزير سابق ان الذين شملتهم التحقيقات في قضية المرفا تبين انهم “ودائع” لحزب الله لدى احزابهم اذ ينسقون معه ويأتمرون به

البناء

كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يكون شهر كانون الثاني المقبل شهر ظهور الدخان الأبيض في المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني وعلاقة روسيا بالناتو حول أوكرانيا، والمفاوضات السعودية- الإيرانية وقالت إن عام 2022 يفترض أن يكون عام انفراجات سياسية.

خفايا

قال مرجع حكومي سابق إن كل صيغة الدعم القائمة خارج الدستور والقانون مستغرباً صمت الحكومات ورؤسائها ومجلس النواب عن صلاحياتهم لموظف، هو حاكم مصرف لبنان، يفترض أن ينفذ قراراً برصد موازنة للدعم بقانون سلفة تشتري بقيمتها وزارة المال دولارات من مصرف لبنان وتخصصها لموضوع الدعم.

الجمهورية

الوساطات لم تنجح

لم تنجح وساطات عدة لتنقية الأجواء بين مرجعين رغم وجود خصوم مشتركين يعانون من تصرفاتهما

هذا ما قاله مسؤولو مؤسسة مالية دولية

أبلغ مسؤولو مؤسسة مالية دولية الى رجال أعمال واقتصاد لبنانيين قولهم: إن استمر وضع لبنان على ما هو عليه من انهيار فقد يصل الى وقت لا يعود فيه قادراً على دفع حتى الثمن

لبنان دولة فاشلة: وهل لديكم توصيف آخر؟

سعى بعض السياسيين الى استيضاح بعض الديبلوماسيين حول التوصيف الأميركي الأخير بأن لبنان دولة فاشلة فجاء الجواب صادماً: وهل لديكم توصيف آخر؟

اللواء

همس

تبين أن عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة صوّت ضد مشروع الطعن بالتعديلات الإنتخابية بعد مطالعة دستورية وقانونية حاسمة، وذلك خلافاً لما تردَّد عن عدم تصويته في الجلسة الأخيرة!

غمز

لم تقدِّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ «خط الغاز العربي»!

لغز

اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن.

خفايا نداء الوطن

يتردد أن هناك صناديق موازية للصناديق الرسمية في وزارة حساسة، مخصصة للتسديد النقدي للمستحقات والصرفيات لبعض الاشخاص المعاقبين او الممنوعين من ولوج النظام المصرفي بالاضافة الى اصحاب الحظوة لتلافي القيود المصرفية على مقبوضاتهم من الخزينة.

لاحظ مصدر سياسي ان نشاط بعض الوزراء في الوزارات الحيوية يقتصر على التصاريح الاعلامية والتحليلات السياسية بعيداً عن اي اجراءات او تدابير تتعلق بالقطاعات والمرافق والخدمات الواقعة ضمن نطاق مهامهم الوزارية.

تدور في الاوساط السياسية لقوى الثامن من آذار رواية حول توزيع ادوار بين التيار الوطني الحر وحليفه الرئيسي لإظهار التباعد بينهما لتمرير انعكاسات التفاهمات العريضة على المزاج الانتخابي للشارع المسيحي، على ان يُسمح بالتفاهمات الانتخابية في بعض دوائر الشمال والبقاع وبيروت.

الأنباء:

*الخشية مستمرة

رغم سقوط عقبة أساسية كانت أمام استحقاق قريب، لا تزال أوساط مختلفة تخشى من احتمال وقوع ما يمنع حصوله.

*يتهم الآخرين

يحاول فريق سياسي التركيز على اتهام فريقين آخرين بتعطيل التحقيق بانفجار المرفأ، في حين أن الفريق ذاته يرفض عبر مسؤول رسمي طلبات أساسية لضمان سير التحقيق