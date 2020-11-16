أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ تشهد سفارة دولة غربية اكتظاظاً لطلب الحصول على فيزا “شنغن”، ما يثير التساؤلات عما يحصل وخصوصاً ‏أنّ التهافت هو من الشباب وأعداد متزايدة من العائلات‎.

ـ يلاحظ المتابعون التبدل الكبير في مواقف احد السياسيين ويربطونها بمصالح مرتبطة بدول خليجية‎.‎

– زيارة سفيرة دواة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات كانت لافتة وعلم انها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة ادارة بلادها الى المرحلة المقبلة .

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

سجلت مصادر إعلاميّة في باريس اتجاهاً لدخول فرنسيّ على خط الوساطة بتسميات لوزراء تقع في منتصف ‏الطريق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقالت إن حسم وزارة الطاقة سيعني فتح الطريق لولادة ‏الحكومة وإن لدى الفرنسيين عدداً من الأسماء المقترحة لهذه الحقيبة‎.

ـ كواليس‎

توقفت مصادر خليجيّة أمام تضارب الاتجاهات في المؤشرات الأميركية نحو تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب ‏مع اوضاع المنطقة بين ما حمله اليوت ابرامز وما يحمله مايك بومبيو وما صرّح به وزير الدفاع الجديد ورئيس ‏الأركان‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أبلغ قطب نيابي مرجعا كبيرا قوله: “متى ستقتنع أنه صار عليك أن تبعد “مساحي الجوخ” من حولك، ألم تكتفِ ‏بعد بما ورطوك به من فشل”؟‎

ـ حذرت مراجع دبلوماسية من التمادي في مسلسل الأخطاء المرتكبة في ملف حساس ودقيق وصولا إلى التحذير ‏من توسّع برامج العقوبات الدولية‎.

ـ توقعت جهة سياسية بارزة إطلاق حملة على مسؤول كبير تتهمه بالتعطيل وتطالبه بالرحيل، في حال عدم ‏الوصول الى تنازلات متبادلة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ‏ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية‎!

ـ أجواء إتصال “رفع العتب” الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي ‏الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي‎!

ـ تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع ‏السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عبّرت إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الصحي عن حالة استياء عارمة داخل أروقة المعنيين بالقطاع ‏جرّاء تصرفات الوزير حمد حسن، معتبرةً أنه يكافح كورونا “بالعراضات الإعلامية‎”.

ـ علّق بعض المستثمرين على العروض التي تقدمها المصارف للمودعين والتي تقضي بتأمين مبالغ كبيرة من المال ‏الطازج بالليرة اللبنانية لتجميدها بعد تحويلها الى الدولار بسعر الصرف الرسمي، بالقول: بعدما استولوا على ‏الدولار يريدون الاستيلاء على الليرة‎.

ـ يضع حزب مسيحي بارز تحركه الأخير في اتجاه مرجعيات دينية مسلمة في إطار الحرص على استمرار ‏العلاقة رغم الخلافات المتراكمة مع القيادات السياسية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎اقتصار على المواقف

توقفت إلى حد كبير حركة الضغط والاتصالات التي كان بدأها مرجع غير زمني، وباتت تقتصر على بعض المواقف‎.‎

‎*‎لا قرائن

ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة سابقاً، ولم تظهر فيه أي دلائل او قرائن، ما يؤكد أن الأمر بمثابة محاولة استهداف ‏سياسي لا غير