أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يُنقل وفق معلومات أوروبية مؤكدة بأنّ الفيلق الخامس التابع لجيش في دولة مجاورة انتقل للقتال الى جانب الروس في حربهم القائمة مع أوكرانيا.

بعد خلاف بين وزير الصناعة واحدى الجمعيات التي تنظم المعارض والمؤتمرات حول تنظيم زيارة وفد عراقي الى لبنان ارسلت الاخيرة الى الوزارة كتابا تنسحب منه من البروتوكول الموقع بين الطرفين في ظل شكوى من تعامل الوزير مع الشركة بشكل مهين وفق مصادرها.

سرب امس خبر تعيين الوزيرة السابقة غادة شريم عطا رئيسة لمجلس ادارة تلفزيون لبنان لكن القرار لم يسلك طريقه في مجلس الوزراء.

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الجمهورية

ألغى أحد رؤساء الهيئات المستقلة مشاركته في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لأسباب لم يكشف عنها.

تفاجأ نائب سابق بترشّح إبن شقيق نائب سابق في إحدى دوائر الشمال على لائحة تيار سياسي مناهض للعهد.

سأل وزير حقيبة سيادية رداً على أسباب اتخاذ لبنان موقفاً ضد روسيا: أين هي مصالح لبنان المشتركة مع روسيا؟

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اللواء

طالت العقوبات الأميركية على روسيا شخصيات لبنانية على علاقات متينة بها، إذ تبيَّن أن أموالهم في المصارف الروسية ذهبت مع ريح العقوبات الجارية!

يدور نقاش صامت لدى جهات حزبية وسياسية حول خيارات الترشيح واعتبارات الأفضليات لدى القوى السياسية!

أصر رئيس تيّار معارض على تسمية وزير لمقعد خلا باستقالة وزير آخر محسوب عليه، لإعتبارات تتعلق بعدم إلقاء الإعلام الرسمي بأيدي فريق العهد في أيامه الأخيرة!

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نداء الوطن

قالت مصادر متابعة إنه لو كان رد الوسيط الأميركي هوكشتاين إيجابياً لكان تم تظهيره فوراً. بينما درْس هذا الرد يعني أن الطرح الإسرائيلي سيّئ ولن يحتمله العهد بعد التنازل عن الخط 29 إلى الخط 23.

هناك شبه اعتقاد بأن الغاز المصري لن يصل إلى لبنان ليس فقط بسبب الخوف من العقوبات الأميركية بل أيضا لأن من مصلحة مصر بيعه إلى أوروبا بأسعار أفضل نتيجة الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

يشكو رئيس الحكومة من وزير خدماتي بسبب سوء إدارته قطاعاً حيوياً متباهياً بأن أهم إنجازاته تأمين المازوت لتسيير محطات هذا القطاع.

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الأنباء

ملف كاد يكون تفجيرياً في الأسابيع الماضية تم تمريره بهدوء وكأنه لم يكن موضع خلاف كبير.

تساؤلات كبيرة لا تزال تُطرح حول خطوة اجتماعية من المرتقب أن تبصر النور وحول المستفيدين منها.

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البناء

قالت مصادر روسية إن الحكومة ستقوم بتشغيل كل المؤسسات الغربية التي اوقفت اعمالها دون تحديد وضعها القانوني، ومنها الطائرات المستأجرة وإن تسديد الديون الروسية العامة والخاصة سيتم بالروبل و إن قرار عدم الارتهان للسوق الأوروبية في الغاز والنفط قد اتخذ وسينفذ تدريجياً.

تقول مصادر على صلة بالدراسات الانتخابية إن عودة كتلة التيار الوطني الحر لتشكيل الكتلة الأكبر نيابياً اصبح مرجحاً، رغم تراجع حجم الكتلة، لكن مع تراجع منافسيها اكثر حيث يرجح ان تنال 15 – 18 مقعداً بينما أكبر منافسيها سينال 11 – 14 مقعداً.