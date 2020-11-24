أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ تداول اعلاميون رسالة من احد اصحاب المواقع تتضمن تهديد من لم يقف الى جانبه اثناء توقيفه بتهمة تزوير بطاقات صحافية وبيعها علما انه لم يخضع للمحاكمة بل اطلق بعد ايام.
ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إطلاق أحد موقوفي حادثة البساتين، والذي أدى إلى تصعيد من رئيس الحزب الديمقراطي وحزبه، ما يؤكد استمرار ذيول هذه الحادثة ورواسبها وفشل اللجنة الثلاثية التي شُكّلت لمعالجة وضع البيت الدرزي.
ـ يقول أحد النواب العائدين من دولة خليجية إنّ ما سمعه من أصدقائه الخليجيين وما يُكتب في بعض الإعلام يؤكد على تحوّلات جذرية ستحصل على صعيد علاقة لبنان بالخليج، والمخاوف من أن ترتد سلباً على الاقتصاد اللبناني.
صحيفة الجمهورية
ـ يقول مسؤولون في تيار بارز إن سبب عرقلة تأليف الحكومة هو أن همّ المعرقلين الوحيد هو الحصول على حصص رغم إنكارالجميع ذلك.
ـ دار خلاف داخل مجلس مالي ونقدي حول إمكان رفع الدعم عن سلعة حيوية للمواطنين مؤثرة في حياتهم اليومية.
ـ تستغرب لجان الأهل في المدارس آلية توزيع الهبة الفرنسية إلى أهالي الطلاب لأنها لا تذهب فقط للعائلات الأكثر فقرا.
صحيفة اللواء
ـ تدقق جهات دولية في الأسباب الحقيقية لإقدام شركة التدقيق الجنائي على إنهاء العقد مع لبنان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان!
ـ فوجئ قطب سياسي بالحملة التي استهدفت الفئة السياسية، التي ينتمي إليها، ويتجه لإتخاذ إجراءات!
ـ تسود مخاوف لدى ما تبقى من رعايا سفارات من شهرين صعبين، ينتظران لبنان!
صحيفة نداء الوطن
ـ لا يزال مسؤول معني بالأزمة الاقتصادية والمالية يتابع في باريس دقة ما لديه من أرقام، بطلب من الفرنسيين.
ـ يتردد أنّ تحركاً أوروبياً حول لبنان يجري التحضير له مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعلان التبني الأوروبي للمبادرة الفرنسية وإعطائها دفعاً دولياً ضاغطاً لتأليف الحكومة.
ـ تبدي أوساط اللجان والخبراء في مصلحة الريجي في الشمال، امتعاضاً من رئيس المصلحة الذي يسمح بحضور خبير من البقاع للإشراف على عمل لجان التسليم وتحديد الأسعار “مع العلم بأن هناك 4 خبراء من الشمال ومسؤولاً خامساً عنهم للقيام بهذه المهمة”.
صحيفة الأنباء
*تفجير بين حليفين
ملف مالي يشكل عامل تفجير إضافي للعلاقة المتوترة أصلاً بين حليفين لدودَين.
*توجيهات من الخارج
يؤكد مرجع سياسي وجود توجيهات من خارج سياق المناكفات السياسية المحلية تقف خلف حملة تشويه مقصودة لبعض القوى