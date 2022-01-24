أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

بدأت شخصيات بيروتية بالتحرك لاستكشاف فرص ترؤس رئيس الحكومة السابق حسان دياب ‏للائحة في الانتخابات النيابية، رغم تبلّغها برفضه الترشح انطلاقاً من عدم جهوزيّته لدخول ‏المعترك السياسيّ والمنافسة على الزعامة الطائفية. وتعتزم هذه الشخصيّات تنظيم ‏استطلاع رأي تبني على نتائجه التحرّك‎.‎

خفايا

قال مرجع سياسي إن زيارة وزير خارجية الكويت بادرة خير لبدء حوار جدّي حول ما أسماه ‏الوزير عدم تحوّل لبنان منصة عدوان لفظيّ على دول الخليج كأساس للأزمة، مضيفاً أن هذا ‏يطرح سؤالين، ماذا عن توصيف حزب الله إرهابياً؟ وما هي حدود حرية الإعلام اللبنانيّ قياساً ‏بالإعلام الخليجيّ؟‎.‎

الأنباء

المطلوب جرأة

مبادرة تجاه لبنان تتطلب جرأة في الموقف الرسمي في الرد عليها والا لن تغيّر شيئا في الوضع القائم‎.‎

تماهي

بعض الوجوه السياسية والنيابية ستتماهى مع موقف احدى المرجعيات المستجد‎. ‎

الجمهورية

إعتبر متابعون لملف الإنتخابات في إحدى دوائر جبل لبنان أنّ ترشّح أحد رؤساء الأحزاب ‏المسيحية العريقة سيؤدي إلى بعثرة الكتلة المسيحية الناخبة ذات التوجهات المعارضة

رأى رئيس حزب وسطي أنّ انسحاب مسؤول سياسي من بيروت يعرّض تياره لخسارة مقعدين ‏في بيروت وإحدى دوائر البقاع

أكد أحد الوزراء أنه ليس ذاهباً إلى مجلس الوزراء للبصم على مشروع الموازنة، متوقّعاً أن تكون ‏النقاشات في شأنه حادة‎..‎

نداء الوطن

أفادت معلومات أن وزارة الطاقة والمياه احالت الى وزارة المالية كشوفات لصرف مستحقات ‏لمتعهد سدّي المسيلحة وبقعاتا بقيمة توازي 7 ملايين دولار اميركي، بالرغم من مخالفتها دفتر ‏الشروط الذي ينص على اجراء المحاسبة بين مستحقات المتعهد وبين ناتج الحفر الذي قام المتعهد ‏ببيعه‎.‎

يحاول بعض الوزراء إدراج اسمائهم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالرغم ‏من عدم استيفائهم الشروط القانونية وعدم وجود عقد تدريس لهم في الجامعة‎.‎

يحكى عن تدخل جهات سياسية لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من اجل تشريع ‏عمليات تعدين العملات الرقمية بالرغم من الضغوطات الفنية التي تسببها لشبكتي الكهرباء ‏والانترنت‎.‎

اللواء

حرص الرئيس سعد الحريري على إحاطة موعد عودته إلى بيروت بتكتُّم شديد شمل أقرب المقرَّبين له، بمن فيهم ‏رؤساء الحكومات السابقون‎!‎

يدرس رئيس التيار الوطني الحر جدياً إمكانية عدم ترشحه للإنتخابات النيابية مع عدد من النواب الحاليين في ‏كتلته البرلمانية، في إطار إستيعاب الأجواء الإعتراضية في أوساط جمهور تياره‎!‎

فوجئ مسؤول كبير بمضمون الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكويت وجدية المطالب التي تضمنتها محادثاته ‏مع الجانب اللبناني، وتحديد مهلة للحصول على الأجوبة اللبنانية.