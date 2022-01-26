أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تسلّط الأضواء على إقليم الخروب، وكيفية تعاطيه إنتخابياً بعد خطوة الرئيس الحريري، نظراً الى تعدّد مراكز القوى والتيارات والأحزاب في تلك المنطقة.

تشهد عملية تسجيل العقارات حركة لافتة قبل تصديق الموازنة وارتفاع كلفة التسجيل.

عُلم أنّ لقاءات حصلت بين شخصيات لبنانية في باريس وشمل بعضها مسؤولين فرنسيين بعيداً من الأضواء.

يُعقد هذا الأسبوع لقاء بين رئيس حزب سياسي بارز والحلقة الضيّقة المقرّبة منه، لمناقشة الوضع الداخلي في الحزب والعلاقة مع قواعدة ومحازبيه قبيل الانتخابات النيابية.

يخوض رئيس بلدية سابق وكتائبي سابق الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا.

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الجمهورية

تبيّن أنّ بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بمضمون وثيقة تسلّمها لبنان أخيراً ولم يفاجأوا بمضمونها.

لاحظت شخصية سنّية قريبة من 8 آذار أنّ ما لفتها هو أن الثنائي الشيعي قد يكون الأكثر انزعاجاً من ابتعاد الحريري.

سعت جهات ديبلوماسية لمعرفة ردات الفعل على خطوة اتخذها قيادي بارز لمواكبة نتائجها الفورية وانعكاسها على استحقاق بالغ الأهمية في وقت قريب.

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اللواء

حسب دبلوماسي غربي فإن التطورات السياسية الخطيرة من شأنها أن تضع الانتخابات في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث الاهتمام!

لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي.

طغى البرود على لقاء قطب كبير وحليف سابق، الأمر الذي وضع العلاقة بينهما في دائرة اللاتقدم واللاتأخير!

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نداء الوطن

تساءلت مصادر متابعة عما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر إلى لبنان للمشاركة في إحياء مناسبة اغتيال والده في 14 شباط المقبل لأن تعليق العمل السياسي قد يشمل هذا النشاط بحيث يمكن أن يستعيض عنه ببيان.

توقع مراقبون أن يبادر عدد من نواب “المستقبل” إلى الترشح بصورة فردية وأن يبدأوا البحث عن اللوائح التي سيدخلونها معتبرين أن حيثيتهم السياسية لا تتعلق بقرار من الرئيس سعد الحريري.

سادت حالة من التململ في صفوف مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب خضوع نقابتهم لمسؤول وحدة النقابات في “حزب الله” انتهى بالتراجع عن الاضراب المفتوح دون تحقيق اي مكاسب اجتماعية.

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الأنباء

قوى عدة يبدو أنها تحاول الاستثمار لصالحها في قرار سياسي مستجد.

تحذيرات جدية من بدائل خطيرة قد تشهدها الساحة الداخلية في المرحلة المقبلة.

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البناء

تقول مصادر خليجية إن اليمنيين ردّوا على سؤال أميركي عن توصيف استهدافهم لقاعدة الظفرة التي يتمركز فيها الأميركيون في أبو ظبي بالقول إن اليمن رد على مصادر الغارات التي تستهدفه وإن الوجود الأميركي في القاعدة معلوم عند اليمن، ولكنه لم يكن سبباً للقصف ولن يكون سبباً للتحييد.

تؤكد مصادر سياسية أن نقاشا داخلياً وخارجياً جدياً يجري في ضوء مقاطعة تيار المستقبل للانتخابات لتفادي مشهد المقاطعة عام 92 وحدوث خلل تمثيليّ بانتخاب نواب طائفة بأصوات ولوائح تقودها طوائف أخرى مع مخاطر وصول المتطرّفين مع انخفاض المشاركة. وقالت إن بين الخيارات تأجيل الانتخابات.