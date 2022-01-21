أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

يرجح مسؤول كبير أن تتم التغذية بالكهرباء بين 8 و10 ساعات بدءاً من شهر نيسان، إذا سارت الأمور، وفقاً لما هو مرسوم لها‎..‎

حدث عتاب بين حليفين، قبل خطوة مفصلية، حول سلسلة خطوات، ساهمت بتعميق الأزمة الداخلية في البلد‎..‎

يُصرّ تجار الجملة على التمسك بالأسعار المرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ومناشدة أصحاب المحلات الصغيرة ‏التخفيض، حفاظاً على الزبائن‎!‎

نداء الوطن

يتم تناقل معلومات تقول إن حاكم مصرف لبنان أبلغ المجلس المركزي انه سيثبّت سعر صرف الدولار على عشرين ألف ليرة‎.‎

يقال إن النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان لم تسلّم بعد اسماء المرشحين الذين تود التحالف معهم في بيروت الاولى الى منصة كلنا ارادة ‏وهي أبلغت الكل انها ستخوض معركتها بعيداً عن الاحزاب‎.‎

توقع خبير انتخابي عبر حلقة تلفزيونية ان لا حظوظ لأحد المرشحين في بيروت، وبعدما علم المرشح بالخبر طلب اليه إجراء دراسة ‏عن وضعه على الأرض فاذا بالنتيجة تأتي ايجابية وان حظه بالفوز متوفر‎.‎

الانباء

لوحظ ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء لم ينحصر ببند الموازنة على خلاف ما أشيع في الأيام الماضية‎.‎

تصريحات تصدر من أكثر من فريق لا توحي بالاطمئنان حول مصير استحقاق دستوري‎.‎