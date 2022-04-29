أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

تردّد أن مسؤولاً سابقاً إقترب من التوقيع على عقد عمل في الخارج وهو يستعد للإنتقال للعمل مع أحد أصدقائه في مؤسسة دولية.

تسأل جهات إذا ما كان توزيع حزب مؤثر في هذه المرحلة لمادة المازوت في عدد من المناطق يعتبر مالاً أو رشوة إنتخابية؟

إهتم رئيس حزب يميني يتعاون مع “الثورة” بإجراء إتصالات مكثفة لحماية من اعتدى على وزير الطاقة أخيراً.

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اللواء

يخشى مراقبون من تزايد دس عناصر غير إعلامية مع وفود قادمة إما للتغطيات أو السياحة في بيروت، مع اقتراب موعد الانتخابات.

تدرس جهات نقابية مقاضاة المصارف والمصرف المركزي على خلفية الإستعصاء بالمبالغ المرصودة لهم كرواتب أو تقديمات.

يواجه طرف على الأقل من “الثنائي” إحراجاً مع تحالفات قديمة في أكثر من دائرة انتخابية!

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نداء الوطن

توقع مراقبون للحركة الإنتخابية أن يشهد تاريخ 7 أيار حماوة استقطابية قبل أسبوع من موعد الإنتخابات على خلفية أن صوتك في 15 أيار سيسقط سلاح 7 أيار الذي اجتاح بيروت وذلك من أجل حث الشارع البيروتي على التوجه إلى أقلام الإقتراع للتصويت ضد هذا السلاح.

بعد كلمة الأمين العام لـ”حزب الله” اليوم لمناسبة يوم القدس يترقب كثيرون خطبة عيد الفطر للمفتي عبد اللطيف دريان حيث من المتوقع أن تشيد بالعودة السعودية إلى لبنان وتشدد على الإقبال الكثيف على الإنتخابات وعدم المقاطعة.

توقعت مصادر أن تتم التضحية بمقعد الوزير السابق وئام وهاب لمصلحة مرشح للتيار الوطني الحر في الشوف على خلفية أن وهاب لن يستطيع أن يتقدم في مطلق الأحوال على النائبين مروان حماده وتيمور جنبلاط..

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الأنباء

جمع احد المرشحين فريق عمل من أشخاص كانوا سابقاً في حزب عريق وغادروا لأسباب شخصية.

تعمد جهات ممانعة إلى القيام بعمليات شراء اصوات تفضيلية لبعض المرشحين على لوائح منافسة لحرمان مرشح محدد منها.

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البناء

قال مصدر نيابي إن مقاطعة نواب المستقبل لجلسة الثقة التي طلبتها القوات اللبنانيّة مؤشر تصويتيّ في الانتخابات المقبلة بينما غياب نواب من القوات عن الجلسة التي دعوا إليها مؤشر عدم الثقة عند القوات بنتائج الانتخابات نفسها.

قال خبير في الشؤون الانتخابية في دائرة البقاع الشمالي إن القوات اللبنانيّة وقعت في فخ انتخابي على الأرجح ضمن خطة ترشيح وانسحاب، فقد فاجأ المرشحون المنسحبون الكثيرين بترشيحهم أكثر مما تفاجأوا بانسحابهم.