أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يسدد اللبنانيون فواتير الهاتف الخليوي وفق التسعيرة الرسمية اي 1515 ليرة فيما تسحب مصارف بدل الفواتير بالدولار الاميركي وفق التسعيرة نفسها متناسية سعر الصرف لديها اي 3950 ليرة.

على رئيس لجنة المال النيابية منتقدة اياه على اقتراح قانون لتعديل السرية المصرفية يقول الرئيس ميشال عون امام ضيوفه انه صاحب الاقتراح وانه اوعز الى ابراهيم كنعان لتقديمه.

يؤكد أحد كبار رجال الاقتصاد أنّه وخلال التعبئة العامة الحالية سيشهد لبنان المزيد من الإقفال النهائي لمؤسسات تجارية ومحال ومؤسسات سياحية.

يلاحَظ أنّ إحدى الوزيرات في حكومة تصريفات الأعمال تُكثر من طلاتها الإعلامية وتتحدث عن دورها ضمن طائفتها، ما يؤشر إلى إمكانية ترشّحها للانتخابات النيابية أو لعب دور سياسي.

اللواء

فوجئ موفد أوروبي بالتلميحات المباشرة وغير المباشرة حول مسؤولية الرئيس المكلف عن تأخير تأليف الحكومة؟..

يتحدث مقربون من غرفة تأليف الحكومة عن ملفات تجاذب خطيرة، تنتظرها، في حال تشكّلت فجأة، وخلافاً لسياق الأمور.

سجلت ملاحظات على “نقابة سيادية”، لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت “بالمنحازة” في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة!

خفايا نداء الوطن

أثار موقف وزيرة العدل من تعديل قانون السرية المصرفية بموضوع التدقيق الجنائي استياء مقربين من رئيس الجمهورية كونه طلب شخصياً تعديل هذا القانون.

تساءل مصدر قضائي عن سبب انتهاء كل قضايا الفساد التي يثيرها محام عوني بتسويات على غرار قضايا كازينو لبنان وأمير الكبتاغون والإيدن باي. واعتبر ذلك تغطية فعلية للفساد.

يتردد أنّ السلطات القضائية قد تعمد إلى تعليق براءة الذمة التي منحت لشركة “اوراسكوم” بعد وقف منحها لشركة “زين” خصوصاً وأنّ مدير الأولى متهم بجرم هدر المال العام.

الانباء

رغم صدور قرار الاقفال العام عن المجلس الأعلى للدفاع استمر التضارب في المواقف الرسمية حول هذا الإجراء من قبل مسؤولين كبار.

خلافات كبيرة داخل البيت الواحد في فريق سياسي أساسي بدأت تظهر للعلن في بيانات سجالية بشكل عنيف.