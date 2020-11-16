أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ تشهد سفارة دولة غربية اكتظاظاً لطلب الحصول على فيزا “شنغن”، ما يثير التساؤلات عما يحصل وخصوصاً أنّ التهافت هو من الشباب وأعداد متزايدة من العائلات.
ـ يلاحظ المتابعون التبدل الكبير في مواقف احد السياسيين ويربطونها بمصالح مرتبطة بدول خليجية.
– زيارة سفيرة دواة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات كانت لافتة وعلم انها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة ادارة بلادها الى المرحلة المقبلة .
صحيفة البناء
ـ خفايا
سجلت مصادر إعلاميّة في باريس اتجاهاً لدخول فرنسيّ على خط الوساطة بتسميات لوزراء تقع في منتصف الطريق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقالت إن حسم وزارة الطاقة سيعني فتح الطريق لولادة الحكومة وإن لدى الفرنسيين عدداً من الأسماء المقترحة لهذه الحقيبة.
ـ كواليس
توقفت مصادر خليجيّة أمام تضارب الاتجاهات في المؤشرات الأميركية نحو تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع اوضاع المنطقة بين ما حمله اليوت ابرامز وما يحمله مايك بومبيو وما صرّح به وزير الدفاع الجديد ورئيس الأركان.
صحيفة الجمهورية
ـ أبلغ قطب نيابي مرجعا كبيرا قوله: “متى ستقتنع أنه صار عليك أن تبعد “مساحي الجوخ” من حولك، ألم تكتفِ بعد بما ورطوك به من فشل”؟
ـ حذرت مراجع دبلوماسية من التمادي في مسلسل الأخطاء المرتكبة في ملف حساس ودقيق وصولا إلى التحذير من توسّع برامج العقوبات الدولية.
ـ توقعت جهة سياسية بارزة إطلاق حملة على مسؤول كبير تتهمه بالتعطيل وتطالبه بالرحيل، في حال عدم الوصول الى تنازلات متبادلة.
صحيفة اللواء
ـ تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية!
ـ أجواء إتصال “رفع العتب” الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي!
ـ تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة!
صحيفة نداء الوطن
ـ عبّرت إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الصحي عن حالة استياء عارمة داخل أروقة المعنيين بالقطاع جرّاء تصرفات الوزير حمد حسن، معتبرةً أنه يكافح كورونا “بالعراضات الإعلامية”.
ـ علّق بعض المستثمرين على العروض التي تقدمها المصارف للمودعين والتي تقضي بتأمين مبالغ كبيرة من المال الطازج بالليرة اللبنانية لتجميدها بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف الرسمي، بالقول: بعدما استولوا على الدولار يريدون الاستيلاء على الليرة.
ـ يضع حزب مسيحي بارز تحركه الأخير في اتجاه مرجعيات دينية مسلمة في إطار الحرص على استمرار العلاقة رغم الخلافات المتراكمة مع القيادات السياسية.
صحيفة الأنباء
*اقتصار على المواقف
توقفت إلى حد كبير حركة الضغط والاتصالات التي كان بدأها مرجع غير زمني، وباتت تقتصر على بعض المواقف.
*لا قرائن
ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة سابقاً، ولم تظهر فيه أي دلائل او قرائن، ما يؤكد أن الأمر بمثابة محاولة استهداف سياسي لا غير