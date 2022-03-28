أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ كواليس
تساءلت مصادر إعلامية روسية عن درجة الفبركة التي وقعت فيها قناة الجزيرة عندما بقيت ليومين تعدّ التقارير والخرائط حول نجاح الجيش الأوكراني بفرض تراجع بعمق 70 كلم على القوات الروسيّة. وهذا يعني 20 كلم داخل الحدود الروسية.
ـ خفايا
قالت مصادر إحصائية انتخابية إن تشكيل اللوائح القائم على السعي لزيادة الحاصل الانتخابي بمرشحين دون منحهم الأمل بالفوز أدى الى انسحاب عدد من المرشحين، خصوصاً في دوائر كسروان جبيل والشوف عاليه وبعلبك الهرمل وبيروت الأولى والثانية.
صحيفة الجمهورية
ـ شَكا مواطنون مسيحيون من إقدام مرشح في منطقة بعلبك – الهرمل على غير لائحة “الثنائي” على وضع يده على مليوني متر أرض مزروعة ومفروزة واستثمارها خلافاً للقانون في بلدات: شعت، ريحا، مقنه وإيعات.
ـ بعد توقّف لأيام عدّة عادت شركات تتولّى قطاعاً حيوياً الى عملها صباح أمس من دون أي ضجيج.
ـ إنكشف اسم مَن يقف خلف افتراءات إعلامية وحملة فاشلة ضد مرشح بارز.
صحيفة اللواء
ـ حرص قطب سياسي بيروتي على عدم الخوض في تشكيل اللوائح الإنتخابية في بيروت مؤكداً لمراجعيه من المرشحين أن قرار عزوفه يشمل كل تفاصيل الشأن الإنتخابي تاركاً حرية العمل للعناصر الشبابية!
ـ لاحظ زوار مرجع رسمي عدم إغفال إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية في “اللحظة الأخيرة” إذا إقتضت مفاجآت الأحداث الداخلية أو التطورات المتلاحقة في الحرب الأوكرانية وإنعكاساتها السلبية على الإقليم!
ـ تردد أن وزير الخارجية الإيراني عرض على المسؤولين اللبنانيين إستعداد بلاده لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية بأسعار تشجيعية وصولاً إلى بناء معامل لتوليد الكهرباء!
صحيفة النهار
ـ عُلم أن لقاءً عُقد في عاصمة مجاورة بين رئيس دولتها ومرجعية دينية لبنانية، بترتيب ومساع من صديق لرئيس هذه الدولة، ما أثار حفيظة حزب بارز ممانع حليف أساسي لايران.
ـ يعتزم مرجع سياسي اعلان لوائح في الجبل، والبرنامج الانتخابي مطلع الشهر المقبل.
ـ اعترفت أوساط “ممانعة” انها فوجئت بمؤشرات متعاقبة لتقارب غير محسوب بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل على خلفية اتخاذهما مواقف موحدة من ملفات امنية وسيادية أساسية قد تؤسس مجددا لصفحة جديدة.
– تلقى مدير عام ادارة المناقصات جان العلية أكثر من نصيحة بعدم المشاركة في المناظرة التلفزيونية مع وزيري التيار ولكنه مصر على المشاركة.
صحيفة نداء الوطن
ـ تلقت وسائل إعلام مرئية مبالغ مالية ضخمة ومن مصادر داخلية وخارجية مختلفة على سبيل دعمها استباقاً للانتخابات النيابية.
ـ تبين ان وزارة العمل قد نشرت على موقعها الالكتروني دراسة قانونية حول امكانية إعادة مياوم ملاحق بقضايا جنائية لوظيفته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ تسعى هيئة ادارة قطاع البترول الى نقل مبالغ بقيمة 500 ألف دولار والمخصصة للتدريب في العقد الموقع مع شركة توتال الى موازنة الهيئة لتخصيصها كمصارفات ومخصصات للاعضاء والعاملين في الهيئة.
صحيفة الأنباء
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خيار مفصلي
نائب حالي أمام خيار مفصلي بين البقاء في لائحة تيار سياسي أو الانسحاب أو حتى الانضمام للائحة المنافسة.
*قرار بالدعم
يُنتظر أن يحسم نائب طرابلسي قراره بشأن دعم احد المرشحين على لائحته تماشياً مع رغبة زعيم شمالي، لتحدد اللوائح المنافسة توجهاتها.