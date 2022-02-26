أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ خفايا

سخر خبراء من تحليل قناة تلفزيونية عن تأمين بديل إسرائيلي لأوروبا عن الغاز الروسي عبر خط الغاز العربي الذي ينقصه فقط ‏قبول سورية بالتطبيع وبالتخلي عن روسيا وبالتفاهم مع تركيا. وقال خبراء هذا على طريقة زواج ابن جحا من بنت الملك والتفسير ‏واضح “سخافة وتذاكي منتحلي صفة‎”.‎

ـ كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن مناقشات العقوبات على روسيا وتمسّك ألمانيا بعدم حرمان موسكو من استخدام نظام السويفت خشية انقطاع ‏الغاز الروسي عنها طرح سؤالاً أميركياً هو: ماذا لو وضعت موسكو لاحقاً معادلة الغاز لأوروبا الغربية مقابل خروج أوروبا الشرقيّة ‏من الناتو؟

صحيفة الجمهورية

ـ سَبّب موقف مسؤول سابق بإحياء الجدل ضمن مجموعة حزبية على صلة بالاستحقاقات المقبلة وانتهى الى رفض موقفه‎.‎

ـ يعمل حزب فاعل على تنظيم التباعد والخلاف بين حليفين له في إحدى الدوائر الإنتخابية من دون تبلور نتائج ملموسة‎.‎

ـ طرحت أكثر من علامة استفهام حول توقيت الكشف عن إنجاز مهم ّ مرّت عليه أيام عدة

صحيفة اللواء

ـ همس

لم يتمكن فريق سياسي من تظهير اعتراضه على بيان الخارجية المندّد «بالاجتياح الروسي لأوكرانيا‎».‎

ـ غمز

تكاد الثقة تضعف كلياً بين أحد الأندية، وأبرز اللاعبين على ساحته السياسية ماضياً وراهناً‎.‎

ـ لغز

بدأت حلقة التشاور تضعف داخل حلقة وزارية لاعتبارات، بعضها سياسي وبعضها اتصالي، والآخر نفسي‎.‎

صحيفة نداء الوطن

ـ لوحظ أن برقية الرئيس ميشال عون، امس، للتهنئة بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية أتت بعد ثلاثة أيام على الذكرى التي ‏كرّست المملكة موعدها في 22 شباط. مع الإشارة إلى أن 25 شباط هو العيد الوطني لدولة الكويت‎.‎

ـ في حين تم انتقاد بيان وزارة الخارجية الرافض للحرب الروسية ضد أوكرانيا توقف المراقبون عند احتفاليات «حزب الله» والمحور ‏التابع له بـ»النصر الروسي السريع وبتغيير قواعد اللعبة في العالم وكسر الولايات المتحدة الأميركية»، مع التهديد بـ»أن يلاقي حلفاء ‏أميركا في المنطقة مصير أوكرانيا‎».‎

ـ تساءلت مصادر مراقبة عن الجهة التي تشتري الدولارات على سعر المنصة تطبيقاً للتعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان وقد ‏بلغت قيمتها أمس الأول وأمس 75 مليون دولار بينما كانت تبلغ نحو 50 مليوناً يومياً، مع الإشارة إلى أن بعض فروع المصارف لا ‏تتم فيها أي عمليات أو عمليات لا تتخطى العشرة آلاف دولار‎.‎

الأنباء

غض طرف رسمي

غض طرف رسمي عن موقف دبلوماسي أثار بلبلة ما أوحى بقبول ضمني بما صدر‎.‎

ايحاءات وكواليس

حقيقة الموقف حيال خطة قطاع حيوي لا تزال مبهمة وايحاءات كثيرة حول ما يجري في الكواليس‎.‎