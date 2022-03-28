أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ كواليس‎

تساءلت مصادر إعلامية روسية عن درجة الفبركة التي وقعت فيها قناة الجزيرة عندما بقيت ليومين تعدّ التقارير ‏والخرائط حول نجاح الجيش الأوكراني بفرض تراجع بعمق 70 كلم على القوات الروسيّة. وهذا يعني 20 كلم ‏داخل الحدود الروسية‎.

ـ خفايا‎

قالت مصادر إحصائية انتخابية إن تشكيل اللوائح القائم على السعي لزيادة الحاصل الانتخابي بمرشحين دون ‏منحهم الأمل بالفوز أدى الى انسحاب عدد من المرشحين، خصوصاً في دوائر كسروان جبيل والشوف عاليه ‏وبعلبك الهرمل وبيروت الأولى والثانية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ شَكا مواطنون مسيحيون من إقدام مرشح في منطقة بعلبك – الهرمل على غير لائحة “الثنائي” على وضع يده ‏على مليوني متر أرض مزروعة ومفروزة واستثمارها خلافاً للقانون في بلدات: شعت، ريحا، مقنه وإيعات‎.

ـ بعد توقّف لأيام عدّة عادت شركات تتولّى قطاعاً حيوياً الى عملها صباح أمس من دون أي ضجيج‎.

ـ إنكشف اسم مَن يقف خلف افتراءات إعلامية وحملة فاشلة ضد مرشح بارز‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ حرص قطب سياسي بيروتي على عدم الخوض في تشكيل اللوائح الإنتخابية في بيروت مؤكداً لمراجعيه من ‏المرشحين أن قرار عزوفه يشمل كل تفاصيل الشأن الإنتخابي تاركاً حرية العمل للعناصر الشبابية‎!

ـ لاحظ زوار مرجع رسمي عدم إغفال إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية في “اللحظة الأخيرة” إذا إقتضت مفاجآت ‏الأحداث الداخلية أو التطورات المتلاحقة في الحرب الأوكرانية وإنعكاساتها السلبية على الإقليم‎!

ـ تردد أن وزير الخارجية الإيراني عرض على المسؤولين اللبنانيين إستعداد بلاده لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية ‏بأسعار تشجيعية وصولاً إلى بناء معامل لتوليد الكهرباء‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ عُلم أن لقاءً عُقد في عاصمة مجاورة بين رئيس دولتها ومرجعية دينية لبنانية، بترتيب ومساع من صديق لرئيس ‏هذه الدولة، ما أثار حفيظة حزب بارز ممانع حليف أساسي لايران‎.

ـ يعتزم مرجع سياسي اعلان لوائح في الجبل، والبرنامج الانتخابي مطلع الشهر المقبل‎.

ـ اعترفت أوساط “ممانعة” انها فوجئت بمؤشرات متعاقبة لتقارب غير محسوب بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل ‏على خلفية اتخاذهما مواقف موحدة من ملفات امنية وسيادية أساسية قد تؤسس مجددا لصفحة جديدة‎.‎

– تلقى مدير عام ادارة المناقصات جان العلية أكثر من نصيحة بعدم المشاركة في المناظرة التلفزيونية مع وزيري التيار ولكنه مصر على المشاركة.

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تلقت وسائل إعلام مرئية مبالغ مالية ضخمة ومن مصادر داخلية وخارجية مختلفة على سبيل دعمها استباقاً ‏للانتخابات النيابية‎.

ـ تبين ان وزارة العمل قد نشرت على موقعها الالكتروني دراسة قانونية حول امكانية إعادة مياوم ملاحق بقضايا ‏جنائية لوظيفته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي‎.

ـ تسعى هيئة ادارة قطاع البترول الى نقل مبالغ بقيمة 500 ألف دولار والمخصصة للتدريب في العقد الموقع مع ‏شركة توتال الى موازنة الهيئة لتخصيصها كمصارفات ومخصصات للاعضاء والعاملين في الهيئة‎.‎‎

صحيفة الأنباء

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‎خيار مفصلي

نائب حالي أمام خيار مفصلي بين البقاء في لائحة تيار سياسي أو الانسحاب أو حتى الانضمام للائحة المنافسة‎.‎

‎‎*‎قرار بالدعم

يُنتظر أن يحسم نائب طرابلسي قراره بشأن دعم احد المرشحين على لائحته تماشياً مع رغبة زعيم شمالي، لتحدد ‏اللوائح المنافسة توجهاتها‎.‎