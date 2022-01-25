أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

يؤكد فريق سياسي أن أصواته الترجيحية الإنتخابية في أكثر من دائرة هي رافعة لتيار بارز.

بات حليفان سابقان افترقا في السياسة والمصالح الإنتخابية في الشمال على قناعة بأنهما في حاجة لتنظيم الخلاف بينهما في وجه اندفاعة حزب مسيحي ورئيسه.

قال مسؤول في تيار المستقبل قريب من رئيسه انه يكون واهماً جداً من يعتقد بأنه سيستفيد من انسحاب الحريري من المعترك الإنتخابي.

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اللواء

حسب دبلوماسي غربي فإن التطورات السياسية الخطيرة من شأنها أن تضع الانتخابات في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث الاهتمام!

لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي.

طغى البرود على لقاء قطب كبير وحليف سابق، الأمر الذي وضع العلاقة بينهما في دائرة اللاتقدم واللاتأخير!

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نداء الوطن

تساءلت مصادر متابعة عما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر إلى لبنان للمشاركة في إحياء مناسبة اغتيال والده في 14 شباط المقبل لأن تعليق العمل السياسي قد يشمل هذا النشاط بحيث يمكن أن يستعيض عنه ببيان.

توقع مراقبون أن يبادر عدد من نواب “المستقبل” إلى الترشح بصورة فردية وأن يبدأوا البحث عن اللوائح التي سيدخلونها معتبرين أن حيثيتهم السياسية لا تتعلق بقرار من الرئيس سعد الحريري.

سادت حالة من التململ في صفوف مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب خضوع نقابتهم لمسؤول وحدة النقابات في “حزب الله” انتهى بالتراجع عن الاضراب المفتوح دون تحقيق اي مكاسب اجتماعية.

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الأنباء

لوحظ أن أي تصريح عربي لم يصدر بعد تعليقاً على تطور كبير على مستوى الساحة المحلية.

قرارات ومساعدات لم تُعرف مصادر تمويلها ومدى تأثيرها على مالية الدولة.

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البناء

قالت مصادر عسكرية إن قيمة الضربات العسكرية اليمنية الأخيرة تأتي من كونها كشفت قدرة اليمن على تجاوز نتائج قطع شبكة الإنترنت عن اليمن في إدارة شبكات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

قالت مصادر معنية بالانتخابات النيابية إن نقطة الثقل في رسم التوازنات الانتخابية سيقرّرها مصير المقاعد النيابية في دائرة بيروت الثانية بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد وغياب الزعامات عن العاصمة.

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