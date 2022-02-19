أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن قيادة “التيار الوطني الحر” ونواب تكتله، تجاهلوا حملة السيد حسن نصرالله على المؤسسة العسكرية، وتجاوز “حزب الله” إرادة السلطة اللبنانية عبر تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية رغماً عنها

سجلت عودة لبنانيين من افراد الجالية في اوكرانيا في اليومين الاخيرين بعد اتصالات اجريت بأكثرهم للاخلاء السريع

لا تزال حركة تقديم طلبات الترشيح الى وزارة الداخلية بطيئة جدا ولم تتجاوز العشرة اسماء رغم بدء الاستعداد للاستحقاق الانتخابي

اللواء

ختلفت التأويلات «للمبارزة الجوية» بين إسرائيل وحزب الله، وذهب البعض لربط ما يجري بمرحلة ما بعد الضربات الجوية المعادية داخل سوريا!

لم يناقش حزب بارز مع حليف من نوعه أسماء النواب المرشحين على اللوائح في ظل استبعاد التغيير في الترشيحات.

يُؤكّد مصرفيون ان المسار التنازلي لسعر صرف الدولار، ماضٍ إلى مستقر معين، خلافاً للمعطيات التي سادت المرحلة السابقة.

نداء الوطن

بدأت القوى الأمنية في الجنوب التحقيق في شبهة سرقة 300 ألف دولار من منشآت النفط في الزهراني. ويتركّز البحث على موظف متوارٍ عن الأنظار ويعتقد أن هناك شريكاً له داخل المؤسسة.

تبين أن قرار مجلس الوزراء المتعلّق بتخصيص اعتمادات لإجراء العملية الانتخابية قد احتسب سعر صرف الدولار على أساس سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد ولم يتضمّن تخصيص أية اعتمادات لهيئة الإشراف على الانتخابات.

استغربت مصادر نقابية خطوة الضمان الاجتماعي الرامية إلى استبدال معاشات تقاعدية للمضمونين بتعويضات نهاية الخدمة، خاصة أن هذه الخطوة تصبّ في مصلحة المصارف التي ستتمكّن من تقسيط أموال الضمان المحتجزة لديها ضمن مدة 30 سنة على الأقل، وستؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية لهذه المعاشات التقاعدية.

البناء

قالت مصادر انتخابية إن جميع الأحزاب والجمعيات تلجأ لترشيح وجوه إعلامية برزت بقوة في أزمة السنتين الماضيتين، ومن ضمن هؤلاء تمّ حسم اسمين إعلاميين بارزين شابين في حزبين حليفين لحزب الله يقولان إن أمر ترشيحهما مؤجل أو غير مطروح

تقول مصادر دبلوماسية روسية إن أمر حسم الاتفاق النووي بصورة نهائيّة خلال عطلة الأسبوع تمهيداً لإعلان إنجازه يوم الاثنين لا يزال قائماً وإن الاجتماع غير المعلن بين وفدين إيراني وأميركي في مسقط قد تمّ رغم نفيه وكان ناجحاً

الجمهورية

رجح قريبون من مرجع سياسي ان يعيد ترشيح غالبية نوابه الحزبين الحاليين في الانتخابات المقبلة.

جزم مسؤول كبير أن لقاءه مع ممثل دولة كبيرة لم يتناول ملفأ مالياً حساساً يشمل الاوساط بكل مستوياتها.

يواظب مرجع مسؤول على التأكيد للقاصي والداني أن علاقته بجهة داخلية فاعلة متينه جداً، خلافاً لكل ما يشاع عن خلافات بينهما.

الأنباء

مسؤول رفيع يعلن موقفاً يتنافى وموقعه الرسمي الذي يجب أن يكون أكثر حرصاً على مرجعية الدولة.

ملف تفجيري سيبلغ الذروة الاسبوع المقبل في ظل الاصرار على الاستمرار باستغلال السلطة لمصالح فئوية.