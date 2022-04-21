أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

إستغرب مرجع حكومي كثرة التصريحات لوزراء بعد انتهاء كل جلسة للحكومة، فيما المفروض العودة إلى المقررات عبر وزير الإعلام.

نصح أحد السياسيين مسؤولاً حزبياً تجنّب توتير العلاقة مع حزب بارز فرد قائلاً، إنّ العلاقة أصلاً هي متوترة ومعركتي معه صارت وجودية.

تسعى دولة غربية لعقد مؤتمر لمساعدة لبنان، وهي تحاول إقناع الدول العربية بالوقوف معها، لكن الأزمة الإقتصادية العالمية تجعل الأمر أكثر تعقيداً.

اللواء

يدور لغط حول المصير الرئاسي، بصرف النظر عن إتمام العملية الانتخابية، في ضوء ضياع بوصلة أكثر من جهة محلية معنية، وصمت حزب بارز.

يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن “قانون قيصر” وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً..

يحجب متمولون، وهم في الوقت نفسه مرشحون للانتخابات، توزيع المال المرصود، ريثما يتبين الأبيض من الأسود في المسار الانتخابي واتجاهاته.

نداء الوطن

تردد أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طرح في لقاء الإفطار الذي جمعه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية عند الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أسماء اقترح تعيينها في مواقع حساسة من بينها مدير عام لمنصب حاكم مصرف لبنان مع أنه غير معني بالأمور المالية والإقتصادية.

يقال انه تم توزيع مساعدات مالية للموظفين في قطاع الخليوي وأن معظمهم من كسروان جبيل وينتمون إلى جهة سياسية محددة.

يتم الحديث عن أن دوائر وزارة الصحة أخفت تقريراً يكشف عن وجود عشرات الصيدليات أصحابها متوفون او مقيمون خارج البلاد، حيث تبين ان إداراتها تتم من قبل غير مجازين في الصيدلة.

الأنباء

تراجع ملحوظ في عمل منصة مالية من دون اتضاح ما مصيرها في ظل التقلبات الحاصلة في الايام الأخيرة.

قطاع حيوي يلوّح بالتصعيد ويبدو ان خيارات عدة قد يلجأ اليها.

البناء

قال دبلوماسي مخضرم إن أيّ حكومة إسرائيلية من الآن وصاعداً بعد حضور معادلة سيف القدس في كل مواجهة جديدة ستجد نفسها مجبرة على الاختيار بين حرب مع المقاومة تفتح باب تهديد أمن الكيان أو حرب أهليّة مع المستوطنين تفتح باب تفكك الكيان.

قال مرجع مالي تعليقاً على نقاشات الكابيتال كونترول إن كل القوانين تضع قواعد عمل وتقول إن القضاء هو مرجع البتّ بالخلافات حولها إلا صيغة هذا القانون فتقول إن لا قواعد بل سلطة استنسابية تتولاها لجنة وزارية وإن كفّ يد القضاء هو القانون.