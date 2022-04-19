أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تردد ان رئيس “تيّار المردة” سليمان فرنجية رفض في الإفطار الذي دعا إليه السيد حسن نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله” مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل منه إلاّ بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأ بعض النوّاب المخضرمين العازفين عن خوض الاستحقاق المقبل بإعادة إحياء وتفعيل أعمالهم في الخارج والإقامة مع عائلاتهم.

ارجأ عدد كبير من المرشحين اطلاق حملاتهم خوفا من صرف المال في ظل شائعات عن امكان عدم اجراء الانتخابات في موعدها.

يُتوقع أن يُقيم حزب قديم مهرجانات حاشدة تتنقل من الشوف الى عاليه، وستكون لرئيس الحزب ولرئيس كتلة نيابية ولائحة كلمات في غاية الأهميّة.

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الجمهورية

تبيّن أن كل ما أثير حول مقعد نيابي في إحدى المحافظات كان بِفعل فبركة معطيات تبيّن أنها مزوّرة وغير دقيقة وبقي المقعد لصاحبه.

تقول بعض الأوساط المعنية إنّ إقرار قانون مالي حسّاس ربما يكون الانجاز الوحيد للسلطة قبل إنجاز الإنتخابات.

رجّحت أوساط مطّلعة عدم حصول مداورة بين مركزين دبلوماسيين لكي لا يُفتح الباب على مداورة شاملة ومطالبات أخرى.

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اللواء

تدقق سفارات صديقة ومناوئة بالمعلومات عن إشكالات أمنية حدودية، في سعي واضح لمعرفة طبيعتها وأسبابها.

تسود البرودة في عدد من دوائر الجنوب الانتخابية، من دون معرفة الاعتبارات، وطرق المعالجة..

يُكثر مرجع كبير من طلباته الخدماتية والمالية، وبإلحاح من الوزراء، السياديِّين والمكلفين بحقائب خدمية، لدرجة تجعل من هؤلاء يشكون لدى الجهات المناسبة؟

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نداء الوطن

وزع “حزب الله” يافطات إعلانية على الطرقات تعلن أن جمعية القرض الحسن منحت قروضاً عن العام 2021 بما قيمته نحو 550 مليون دولار، وكشفت أيضاً عن منح قروض بقيمة 35 ألف دولار للبلديات و5000 للأفراد بدل تركيب ألواح ومعدات طاقة شمسية.

لم يصدر أي تعليق رسمي من الأجهزة الأمنية المعنية التي تمت تسميتها بأن ممثلين عنها حضروا لقاء أمنياً دعا إليه مسؤول الأمن في “حزب الله” الحاج وفيق صفا ومسؤول الإعداد المركزي في حركة “أمل” الحاج أحمد بعلبكي، من أجل تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت. الخبر صدر في بيان مشترك باسم “أمل” و”حزب الله”.

لاحظت مصادر أمنية أن رواية الإنفجار الذي حصل في بلدة بنعفول قرب صيدا تشبه الرواية التي فبركت حول انفجار مخزن حركة “حماس” في مخيم البرج الشمالي وهي تحدثت عن وجود قوارير أوكسجين لمساعدة المصابين بفيروس كورونا: ماس كهربائي وحريق وانفجار القوارير. والمشترك أيضاً عدم صدور أي تقرير حول التحقيقات الرسمية أو حول إحالة القضيتين إلى القضاء العسكري.

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الأنباء

خلفيات غير مفهومة تدفع باتجاه خطوة تشريعية مالية بنتائج غير مدروسة.

المساعدات الاجتماعية المقررة للموظفين والعسكريين تبخرت مرة جديدة بعدما تم تأجيل موعد دفعها ان لم يكن تطييرها.

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البناء

تقول جهة معنية بالعملية الانتخابية إنها تراقب عن كثب تحرّكات الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في دائرتي بعلبك الهرمل والشوف عاليه. فإذا تحرّكت في الشوف فذلك قرار محلي وإذا تحركت في بعلبك الهرمل فالقرار إقليميّ أما في كليهما فيعني ترميم علاقة المحليّ بالإقليميّ.

تؤكد تقارير دبلوماسية وإعلامية التوقعات بأعمال عنف تستهدف الجاليات الإسلامية والعربية في السويد بعدما بلغ تطرّف وحجم كتلة النازيين الجدد مرحلة الخطر في ظل تغلغل جماعاتها في الأجهزة الأمنية والقضائية ووصفت قيادات الجالية الإسلامية الوضع بالقنبلة الموقوتة.

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