أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

كشف مرجع سياسي أنّ مشروع مطروحا قانون حساساً مطروحاً للبت به، سيُرحَّل الى ما بعد الإنتخابات النيابية وربما الرئاسية أيضاً.

تتوقع مصادر متابعة أن تُخلّف الإنتخابات النيابية مزيداً من التداعيات في أحد الاحزاب العريقة غداة الإستحقاق .

نائب حزبي سابق في دائرة الشمال الثالثة سيكون له موقف من الإنتخابات قد يدعو فيه مؤيّديه واصدقاءه للتصويت لإحدى اللوائح غير المدعومة من حزبه.

اللواء

إعتبر مسؤول بارز أن الإتصال الهاتفي للسفير السعودي وليد بخاري بالرئيس السنيورة يتجاوز المناسبة الرمضانية ويحمل بأبعاده علامات سياسية ذات مغزى!

يردد قطب سياسي مخضرم في مجالسه أن كلام رئيس الجمهورية عن عدم مغادرته الرئاسة قبل أن يُسلّم كل الفاسدين للقضاء، يحتاج التمديد لعون عهدين متتالين على الأقل!

أفلحت مساعٍ حزبية في تطويق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة والحفاظ على الحد الأدنى من التعاون بينهم لتمرير الفترة التي تسبق الإنتخابات، في حال حصلت في 15 أيار المقبل!

نداء الوطن

يتقاضى العاملون في التعليم المهني والتقني مبلغ 180 دولاراً اميركياً بالاضافة الى بدل النقل، ليصبح راتب الأستاذ المهني في الفندقية ضعفي راتب الأستاذ في كلية الطب في الجامعة اللبنانية.

تقوم جهات نافذة في وزارة الداخلية والبلديات بتوزيع أذونات وتراخيص استثمار ونقل ستوكات ومحافر وكسارات من دون مراعاة الشروط البيئية ومن دون الالتزام بالشروط المالية والقانونية.

يتردد أن المديرية العامة للنفط تعمد الى التحايل على آلية تسليم مادة المازوت الموضوعة من قبل مصرف لبنان التي تفرض التسديد النقدي الجزئي، من خلال سحب المادة باسم بعض مؤسسات المياه والبلديات من الشركات المستوردة للنفط مقابل شيكات، لتعود وتسلمها الى أصحاب مولدات وصغار التجار، ثم تعمد المديرية الى مطالبة مصرف لبنان بتسييل الشيكات من حسابها لديه.

الأنباء

تبين أن المصلحة الانتخابية المباشرة لرئيس تيار سياسي تتقدم على كل مصالح الجهات التي تتحالف معه.

بعد محاولة فريقين ممانعين الإيحاء بأنهما أصحاب الكلمة الطولى في تحالفٍ انتخابي، جاءت الوقائع لتدحض ذلك وتؤكد خضوعهما لقرار حزب فاعل.

البناء

تقاطعت تعليقات صحف ومواقع أميركية عند وقوع الاستخبارات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً في الفشل عن توقع خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين على الأقل، الأولى في فرض اعتماد الروبل لبيع الغاز لأوروبا، والثانية في تموضع قواته حول كييف بما يشبه الانسحاب الجزئيّ.

قال خبراء عسكريون إن مشهد التصعيد الذي كان محوره اليمن خلال شهور ماضية سينتقل إلى فلسطين وإن محور المقاومة الذي خرج منتصراً بتحقيق شروط اليمن برفع الحصار سيحصد نصراً مشابهاً بعد جولات تصعيد فلسطينية برفع حصار مشابه عن غزة.