أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار

يقول أحد المقرّبين من مرجع رئاسي، إنه خلال أيام معدودة يحسم الاستحقاق الانتخابي إمّا تأجيلاً لأيلول لجملة ‏اعتبارات تقنيّة وسواها، وإمّا ستحصل في موعدها

وزعت بعض الأحزاب موفديها الى دول الاغتراب، من نواب وقياديين للتجييش وتلقي الدعم، بعدما قام ممثّلوهم ‏في أكثر من دولة بترتيب لقاءات مع محازبيهم ومناصريهم‎.‎

صدر مرسوم بإلغاء مكتب السياحة في باريس التابع لوزارة السياحة اللبنانية

ألغت وزارة الداخلية مراكز اقتراع اللبنانيين المقيمين في دولة أوكرانيا بسبب الحرب القائمة بالمرسوم الرقم ‏‏8954‏‎.‎

صحيفة نداء الوطن

تردّد ان هناك توافقاً حصل على رفع سن التقاعد الى 68 عاماً مما يؤجل الكثير من الاستحقاقات على المالية ‏العامة. ولا يستبعد ان يطرح القرار في الحكومة قريباً‎.‎

إعراب الوزيرة ندى البستاني ‏ عن “التأسف لغياب معظم المدعوين عن مناظرة الكهربا برغم حرصنا انو تكون ‏مباشرة ومنقولة عوسائل الاعلام…” اعتبر بمثابة تهرّب من المواجهة التي كان مدير عام المناقصات الدكتور ‏جان العلية أكد المشاركة فيها‎.‎

فسرت جهات متابعة سحب النائب السابق سليم كرم ترشيحه بأنه نتيجة إدراكه صعوبة فوزه وسألت عن الإتجاه ‏الذي يمكن أن تذهب إليه الأصوات المؤيدة له في دائرة زغرتا وعن المرشح الذي يمكن أن يحل محله في لائحة ‏المرده‎.‎

صحيفة اللواء

تمرّ العلاقة بين مرجعين بفتور، كاد يطيح بالحكومة أكثر من مرّة، لولا التدخلات الضامنة لعملية التأليف منذ ‏أيلول الماضي‎!‎

كشف خبير نفطي أن الشركات والمحطات تتبادل الأدوار، ليس فقط لزيادة أسعار المحروقات، بل لجني أرباح ‏طائلة في “الوقت الميت‎”..‎

ما زالت الخلافات بين طرفين، لديهما تفاهمات انتخابية، تعيق الاتفاق على توجُّه موحَّد لإنقاذ مؤسسة وطنية ‏تعليمية من المخاطر التي تواجهها‎..‎

صحيفة البناء

كواليس

قالت مصادر روسية إن سبب التبدّل في الموقف الأوكراني التفاوضيّ هو المأزق الأوروبي ‏في ملف الغاز والدفع بالروبل الذي ترجم ضغوطاً على الأوكرانيين للوصول الى حل سياسيّ ‏يبرر رفع العقوبات والعودة إلى الوضع السابق، بينما كانت الضغوط سابقاً عكسيّة لمنع ‏الحل بوهم تأثير العقوبات‎..‎

خفايا

أكدت جهات مطلعة أنّ الحملة التي سبقت ورافقت وتلت زيارة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون إلى الفاتيكان تمّ تمويلها من جهة حزبية، وأنّ موقعاً معروفاً مموّلاً من دولة ‏عربية استكتب صحافياً يدّعي معرفته القديمة بالرئيس عون وقربه من بكركي ويشهر عداءه ‏للثنائي الشيعي للنيل من رئيس الجمهورية بكلمات لاذعة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎خلافات

خلافات بين قوى سياسية في فريق محدد لا تزال تعيق اعلان لوائحها الانتخابية‎.‎

‎*‎تشتت

التشتت هو سمة قوى دخلت المعترك السياسي حديثاً وتفقد حظوظاً يمكن ان تحالفها إذا ما توحدت.