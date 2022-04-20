أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

ابلغ حزب الله كل من المرشحين عن المقعدين السنيين في صيدا أسامة سعد و عبد الرحمن البزري أن ماكينة حزب الله في صيدا و جزين ستعمل ضدهما في محاولة لإسقاط أحدهما وذلك لإيصال مرشح الثنائي الشيعي نبيل الزعتري.

يُلاحظ التناغم في المواقف والحضور بين رئيس كتلة نيابية جبلية شاب ونائب مستقيل، ما برز خلال جولاتهما في عدد من قرى وبلدات الجبل.

يقول أحد السياسيين المخضرمين ان كلام السفيرة الأميركية في ذكرى تفجير سفارة بلادها في عين المريسة، له دلالة في التوقيت ومؤشر له صلة لبنانية واقليمية، وإن مواقف الادارة الامركية لم تتغير.

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الجمهورية

نُقل عن سفير غربي أن الإنتخابات النيابية محطة مهمة سيتأسّس عليها دخول لبنان مدار الإنفراجات.

تقول جهات إن عنصراً من عناصر المعركة لم يظهر فعلياً بعد في دائرة حساسة في الشمال وإنه قد يظهر في اللحظة الأخيرة ويقلب المعادلات.

تلقّى أحد السفراء ملاحظات على طريقة تنظيم احتفال تجاهَل فيه دعوة المعني الرسمي.

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اللواء

كلام سفيرة دولة كبرى في إحياء ذكرى تعني بلادها حول ازدهار لبنان، كان بمثابة ردّ على ما دار مع مرجع روحي عندما زارته في إطار جولة تقوم بها للمرجعيات.

تتجنب شخصيات في مواقع مسؤولة مقابلة المرشحين أو على الأقل نشر أخبار عن اللقاءات معهم، لضمان الحيادية.

بلغ الاستياء لدى قطب جنوبي كبير حداً لم يكن بالإمكان إخفاؤه، في معرض ردّ فعل على ما حدث في قرية جنوبية ساحلية.

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نداء الوطن

إعتبرت أوساط متابعة أن انتخابات 15 أيار ستكون مفاجئة لـ”حزب الله” وحلفائه كما كانت انتخابات العام 2000 التي انتصر فيها تحالف وليد جنبلاط ورفيق الحريري، بينما كانت حسابات النظام السوري تتوقع سحقهما.

تساءلت أوساط متابعة، عن العلاقة التي تجمع رئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية المقرّب من الرئيس سعد الحريري، بالمرشح الأرثوذكسي في عكار سجيع عطية. حيث يتردد أنه وضع فريق جمعية إمكان التي يرأسها مع بعض الأشخاص المحسوبين عليه في تيار “المستقبل”، ضمن عداد فريق عطية الإنتخابي.

قالت شخصية سياسية إنه لو تسنى اليوم لمرجعية رسمية كبيرة الحؤول دون زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لكانت فعلت، بعدما تيقّنت أنها ستكون جسر عبور بين عهد الرئيس ميشال عون والعهد الجديد الذي سيدحرج الحجر عن قبر لبنان.

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الأنباء

استعجال غير مبرر من جهات رسمية لانجاز خطوة تنطوي على الكثير من المخاطر فيما المطلوب ادخال بعض التعديلات.

تحالفات غير مفهومة لفريق كان يتظاهر بأنه سيادي ويسعى للاصلاح فيما كل لوائحه تناقض هذا التوجه.

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البناء

توقعت مصادر حقوقيّة بقاء الملفات القضائية العالقة إدارياً وعملياً على حالها إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت إن القضاء في مرحلة تصريف أعمال كما الحكومة وبعد زلزال بحجم الانهيار لا بدّ أن تبدأ إعادة تكوين السلطة من المجلس النيابي.

تقول مصادر دبلوماسية إن أهم ما قالته حرب أوكرانيا هو أن لا وجود لقوة عظمى في الحرب التقليدية قادرة على خوض حرب خاطفة وتحقيق نصر حاسم وأن التوازن النووي بين الشرق والغرب يوازيه توازن تقليدي وتوازن ردع اقتصاديّ ماليّ عنوانه استحالة الاستغناء المتبادل ما سيجعل نظام الشراكة حتمياً.