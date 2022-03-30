أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
يقول أحد المقرّبين من مرجع رئاسي، إنه خلال أيام معدودة يحسم الاستحقاق الانتخابي إمّا تأجيلاً لأيلول لجملة اعتبارات تقنيّة وسواها، وإمّا ستحصل في موعدها
وزعت بعض الأحزاب موفديها الى دول الاغتراب، من نواب وقياديين للتجييش وتلقي الدعم، بعدما قام ممثّلوهم في أكثر من دولة بترتيب لقاءات مع محازبيهم ومناصريهم.
صدر مرسوم بإلغاء مكتب السياحة في باريس التابع لوزارة السياحة اللبنانية
ألغت وزارة الداخلية مراكز اقتراع اللبنانيين المقيمين في دولة أوكرانيا بسبب الحرب القائمة بالمرسوم الرقم 8954.
صحيفة نداء الوطن
تردّد ان هناك توافقاً حصل على رفع سن التقاعد الى 68 عاماً مما يؤجل الكثير من الاستحقاقات على المالية العامة. ولا يستبعد ان يطرح القرار في الحكومة قريباً.
إعراب الوزيرة ندى البستاني عن “التأسف لغياب معظم المدعوين عن مناظرة الكهربا برغم حرصنا انو تكون مباشرة ومنقولة عوسائل الاعلام…” اعتبر بمثابة تهرّب من المواجهة التي كان مدير عام المناقصات الدكتور جان العلية أكد المشاركة فيها.
فسرت جهات متابعة سحب النائب السابق سليم كرم ترشيحه بأنه نتيجة إدراكه صعوبة فوزه وسألت عن الإتجاه الذي يمكن أن تذهب إليه الأصوات المؤيدة له في دائرة زغرتا وعن المرشح الذي يمكن أن يحل محله في لائحة المرده.
صحيفة اللواء
تمرّ العلاقة بين مرجعين بفتور، كاد يطيح بالحكومة أكثر من مرّة، لولا التدخلات الضامنة لعملية التأليف منذ أيلول الماضي!
كشف خبير نفطي أن الشركات والمحطات تتبادل الأدوار، ليس فقط لزيادة أسعار المحروقات، بل لجني أرباح طائلة في “الوقت الميت”..
ما زالت الخلافات بين طرفين، لديهما تفاهمات انتخابية، تعيق الاتفاق على توجُّه موحَّد لإنقاذ مؤسسة وطنية تعليمية من المخاطر التي تواجهها..
صحيفة البناء
كواليس
قالت مصادر روسية إن سبب التبدّل في الموقف الأوكراني التفاوضيّ هو المأزق الأوروبي في ملف الغاز والدفع بالروبل الذي ترجم ضغوطاً على الأوكرانيين للوصول الى حل سياسيّ يبرر رفع العقوبات والعودة إلى الوضع السابق، بينما كانت الضغوط سابقاً عكسيّة لمنع الحل بوهم تأثير العقوبات..
خفايا
أكدت جهات مطلعة أنّ الحملة التي سبقت ورافقت وتلت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الفاتيكان تمّ تمويلها من جهة حزبية، وأنّ موقعاً معروفاً مموّلاً من دولة عربية استكتب صحافياً يدّعي معرفته القديمة بالرئيس عون وقربه من بكركي ويشهر عداءه للثنائي الشيعي للنيل من رئيس الجمهورية بكلمات لاذعة.
صحيفة الأنباء
*خلافات
خلافات بين قوى سياسية في فريق محدد لا تزال تعيق اعلان لوائحها الانتخابية.
*تشتت
التشتت هو سمة قوى دخلت المعترك السياسي حديثاً وتفقد حظوظاً يمكن ان تحالفها إذا ما توحدت.