أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

وصف مصدر متابع لملف الكهرباء قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 6 نيسان 2022 الذي أقر خطة الكهرباء ويتعلق بإجراء مفاوضات لبناء معامل الطاقة وعدم اعتماد القواعد القانونية بالسقطة المريبة.

توقف عدد من المصارف عن تطبيق التعميم 161 بحجة ان مصرف لبنان لا يؤمن السيولة الكافية من الدولارات على منصة صيرفة.

تقوم احدى وسائل الاعلام المقربة من الممانعة بالتشويش على نائب مستقيل ومرشح في الجبل مما يعطيه دعماً اضافياً كما يقول المحازبون والأنصار في حزب قديم.

بدأت وفود حزبية تزور جبل العرب لوضع الترتيبات حول اقتراع السوريين الذين يملكون الجنسية اللبنانية، وتأمين كل مستلزمات قدومهم الى لبنان.

الجمهورية

شهدت الساعات الماضية نزالاً بين مسؤول كبير ونقابي على خلفية السباق بين من يُعلن أولاً عن إنجاز غذائي.

يؤكد فريق سياسي أن تشكيلات يُخيطها رئيس تيار ويلبسها الوزير المعني لن تمرّ.

تقول مصادر مطلعة إن التطورات الإقليمية والدولية قد تؤدي الى حراك إيجابي واضح قريب من دول تجاه لبنان.

اللواء

ما تزال فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان تشكل نقطة تجاذب بين الرئاسات، فتارة يتصاعد الموقف، وتارة يخفت بإنتظار ملامح تطورات إيجابية في المنطقة!

يتخوف مقربون من مرجع حكومي من أن يؤدي إضراب موظفي القطاع العام إلى إرجاء أو تعطيل الانتخابات منتصف الشهر المقبل.

وضَّحت بعض المصارف التي “تمرَّدت” على تعميم حاكم مصرف لبنان، بخصوص تمكين الموظف أو المتقاعد من سحب كامل راتبه المحوّل من وزارة المال، تحت خلفية الخوف من الملاحقات القضائية.

نداء الوطن

تواجه لائحة “التيار الوطني الحر” في عكار خلافات تؤخّر إعلانها، ويحاول المرشح السني محمد يحي فرض شروطه في كل اتجاه، ويتردّد أن حزب “البعث” لن يصوت لها بعدما تم استبعاد مرشحه عمار الأحمد ولن تحصل اللائحة على أكثرية الأصوات العلوية.

خف حديث “التيار الوطني الحر” عن القانون الأرثوذكسي بعد ارتهانه إلى الأصوات الشيعية التي سيضخّها له “حزب الله” بحيث يمنّي النفس بالحصول على ستة مقاعد مسيحية بأصوات شيعية.

بدأ “بعض المصارف التجارية” الاتصال بالشركات التي قامت بإيداع عملة لبنانية في وقت سابق في سبيل الحصول على دولارات لاحقاً على أساس سعر منصة “صيرفة”، لإبلاغها ضرورة الحضور لاستعادة أموالها التي وضعتها بالليرة.

الأنباء

يغتنم مرشح ممانع فرصة مناسبات اجتماعية بهدف إظهار نفسه في موقع متقارب من حزب سياسي عريق.

مرشح نيابي حديث الدخول إلى عالم السياسة في أحد دوائر جبل لبنان الشمالي يعاني من أزمة نمطية الصورة التي تسوّق له بشكل سلبي تماما.

البناء

قالت مصادر روسية إن التصويت العربي على تعليق عضويّتها في مجلس حقوق الإنسان توزّع بين الرفض وهو الصداقة كسوريا والجزائر أو الامتناع وهو الحياد وهو خيار12 دولة منها السعودية ومصر أو الغياب وهو عدم العداء حال 5 دول منها لبنان والصومال.

تصف مصادر مالية التوصل للاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدوليّ بإعلان نيات غير مكتمل بنيّة تأجيل البتّ بالتفاصيل لما بعد الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة ومنح جرعة دعم معنوية للبنان عبر إعلان نية دعم لبنان دون وجود أي جدول زمني لالتزامات متبادلة واضحة.