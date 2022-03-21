أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يعتبر أحد السياسيين البارزين أن عدداً من البرامج التلفزيونية يساهم في حال الاحتقان السائدة، وبعضها مطلوب لتصفية حسابات سياسية.

يؤكد نائب بارز أن وجود مرجعيتين سياسيتين على متن طائرة واحدة كانت متجهة الى باريس، هو محض صدفة وحصلت بينهما مجاملات وحديث اجتماعي، واثارة عناوين سياسية عامة.

يتحدث ناشطون عن مرشح من ضمن قوى التغيير يتصرف بفوقية ولا يقبل اي انتقاد بل يرد عليه بكلام جارح مدعيا ان لديه نحو 40 الف صوت.

الجمهورية

تقرّ جهات مسؤولة أن اتفاقاً وخطة أساسيين للنهوض لن يُقرّا قبل الإنتهاء من الإستحقاق الإنتخابي.

يؤكد مرجع روحي أنه كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة هيئة زمنية تابعة لطائفته.

توسّعت دائرة الشكوك في إمكان حصول بعض التعيينات الإدارية بسبب الخلافات المستحكمة بين مسؤولين عنها.

اللواء

تصطدم مساعي توحيد “اللوائح السيادية” في أكثر من دائرة إنتخابية بعقبات لها طابع فردي وتنافسي بين مرشحي الصف السياسي الواحد!

تدور معارك صامتة بين مرشحي تيار سياسي ناشط على نفس اللائحة، وذلك في إطار التطاحن لكسب الأصوات التفضيلية وتجنّب كلٍّ منهم تجرُّع كأس الهزيمة!

ينوي مرجع بارز إجراء تغييرات في مناصب قيادية قضائية ضمن إجراءات أخرى لوقف تداعيات المعركة المحتدمة بين القضاء والمصارف!

نداء الوطن

توقع مراقبون ان تعمد القاضية غادة عون الى تجزئة وفصل الملفات المنسوبة الى رجا سلامة، بهدف الحؤول دون إحالة كامل الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان وبالتالي الاستمرار بالتحقيقات معه في كل ملف على حدة.

حضّرت دوائر السراي الحكومي مسودة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة وتطوير بعضها ودمج البعض الآخر، ومن المتوقع ان يُعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة.

يقال ان الدائرة الثانية في الشمال (طرابلس، الضنية، المنية) ستشهد على الأغلب تشكيل لائحتين قريبتين من أجواء “المستقبل” و”العزم”.

الأنباء

تسعى ماكينة إعلام الممانعة إلى تكرار دسّ تقارير او تصاريح تزعم وجود خلاف كبير بين حزبين يجمعهما تفاهم انتخابي.

ترك الحضور الشعبي الاستثنائي الذي شهدته المختارة أمس الأول قلقاً لدى خصمين معنيّين، اللذين عبّرا عن ذلك كل منهما بطريقة مختلفة.

البناء

تعتقد مصادر أمنية أن الفراغ والفوضى هما الطريق الوحيد لتأجيل الانتخابات النيابية لأنه لم يعد ممكناً تمديد ولاية مجلس النواب لوجود شرط مقابل لذلك بتمديد ولاية رئيس الجمهورية للمدة ذاتها، وهو ما لا يلقى أي قبول داخلي أو خارجي ويحتاج الى آليات دستورية ونصاب يصعب توفيرهما.

تؤكد مصادر عسكرية روسية أن خطة العمليات في أوكرانيا تعتمد خطة زمنية لعشرة أسابيع وهي تسير بدقة وتتضمن حسم أمر مدينة كل أسبوع بعد أسبوعين للتموضع والتقرّب من كييف وبعد خورسين بدأ أسبوع ماريوبيل. وتعتقد ان 9 أيار عيد النصر على النازية قد يكون موعداً أولياً لنهاية العملية.