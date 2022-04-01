أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تركز جهات سياسية متنية على احد المرشحين الجدد لتشويه سمعته في محاولة لخدمة مرشح اخر من الطائفة عينها.

لم تؤد حركة الاتصالات بين السيدة ميريام سكاف والدكتور عيد عازار الى اي تعاون انتخابي كما روج قبل مدة.

ينقل، بأن ارتياحاً ظهر في الأيام الماضية لدى حزب قديم في الجبل، على خلفية مواقف رئيسه وزعيمه، وكذلك، من خلال مواقف نائب مستقيل، تماهت مواقفه وتناغمت مع رئيس الحزب.

قال خبير انتخابي ان الخطاب الذي يركز على فصل القاعدة الشيعية عن الثنائي الاكثر تمثيلا في الطائفة يؤدي عكس ما يطمح اليه اصحابه.

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الجمهورية

أثار كلام مسؤول حزب كبير حول “إنجاح الحلفاء” حفيظة عدد من كوادر الحزب المذكور الذين أبدوا اعتراضات علنية على هذا التوجّه.

نُقل عن مرجع سياسي قلقه من خطوات تُحضّر في حق موظف كبير من شأنها أن ترتد بسلبيات كبرى على كل المستويات.

يُرجّح حزب فاعل فوزه على الأقل بـ 4 أو 5 نواب جدد كحلفاء له من طائفة ثانية.

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اللواء

دقق معنيون بأسماء المنسحبين من الانتخابات، فتبيَّن أن بقاء مرشحين محسوبين على لائحة بقاعية قوية، يزيد الحسم المرتقب انتظاراً صعباً..

رفض مرجع نيابي استقبال نائب طامح، فصعَّد الأخير من خطابه، بانتظار النتائج في صناديق الإقتراع.

تكثَّف التنسيق، من دون الإعلان عن ذلك، لإفشال مخطط يستهدف تحالفاً قائماً منذ سنوات في المنطقة، بدءًا من عاصمة قريبة.

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نداء الوطن

تردّد أن تحديد قيمة كفالة إخلاء سبيل رجا سلامة بـ500 مليار ليرة أي ما يعادل 25 مليون دولار تقريباً مردّه إلى أن الأوراق الموجودة في الملف لا تشكل مادة مقنعة للإتهام، وإلى أن القاضي منصور رفع القيمة إلى هذا الحد الذي لم يشهد له القضاء اللبناني مثيلاً من قبل حتى لا يُتَّهم بأنه تساهل مع الموقوف رجا سلامة طالما أن القضية سقفها سياسي.

سئل مرشح من “التيار الوطني الحر” عمّا إذا كان سيصوّت للرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي في حال فوزه فنفى ذلك نفياً قاطعاً وأكد: أكيد لأ.

إعتبرت مصادر وزارية أن إقدام الحرس الجمهوري على تفرقة تجمع أساتذة الجامعة اللبنانية بالقوة، يحمل رسالة سياسية من العهد بوجوب الالتزام بسلة تعيينات العمداء كما يريدها “التيار الوطني الحر” وعلى رأسها تعيين الوزيرة السابقة غادة شريم في منصب عمادة كلية الآداب.

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الأنباء

وزير سابق يردّد أنه لم يقبل طلب رئيس حزبه للترشح للنيابة لأنه لا يريد أن يصبح مرشحاً سابقاً.

حزب فاعل يواجه جملة تناقضات انتخابية بين القوى المنتمية إلى محوره السياسي، ما يضطره لتدخل حاسم في أكثر من دائرة مع اقتراب انتهاء موعد تسجيل اللوائح.

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البناء

قال خبير اقتصادي إن رهان بعض الدول الأوروبية على الاستغناء عن شراء الغاز من روسيا يذكرنا بإعلان الرئيس سعد الحريري بإمكان لبنان الاستغناء غن العبور التجاري من سورية بالاعتماد على النقل الجويّ، ولأن الجغرافيا ديكتاتور كما يقول نابوليون، فقدّر الجيران مبدأ الشفاعة والأفضليّة.

قال خبير عسكري إن توازن المعادلة العسكرية الروسي الجديد يعتمد على حصار المدن برؤوس جسور بعيدة عن الاحتكاك المباشر وممارسة السيطرة بالنار من الجو والبحر والبر لتدمير أية بنى تحتية عسكرية وأية مستودعات سلاح ووقود، بينما روسيا لن تكون تحت النار الأوكرانية؛ والزمن لصالح موسكو.

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