أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء
كواليس
بدأت شخصيات بيروتية بالتحرك لاستكشاف فرص ترؤس رئيس الحكومة السابق حسان دياب للائحة في الانتخابات النيابية، رغم تبلّغها برفضه الترشح انطلاقاً من عدم جهوزيّته لدخول المعترك السياسيّ والمنافسة على الزعامة الطائفية. وتعتزم هذه الشخصيّات تنظيم استطلاع رأي تبني على نتائجه التحرّك.
خفايا
قال مرجع سياسي إن زيارة وزير خارجية الكويت بادرة خير لبدء حوار جدّي حول ما أسماه الوزير عدم تحوّل لبنان منصة عدوان لفظيّ على دول الخليج كأساس للأزمة، مضيفاً أن هذا يطرح سؤالين، ماذا عن توصيف حزب الله إرهابياً؟ وما هي حدود حرية الإعلام اللبنانيّ قياساً بالإعلام الخليجيّ؟.
الأنباء
المطلوب جرأة
مبادرة تجاه لبنان تتطلب جرأة في الموقف الرسمي في الرد عليها والا لن تغيّر شيئا في الوضع القائم.
تماهي
بعض الوجوه السياسية والنيابية ستتماهى مع موقف احدى المرجعيات المستجد.
الجمهورية
إعتبر متابعون لملف الإنتخابات في إحدى دوائر جبل لبنان أنّ ترشّح أحد رؤساء الأحزاب المسيحية العريقة سيؤدي إلى بعثرة الكتلة المسيحية الناخبة ذات التوجهات المعارضة
رأى رئيس حزب وسطي أنّ انسحاب مسؤول سياسي من بيروت يعرّض تياره لخسارة مقعدين في بيروت وإحدى دوائر البقاع
أكد أحد الوزراء أنه ليس ذاهباً إلى مجلس الوزراء للبصم على مشروع الموازنة، متوقّعاً أن تكون النقاشات في شأنه حادة..
نداء الوطن
أفادت معلومات أن وزارة الطاقة والمياه احالت الى وزارة المالية كشوفات لصرف مستحقات لمتعهد سدّي المسيلحة وبقعاتا بقيمة توازي 7 ملايين دولار اميركي، بالرغم من مخالفتها دفتر الشروط الذي ينص على اجراء المحاسبة بين مستحقات المتعهد وبين ناتج الحفر الذي قام المتعهد ببيعه.
يحاول بعض الوزراء إدراج اسمائهم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم استيفائهم الشروط القانونية وعدم وجود عقد تدريس لهم في الجامعة.
يحكى عن تدخل جهات سياسية لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من اجل تشريع عمليات تعدين العملات الرقمية بالرغم من الضغوطات الفنية التي تسببها لشبكتي الكهرباء والانترنت.
اللواء
حرص الرئيس سعد الحريري على إحاطة موعد عودته إلى بيروت بتكتُّم شديد شمل أقرب المقرَّبين له، بمن فيهم رؤساء الحكومات السابقون!
يدرس رئيس التيار الوطني الحر جدياً إمكانية عدم ترشحه للإنتخابات النيابية مع عدد من النواب الحاليين في كتلته البرلمانية، في إطار إستيعاب الأجواء الإعتراضية في أوساط جمهور تياره!
فوجئ مسؤول كبير بمضمون الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكويت وجدية المطالب التي تضمنتها محادثاته مع الجانب اللبناني، وتحديد مهلة للحصول على الأجوبة اللبنانية.