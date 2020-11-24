أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ تداول اعلاميون رسالة من احد اصحاب المواقع تتضمن تهديد من لم يقف الى جانبه اثناء توقيفه بتهمة تزوير ‏بطاقات صحافية وبيعها علما انه لم يخضع للمحاكمة بل اطلق بعد ايام‎.

ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إطلاق أحد موقوفي حادثة البساتين، والذي أدى إلى تصعيد من ‏رئيس الحزب الديمقراطي وحزبه، ما يؤكد استمرار ذيول هذه الحادثة ورواسبها وفشل اللجنة الثلاثية التي شُكّلت ‏لمعالجة وضع البيت الدرزي‎.

ـ يقول أحد النواب العائدين من دولة خليجية إنّ ما سمعه من أصدقائه الخليجيين وما يُكتب في بعض الإعلام يؤكد ‏على تحوّلات جذرية ستحصل على صعيد علاقة لبنان بالخليج، والمخاوف من أن ترتد سلباً على الاقتصاد ‏اللبناني‎. ‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يقول مسؤولون في تيار بارز إن سبب عرقلة تأليف الحكومة هو أن همّ المعرقلين الوحيد هو الحصول على ‏حصص رغم إنكارالجميع ذلك‎.

ـ دار خلاف داخل مجلس مالي ونقدي حول إمكان رفع الدعم عن سلعة حيوية للمواطنين مؤثرة في حياتهم اليومية‎.

ـ تستغرب لجان الأهل في المدارس آلية توزيع الهبة الفرنسية إلى أهالي الطلاب لأنها لا تذهب فقط للعائلات ‏الأكثر فقرا‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تدقق جهات دولية في الأسباب الحقيقية لإقدام شركة التدقيق الجنائي على إنهاء العقد مع لبنان للتدقيق في حسابات ‏مصرف لبنان‎!

ـ فوجئ قطب سياسي بالحملة التي استهدفت الفئة السياسية، التي ينتمي إليها، ويتجه لإتخاذ إجراءات‎!

ـ تسود مخاوف لدى ما تبقى من رعايا سفارات من شهرين صعبين، ينتظران لبنان‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لا يزال مسؤول معني بالأزمة الاقتصادية والمالية يتابع في باريس دقة ما لديه من أرقام، بطلب من الفرنسيين‎.

ـ يتردد أنّ تحركاً أوروبياً حول لبنان يجري التحضير له مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعلان التبني الأوروبي ‏للمبادرة الفرنسية وإعطائها دفعاً دولياً ضاغطاً لتأليف الحكومة‎.

ـ تبدي أوساط اللجان والخبراء في مصلحة الريجي في الشمال، امتعاضاً من رئيس المصلحة الذي يسمح بحضور ‏خبير من البقاع للإشراف على عمل لجان التسليم وتحديد الأسعار “مع العلم بأن هناك 4 خبراء من الشمال ‏ومسؤولاً خامساً عنهم للقيام بهذه المهمة‎”.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تفجير بين حليفين

ملف مالي يشكل عامل تفجير إضافي للعلاقة المتوترة أصلاً بين حليفين لدودَين‎.‎

‎*‎توجيهات من الخارج

يؤكد مرجع سياسي وجود توجيهات من خارج سياق المناكفات السياسية المحلية تقف خلف حملة تشويه مقصودة ‏لبعض القوى