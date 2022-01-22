أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر مالية إن أبسط الأحكام على الموازنة هو أنّها منحازة ضد الموظفين. فالنفقات تضاعفت أربع مرات مع استثناء خدمة الدين والواردات زادت ثلاث مرات ونصف المرة، بينما رصد للموظفين مساعدة بقيمة راتب لمدة سنة فيما كان الواجب مضاعفة الرواتب ثلاث مرات لتحقيق توازن نسبيّ.

ـ كواليس

قرأت مصادر روسيّة في نتائج اجتماع وزيري الخارجية الأميركي والروسي نقطة بداية لتخفيض التصعيد في أوكرانيا على أربع مراحل تبدأ بتفهّم المخاوف المتبادلة ويليها تقديم ضمانات بعدم ضمّ أوكرانيا للناتو مقابل عدم غزوها ثم سحب القوات من حدود روسيا وأوكرانيا للبدء باتفاق مينسك.

صحيفة الجمهورية

ـ أكّد أحد الوزراء أنّه اكتشف أن الفقر المقنّع أصبح أوسع انتشارا بكثير من الفقر الظاهر.

ـ تقول جهات سياسية إنّ تصعيد رئيس تيار واتهامه أفرقاء بفرض شروط على الحكومة مردّه الى أنّه يريد إقرار التعيينات.

ـ يقول سياسيون محايدون إن تعاطي الطبقة الحاكمة مع إستحقاق حسّاس داهم تنطبق عليه مقولة «ألسنتهم في مدحه وأيديهم في نحره».

صحيفة اللواء

ـ همس

وفقا لمعلومات على درجة من الثقة فإن ما يدور في اللقاءات الداخلية بين حليفين، يرتبطان بتفاهم، مختلف جذرياً عمّا يعلن على الألسنة!

ـ غمز

كشف مصدر مطلع أن خطوة العزوف عن الترشيح تشكّل امتداداً للإعتراض على السياسة المتبعة منذ 17ت2 عام 2019.

ـ لغز

لجأت مؤسسات سياحية عريقة إلى زيادة أجور المستخدمين لديها، بدفع ثلث الراتب بالدولار الأميركي!

صحيفة النهار

ـ ارتياح في الجبل

لاقى ترشيح نجل نائب رئيس حزب سابق يساري مسيحي، ارتياحاً في الجبل لوفاء والده ودور نجله الرياضي والإجتماعي وتواصله مع كل عائلات الجبل.

ـ مشاكل في اللوائح

تواجه عمليات تركيب اللوائح الانتخابية لقوى عدة في عدد غير قليل من المناطق مشاكل متشابهة لجهة اختيار مرشحين مستقلين يتحالفون مع مرشحين حزبيين من دون ان يفقدوا صفة الاستقلالية.

صحيفة نداء الوطن

ـ لم يشفِ الرئيس سعد الحريري غليل هيئة الرئاسة في لقائه معها أمس حيث قيل أن النواب الذين حضروا خرجوا من دون أن يعرفوا القرار الذي سيتخذه وعليهم أن ينتظروا حتى يعلنه شخصياً يوم الإثنين.

ـ لاحظت مصادر متابعة أن تغييراً طرأ على خطاب النائب جبران باسيل بعد لقائه السيد حسن نصرالله، لجهة تكرار مهادنة الرئيس بري وانتقاده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

ـ علم أن وسطاء بدأوا يسألون عن شخصيات سنّية تدور في فلك حزب ممانع وعن مدى إمكانية تحقيقها خروقات جدية في الإنتخابات المقبلة في مختلف المناطق.

الأنباء

لقاءات محصورة

لقاءات محصورة جداً ولا تشمل كل الحلفاء لمرجعية سياسية عشية اعلانه موقفاً مهماً سيكون له تداعيات كبيرة.

إرهاق الناس

كل التأكيدات بأنه لن يتم المسّ بجيوب اللبنانيين سقطت بعد توزيع مشروع موازنة 2022 وبنودها التي سترهق الناس.