أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لوحظ حصول استنفار وإستفزازات بين مؤيدين لمرشح ومؤيدين لآخر على اللائحة نفسها على رغم أنهم جميعاً ينتمون الى جهة واحدة في كسروان – جبيل.

يقول منتمون الى حزب مسيحي إنه أوعز إليهم منح صوتهم التفضيلي الى مرشح شيعي عن قضاء في دائرة في جبل لبنان.

رفض مرجع حكومي سابق الردّ أكثر من مرة على اتصالات هاتفية أجراها معه مرجع سابق.

اللواء

وردت تقارير تقلِّل من الحماس الانتخابي الاغترابي، خلافاً لما جرى تصويره أو تضخيمه في يوم الاقتراع!

اتخذت الماكينات العاملة في مختلف الدوائر إجراءات لوجستية لتوفير النقل أو المحروقات للراغبين في الانتقال للاقتراع…

طُلب من رئيس تيّار مسيحي، يُكثر من الخصومات، أن يكفّ عن التعرّض لمرجع رسمي، بانتظار ما بعد الانتخابات.

نداء الوطن

يحكى ان احد مستشاري وزير الطاقة مكلف بمهام التنسيق مع وزير المالية ويقوم بتمرير كافة المعاملات العائدة لوزارة الطاقة والعالقة لدى وزارة المالية رغم ما يعتريها من مخالفات، لا سيما لجهة تدوير الاعتمادات المخصصة لقوانين البرامج والسدود، وتسديد كشوفات المتعهدين رغم اعتراض الجهات الإدارية.

يأخذ مراقبون على وزير مرشح للانتخابات النيابية في زحلة استغلال موقعه لتجيير الاصوات من خلال منح أذونات وتراخيص إستثنائية لبعض المؤسسات الصناعية.

تردد ان القاضية غادة عون تلقت اتصالاً من مرجع سياسي طلب منها إعادة اقفال شركة مكتف بالشمع الاحمر لتلافي اي ارتدادات سلبية على وضعه الانتخابي، بعد صدور قرار فك الاختام من قبل قاضي الأمور المستعجلة.

الأنباء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأحد المرشحين الذين ينادون بالتغيير والدولة المدنية واذ بتصريحه طائفياً متطرفاً.

تصريحات أحد المسؤولين جاءت لتقطع الشك باليقين حول كل الخروقات التي تشهدها وزارة أساسية معنية باستحقاق داهم.